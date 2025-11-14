Csak egy kanál kell belőle és azonnal megszűnik a horkolás

Jó hír, hogy létezik egy olyan házi praktika, pontosabban egy különleges élelmiszer, amivel menthető a helyzet, és még csak gyógyszertárba sem kell menni érte – bizonyára van belőle otthon a konyhában. Amennyiben rendszeresen fogyasztjuk lefekvés előtt, elbúcsúzhatunk a horkolástól, vagy legalábbis enyhíthetjük a zavaró vibráló hangot.
Szakemberek állítják: egyetlen kanál méz lefekvés előtt enyhíthet a horkoláson
A méz a legtöbb háztartásban megtalálható, különösen télen, és olyan jótékony tulajdonságokkal rendelkezik, amelyek az alvás minőségét is javíthatják. Hogy mitől hatásos egyetlen evőkanál méz?
- Gyulladáscsökkentő és antimikrobiális tulajdonságai révén lefekvés előtti fogyasztása enyhítheti a horkolást.
- Nyugtató hatással van a torokra, nyálkásítja a garatot, így csökkenti a kellemetlen hangokat okozó rezgéseket.
- A légutak nyitottabbak maradnak, ami jelentősen redukálhatja a horkolás valószínűségét.
Tegyük esti rutinunkká a mézfogyasztást: együnk belőle egy keveset lefekvés előtt, vagy keverjük el 1 deci tejben, esetleg kamilla- vagy levendulateában. A méz természetesen megfázás esetén is remek szolgálatot tehet: a sötétebb színű mézfajták a bennük található antioxidánsoknak köszönhetően enyhítik a köhögést, a torokfájást, a torokduzzanatot, de még az égési sérülések is kezelhetők vele. Utóbbira a propolisz különösen hatásos.
Miért horkolunk?
A jellegzetes horkoló hang, azaz a vibráció akkor következik be, amikor a légutak és a garat izomzata szűkebbé válik vagy elzáródik. Ilyenkor a a levegő nem tud akadálytalanul ki-be áramlani. Különösen veszélyes lehet az ún. alvási apnoé, amikor alvás közben akár több percre is kimarad a légzés. A garatban a légutak összeesnek, petyhüdnek, ez által elzárják a levegő útját.
Ami még segíthet, ha horkolással küzdünk
A horkolás enyhítésére bevethető az eukaliptusz és a borsmenta illóolaj is – segítenek az orrüreget tisztán tartani. Adagolhatunk pár cseppet a meleg fürdővízhez is lefekvés előtt. A kurkuma és a „jó zsírokat", például Omega-3-at tartalmazó élelmiszerek beépítése az étrendbe szintén enyhülést hozhat torokgyulladás horkolás esetén.
Próbáljunk meg alvás közben oldalt feküdni és emeljük meg a párnánkat.
Gondoskodjunk a megfelelő folyadékbevitelről, mert ez elősegíti, hogy torkunkban optimális mennyiségű nyálka alakuljon ki, ami szintén csökkentheti a horkolás valószínűségét.
A méz nem garantálja a teljes megoldást a horkolásra, csupán enyhítheti azt. Amennyiben hosszú ideje küzdünk horkolás miatti alvási problémával, mindenképp forduljunk szakorvoshoz, aki a pontos diagnózis felállítását követően meghatározza a kezelést.