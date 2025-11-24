Fogorvosok szerint ez a büdös szájvíz biztosítja a legfrissebb leheletet

Az Egyesült Arab Emírségekben működő University of Sharjah Fogorvostudományi Karának kutatói arról számoltak be, hogy a markáns illatú hagymaféle sikeresen veszi fel a harcot a szájszaggal. A dolognak egyetlen trükkje van: szájvíz formájában ajánlott használni a friss lehelet érdekében.

A kellemetlen szájszag hátterében általában könnyen kiküszöbölhető dolgok állnak

Fotó: Shutterstock

Friss lehelet érdekében eddig a klórhexidint ajánlották a fogorvosok

A kutatók arról számoltak be, hogy a megfelelő koncentrációban fokhagymakivonatot tartalmazó szájvíz hatékonysága vetekszik a szájhigiéniát biztosító, közismert klórhexidinével. A CHX-ként is ismert klórhexidint egyre több fogorvos ajánlja pácienseinek, ugyanis fertőtlenít, megelőzi az ínygyulladást és frissíti a leheletet.

Hátránya, hogy megváltoztathatja az ízérzékelést és egyes fajtái elszínezhetik a fogakat és a nyelvet.

Túlzott használata antimikrobiális rezisztenciát válthat ki, aminek következtében a szájüreg védtelenebbé válhat baktériumokkal, vírusokkal, gombákkal és parazitákkal szemben – ezek pedig nemcsak a kellemetlenek leheletnek, hanem komolyabb fertőzéseknek is utat engedhetnek.

A fokhagymakivonatot tartalmazó szájvizek friss leheletet eredményeznek

Fotó: Shutterstock

Ezzel szemben a fokhagymakivonatos szájvíz nemcsak friss leheletet biztosít, de biztonságosabb is

A szakértők öt korábbi kutatást elemeztek, hogy kiderítsék, hogyan teljesít a fokhagyma kivonata a klórhexidinnel összevetve. Köztudott, hogy a fokhagyma kiváló baktériumölő és immunerősítő – a vizsgálatok szerint számos baktériumot és vírust képes elpusztítani. Ebben még semmi új nincs, azonban

a vizsgálat során kiderült, hogy a 3%-os fokhagymakivonat sokkal hatékonyabban csökkentette a nyálban található baktériumok mennyiségét, mint a 0,2%-os klórhexidin oldat.

A fokhagymakivonatot tartalmazó szájvíznek – amennyiben piacra dobják – szintén lesz némi hátránya: égő érzést és kellemetlen utóízt hagy a szájban. A University of Sharjah Fogorvostudományi Karának kutatói hangsúlyozzák, hogy bizonyos, kifejezetten betegséget okozó mikroorganizmusok ellen (Porphyromonas gingivalis, azaz fogágybetegség) a klórhexidin továbbra is hatékonyabb, ugyanakkor a fokhagyma is erős fegyvernek számít a gyógyszerekre rezisztens baktérium elleni küzdelemben.