Egyetlen kanálnyi ebből, és a megfázás messze elkerül

Ahogy beköszönt a hideg idő és érkezik az influenza, mindannyian keressük a legjobb immunerősítőt, ami természetes, finom és hatékony. A téli hónapokban gyakrabban támadnak meg bennünket a vírusok, miközben a friss zöldségek és gyümölcsök kínálata is megfogyatkozik. Szerencsére van egy egyszerű, otthon is könnyen elkészíthető csodaszer, amely nemcsak a megfázás ellensége, de az ízlelőbimbóinkat is kényezteti. Ez az étrendkiegészítő vagy szuperkeverék a természet három legősibb gyógyítóját egyesíti – és együtt valóban verhetetlenek.
A legjobb immunerősítő hármas: méz, gyömbér és citrom
Ha megkérdeznénk, mi lehet a legjobb immunerősítő, sokan gondolkodás nélkül rávágnák: a C-vitamin. De mi lenne, ha a tabletták helyett inkább a természetből merítenénk? A citrom, a gyömbér és a méz együttes ereje olyan, mintha a szervezetünknek adományoznánk egy láthatatlan védőpajzsot.
A citrom a C-vitamin koronázatlan királynője. Ez a friss, savanykás gyümölcs nemcsak antioxidánsokban bővelkedik, hanem segíti a szervezet méregtelenítését és hidratálását is. A rendszeres citromfogyasztás támogatja a bőrünk egészségét, és felpörgeti az anyagcserét is – így nem véletlen, hogy sokan a napjukat egy pohár langyos citromos vízzel indítják.
A gyömbér ezzel szemben a test melegítő motorja. Csípős íze a benne található gingerol nevű vegyületnek köszönhető, amely gyulladáscsökkentő, vírusölő és keringésserkentő hatású. Amikor egy forró gyömbértea gőze megcsapja az arcunkat, az már önmagában is gyógyír – de a hatása ennél sokkal mélyebb: támogatja az emésztést, csökkenti a torokfájást és erősíti a szervezet természetes védekezését.
A harmadik pillér, a méz, nem csupán édesítő, hanem valódi természetes gyógyszer. Tele van enzimekkel, vitaminokkal, ásványi anyagokkal és antioxidánsokkal. Baktériumölő és vírusellenes tulajdonságai miatt régóta használjuk torokfájásra, köhögésre, vagy akár bőrápolásra is. A méz ráadásul energiát ad anélkül, hogy hirtelen megemelné a vércukorszintet, így az immunrendszert is fenntartható módon támogatja.
Hogyan készítsük el a házi immunerősítő keveréket?
Elkészítése gyerekjáték, és mindössze negyedórát vesz igénybe. Csak friss, jó minőségű alapanyagokra van szükségünk.
Hozzávalók:
• 30 dkg friss gyömbér
• 3 evőkanál méz
• 3 evőkanál friss citromlé
A gyömbért alaposan megmossuk, meghámozzuk, majd finomra reszeljük. Ezután összekeverjük a mézzel, majd belefacsarjuk a citromlevet. Az így kapott aranysárga keveréket üvegbe kanalazzuk, lezárjuk, és a hűtőben tároljuk – akár hat hétig is eláll.
Reggelente egy-két kávéskanálnyit ehetünk belőle magában, vagy ízesíthetjük vele a teánkat, limonádénkat. A méz finom édes íze ellensúlyozza a gyömbér csípősségét, a citrom frissessége pedig üdítően hat a szürke téli napokon.
A természet szinergiája – miért működik ez a hármas ilyen jól?
Külön-külön is hatékonyak, de együtt igazi szupercsapatot alkotnak. A citrom C-vitaminja felkészíti a testet a vírusok elleni harcra, a gyömbér csökkenti a gyulladást és fokozza a vérkeringést, míg a méz antibakteriális erejével segít megnyugtatni a torkot és megőrizni a bélflóra egyensúlyát.
Ez a kombináció nemcsak megelőzésre ideális, hanem akkor is, ha már kapar a torkunk vagy gyenge a szervezetünk. Ha megtámad egy vírus, és fáj a torkunk, naponta 5-6 kávéskanálnyit is együnk nyugodtan, a teába is többet tehetünk a csodaszerből, másnapra már elmúlhat a panaszunk.
Ha rendszeresen készítjük ezt az italt, olyannyira megerősítjük immunitásunkat, hogy azzal blokkoljuk a vírusokat, nagy valószínűséggel nem kapjuk el a légúti járványos fertőzéseket. Ha mégis megfázunk, sokkal enyhébb a lefolyása a betegségnek, és gyorsabban visszanyerjük az energiánkat. Ha rendszeresen beépítjük a mindennapjainkba, nemcsak az ellenállóképességünket erősítjük, hanem az egész szervezetünket feltöltjük élettel, energiával, megtisztítjuk szervezetünket a káros anyagoktól és kóros folyamatoktól.
Érdemes készülni így novemberben a szokásos vírusok ellen azzal, hogy a hűtőben mindig tartunk ebből a gyömbér-citrom-méz kombóból egy-egy üveggel, és naponta fogyasztjuk. A gyerekeknek nem feltétlenül kedvence ez az ízhármas, nekik duplázzuk meg a mézadagot, hogy le tudják nyelni, vagy tegyük teába, úgy jobban fogyasztható számukra.