Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
egészség

A hosszú élet titka – Mit tanulhatunk a kék zónák lakóitól?

1 órája
Olvasási idő: 10 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A tartós vitalitás titkát nem varázsitalban vagy csodatáplálékban kell keresnünk, hanem azokban az apró, tudatos szokásokban, amelyek nap mint nap formálják az életünket. A hosszú élet nem a véletlen műve: a kék zónák lakói megmutatják, hogyan élhetünk egyszerre tovább, egészségesebben és boldogabban – testben, lélekben és közösségben egyaránt.
Link másolása
Vágólapra másolva!
egészségKék Zónahosszú élet titka

Ha a hosszú élet titkát keresnénk, valószínűleg a világ öt, egymástól távoli pontján kellene kezdenünk. A japán Okinawán, a görög Ikaríán, a costa ricai Nicoyán, az olasz Szardínián és az amerikai Loma Lindában ugyanis feltűnően sokan érik meg a 100 éves kort – ráadásul jó egészségben, mosolyogva és tevékenyen. De vajon mi a közös ezekben az emberekben, akik látszólag ráéreztek a lassú öregedés titkára? Nézzük, milyen alapelvek segíthetnek minket is abban, hogy tovább, teljesebben és boldogabban éljünk.

A hosszú élet egyik titka
A hosszú élet egyik titka: a mozgás a mindennapok természetes része legyen
Fotó: Shutterstock /  

A hosszú élet 10 szabálya

1. Mozogjunk természetesen!

A hosszú élet egyik kulcsa az, hogy a mozgás ne külön program legyen, hanem a mindennapok természetes része. A kék zónákban élők nem edzőterembe járnak, hanem kertet művelnek, gyalogolnak, pásztorkodnak vagy egyszerűen csak sokat tesznek-vesznek otthon és a közösségükben. A rendszeres, alacsony intenzitású mozgás javítja a keringést, a közérzetet és segít megőrizni az izomtónust idősebb korban is.

2. Együnk mértékkel – a 80%-os szabály

Az okinawaiak évszázadok óta követik a „hara hachi bu” elvet, vagyis abbahagyják az evést, amikor 80 százalékban jóllaktak. Ezzel megelőzik a túlevést és megőrzik az ideális testsúlyt. A mértékletesség nemcsak az étkezésben, hanem az élet más területein is jellemző rájuk – és úgy tűnik, ez az egyik legjobb „fiatalságforrás”. 

3. Növényi alapú étrend, kevés hús

A kék zónákban élők étrendjének alapját a növények adják: zöldségek, gyümölcsök, hüvelyesek, teljes kiőrlésű gabonák és magvak. A húst ritkán, ünnepi alkalmakkor fogyasztják. Az adventisták Loma Lindában például teljesen vegetáriánusok, míg a szardíniaiak heti egyszer-kétszer esznek húst, de mindannyian kerülik a feldolgozott élelmiszereket. A helyi, szezonális, tápanyagdús ételek nemcsak az egészséget, hanem a környezetet is kímélik. 

4. Egy pohár bor – ha mértékkel isszuk

Szardínián és Ikaríán a napi egy pohár vörösbor a társasági élet része. A hangsúly azonban a mértéken van: a bor nem menekülés a mindennapok elől, hanem a közösségi pillanatok kísérője. Bár a tudomány szerint nincs teljesen biztonságos alkoholfogyasztás, a jó minőségű, antioxidánsokban gazdag vörösbor alkalmanként segíthet csökkenteni a stresszt és javíthatja a szív egészségét. 

5. Jó minőségű és elegendő alvás

A legtöbb kék zónában nem meghatározott időpontban kelnek és fekszenek az emberek, hanem akkor térnek nyugovóra, amikor elfáradnak, és akkor kezdődik a nap, amikor kialudták magukat. Ismerik a szieszta fogalmát, délután is szunyókálnak egy kicsit. 

Senior man sitting on bench with his beloved, cute pet, Retriever dog and reading book in autumn park in serene day. Concept of mature people in modern lifestyle, recreation, retirement time.
Lassítsunk és pihenjünk
Fotó: Shutterstock

6. Legyen célunk minden napra

A „plan de vida”, vagyis az élet célja Nicoyában mindennapi vezérelv. Akár az unokák felnövését, akár egy új kert megtervezését tűzzük ki magunk elé, fontos, hogy legyen miért felkelnünk. A célok motiválnak, erőt adnak és csökkentik a depresszió kockázatát – nem véletlen, hogy a legidősebbek között alig akad, aki tétlenül töltené napjait. 

7. Lassítsunk és pihenjünk

A stressz rövidíti az életet – ezt ma már tudjuk. A kék zónák lakói viszont mesterei a lelassulásnak. A szardíniaiak sziesztáznak, az adventisták a szombatot pihenésre szentelik, az ikariaiak pedig naponta megállnak egy csésze gyógynövényteára és egy jó beszélgetésre. A regeneráció nem luxus, hanem szükséglet – és úgy tűnik, a hosszú élet egyik titka. 

8. Tartsunk össze a családdal

A kék zónákban az idősek nem magányosan élnek, hanem a család középpontjában. Több generáció lakik együtt, egymásra figyelve, segítve. A szeretetteljes kapcsolatok nemcsak érzelmi támaszt adnak, hanem konkrétan hosszabbítják az életet: csökkentik a stresszhormonok szintjét és növelik az immunrendszer ellenálló képességét. 

9. Tartozzunk közösséghez

Vallásos, spirituális vagy egyszerűen csak baráti közösségről van szó – a lényeg az összetartozás érzése. A társas kapcsolatok védelmet jelentenek a magány, a depresszió és a krónikus stressz ellen. A hetednapi adventisták például rendszeresen összegyűlnek, közösen főznek, beszélgetnek – ezek a rituálék bizonyítottan növelik a boldogságszintet és az élettartamot. 

10. Olyanokkal vegyük körbe magunkat, akik inspirálnak

A hosszú élet egyik kevésbé ismert titka, hogy az egészséges szokások „ragadósak”. Ha olyan emberekkel töltjük az időnket, akik pozitívan gondolkodnak, figyelnek magukra, és nem mérgezik a testüket-lelküket, az minket is formál. A jó társaság szó szerint életmentő lehet.

+1: Genetika vagy életmód? 

A kutatások szerint az élettartam mindössze 3–30%-ban múlik a genetikán, vagyis a legtöbbet mi magunk tehetünk érte. A hosszú élet nem csupán szerencse kérdése, hanem napi döntések sorozata – hogyan eszünk, mennyit mozgunk, kikkel vagyunk és mennyire tudunk örülni az apró dolgoknak.

A kék zónák nem csodavilágok – inkább olyan helyek, ahol az emberek nem felejtették el, mi az igazán fontos. A természet, a közösség, a mértékletesség és az öröm egyszerre formálja az életüket. Ha mi is beemelünk néhányat ezekből az elvekből a saját mindennapjainkba, talán nemcsak tovább élünk majd – hanem jobban is.
 

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!