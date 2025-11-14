Csak egy kanál kell belőle és azonnal megszűnik a horkolás

Jó hír, hogy létezik egy olyan házi praktika, pontosabban egy különleges élelmiszer, amivel menthető a helyzet, és még csak gyógyszertárba sem kell menni érte – bizonyára van belőle otthon a konyhában. Amennyiben rendszeresen fogyasztjuk lefekvés előtt, elbúcsúzhatunk a horkolástól, vagy legalábbis enyhíthetjük a zavaró vibráló hangot.

A méz a horkolás ellenszere?

Fotó: Shutterstock

Szakemberek állítják: egyetlen kanál méz lefekvés előtt enyhíthet a horkoláson

A méz a legtöbb háztartásban megtalálható, különösen télen, és olyan jótékony tulajdonságokkal rendelkezik, amelyek az alvás minőségét is javíthatják. Hogy mitől hatásos egyetlen evőkanál méz?

Gyulladáscsökkentő és antimikrobiális tulajdonságai révén lefekvés előtti fogyasztása enyhítheti a horkolást.

Nyugtató hatással van a torokra, nyálkásítja a garatot, így csökkenti a kellemetlen hangokat okozó rezgéseket.

A légutak nyitottabbak maradnak, ami jelentősen redukálhatja a horkolás valószínűségét.

Tegyük esti rutinunkká a mézfogyasztást: együnk belőle egy keveset lefekvés előtt, vagy keverjük el 1 deci tejben, esetleg kamilla- vagy levendulateában. A méz természetesen megfázás esetén is remek szolgálatot tehet: a sötétebb színű mézfajták a bennük található antioxidánsoknak köszönhetően enyhítik a köhögést, a torokfájást, a torokduzzanatot, de még az égési sérülések is kezelhetők vele. Utóbbira a propolisz különösen hatásos.

Miért horkolunk?

A jellegzetes horkoló hang, azaz a vibráció akkor következik be, amikor a légutak és a garat izomzata szűkebbé válik vagy elzáródik. Ilyenkor a a levegő nem tud akadálytalanul ki-be áramlani. Különösen veszélyes lehet az ún. alvási apnoé, amikor alvás közben akár több percre is kimarad a légzés. A garatban a légutak összeesnek, petyhüdnek, ez által elzárják a levegő útját.

Fotó: Shutterstock

Ami még segíthet, ha horkolással küzdünk

A horkolás enyhítésére bevethető az eukaliptusz és a borsmenta illóolaj is – segítenek az orrüreget tisztán tartani. Adagolhatunk pár cseppet a meleg fürdővízhez is lefekvés előtt. A kurkuma és a „jó zsírokat", például Omega-3-at tartalmazó élelmiszerek beépítése az étrendbe szintén enyhülést hozhat torokgyulladás horkolás esetén.

Próbáljunk meg alvás közben oldalt feküdni és emeljük meg a párnánkat.

Gondoskodjunk a megfelelő folyadékbevitelről, mert ez elősegíti, hogy torkunkban optimális mennyiségű nyálka alakuljon ki, ami szintén csökkentheti a horkolás valószínűségét.