Csak egy kanál kell belőle és azonnal megszűnik a horkolás

40 perce
Olvasási idő: 6 perc
Kevés idegtépőbb dolog van annál, mint amikor a párunk az éjszaka csendjében elkezd mellettünk erőteljesen horkolni. A horkolás természetesen nem csak a partner éjszakáit nehezíti meg – az szenved legjobban, aki horkol, hiszen ilyenkor a légutak részlegesen elzáródnak, ami akár életveszélyes állapotot is előidézhet.
hasznos tippek

Jó hír, hogy létezik egy olyan házi praktika, pontosabban egy különleges élelmiszer, amivel menthető a helyzet, és még csak gyógyszertárba sem kell menni érte – bizonyára van belőle otthon a konyhában. Amennyiben rendszeresen fogyasztjuk lefekvés előtt, elbúcsúzhatunk a horkolástól, vagy legalábbis enyhíthetjük a zavaró vibráló hangot.

A méz a horkolás ellenszere?
Fotó: Shutterstock

Szakemberek állítják: egyetlen kanál méz lefekvés előtt enyhíthet a horkoláson

A méz a legtöbb háztartásban megtalálható, különösen télen, és olyan jótékony tulajdonságokkal rendelkezik, amelyek az alvás minőségét is javíthatják. Hogy mitől hatásos egyetlen evőkanál méz?

  • Gyulladáscsökkentő és antimikrobiális tulajdonságai révén lefekvés előtti fogyasztása enyhítheti a horkolást.
  • Nyugtató hatással van a torokra, nyálkásítja a garatot, így csökkenti a kellemetlen hangokat okozó rezgéseket. 
  • A légutak nyitottabbak maradnak, ami jelentősen redukálhatja a horkolás valószínűségét. 

Tegyük esti rutinunkká a mézfogyasztást: együnk belőle egy keveset lefekvés előtt, vagy keverjük el 1 deci tejben, esetleg kamilla- vagy levendulateában. A méz természetesen megfázás esetén is remek szolgálatot tehet: a sötétebb színű mézfajták a bennük található antioxidánsoknak köszönhetően enyhítik a köhögést, a torokfájást, a torokduzzanatot, de még az égési sérülések is kezelhetők vele. Utóbbira a propolisz különösen hatásos. 

Miért horkolunk?

A jellegzetes horkoló hang, azaz a vibráció akkor következik be, amikor a légutak és a garat izomzata szűkebbé válik vagy elzáródik. Ilyenkor a  a levegő nem tud akadálytalanul ki-be áramlani. Különösen veszélyes lehet az ún. alvási apnoé, amikor alvás közben akár több percre is kimarad a légzés. A garatban a légutak összeesnek, petyhüdnek, ez által elzárják a levegő útját.

Csökkentheti a horkolást ez a különleges élelmiszer – Lefekvés előtt, egyetlen kanállal fogyasszuk
Fotó: Shutterstock

Ami még segíthet, ha horkolással küzdünk

A horkolás enyhítésére bevethető az eukaliptusz és a borsmenta illóolaj is – segítenek az orrüreget tisztán tartani. Adagolhatunk pár cseppet a meleg fürdővízhez is lefekvés előtt. A kurkuma és a „jó zsírokat", például Omega-3-at tartalmazó élelmiszerek beépítése az étrendbe szintén enyhülést hozhat torokgyulladás horkolás esetén. 

Próbáljunk meg alvás közben oldalt feküdni és emeljük meg a párnánkat. 

Gondoskodjunk a megfelelő folyadékbevitelről, mert ez elősegíti, hogy torkunkban optimális mennyiségű nyálka alakuljon ki, ami szintén csökkentheti a horkolás valószínűségét. 

A méz nem garantálja a teljes megoldást a horkolásra, csupán enyhítheti azt. Amennyiben hosszú ideje küzdünk horkolás miatti alvási problémával, mindenképp forduljunk szakorvoshoz, aki a pontos diagnózis felállítását követően meghatározza a kezelést. 

 

