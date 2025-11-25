Karácsony kisállattal? Mindenütt veszély leselkedik rájuk

Ha nem figyelünk kellően, vagy ha nem tesszük az ünnepet kisállatbiztossá, a játékos és kíváncsi fiatal kutyusok, macskák és más kiskedvencek fájdalmas tapasztalatokat szerezhetnek karácsonykor.
Üvegszilánkok és lehullott tűlevelek miatt könnyen az állatorvosnál köthetünk ki karácsonykor
A karácsonyfa önmagában korántsem félelmetes egy állat számára, mégis számos veszélyt rejthet. Kutyáink és macskáink megrághatják az ágait és a törzsét, lenyelhetnek néhányat a tűlevelekből – mindez súlyos gyomor- és bélrendszeri problémákat, sőt bélperforációt is okozhat. Inkább ügyeljünk arra, hogy ne tudják megközelíteni a fenyőfát, minthogy az állatorvosi ügyeleten kössünk ki szenteste. Emellett a mancsok állapotára is érdemes figyelnünk ebben az időszakban, hiszen a tűlevelek megszúrhatják, a mancs pedig emiatt megdagadhat. Csipesszel ugyan eltávolítható a tűlevél, de jobb a megelőzés, mint az utólagos „tűzoltás”.
Söpörjük fel minden nap a tűleveleket, és ne akasszunk az alsó ágakra díszeket vagy szaloncukrot.
Ha karácsonykor ragaszkodunk az igazi gyertyához, ezt a hibát tilos elkövetni
Az talán mindenkinek világos, hogy gyertyát nem szabad a fa ágára helyezni, mert balesetveszélyes, azt azonban talán kevesen tudják, hogy az adventi koszorút, az illatgyertyákat vagy a füstölőt is tilos elérhető távolságba helyezni. Megvan ugyanis az esélye, hogy kedvencünk a nagy tombolás és izgatottság közepette nekimegy, vagy véletlenül leveri a farkával. Ez nem csak az ő testi épségét, hanem a miénket és otthonunkét is veszélyezteti.
Ha nem szeretnénk karácsonykor lemondani az igazi gyertyákról, csak oda helyezzük el, ahol a háziállat nem éri el.
Ne gyújtsuk meg a gyertyákat, amikor négylábú kedvencünk a helyiségben tartózkodik, és ne is hagyjuk őrizetlenül a lángot. A legbiztonságosabb, ha LED-világítókat vagy LED-es gyertyákat alkalmazunk. Így elkerülhető a tűzkár és a forró viasz okozta égési sérülések.
Fényfüzérek és karácsonyfadíszek
Különösen nagy a sérülésveszély, ha a kíváncsi kutyusunk farkcsóválva vizslatja a fát, vagy ha macskáink leverik a karácsonyi díszeket. Utóbbiak könnyen összetörhetnek, ha pedig az állat hozzányúl a szilánkokhoz, a mancsot és a szájat érintő vágási sebek begyulladhatnak. A legjobb, ha a díszeket sem hagyjuk elérhető magasságban. Az elektromos fényfüzérek, pontosabban a villódzó fények rendszerint lenyűgözik a kisállatokat. A kutyák talán csak szemlélik őket, a macskák viszont előszeretettel pofozzák le a fáról a teljes füzért.
A baj akkor van, ha rágcsálni kezdik a vezetéket: súlyos esetben akár áramütés érheti őke, vagy égési sérülést szenvedhetnek.
Embereknek való finom ünnepi falatok
Az állatok legkedveltebb testrésze a pocak, amit jól megtömhetnek értékes és finom falatokkal. Ne engedjünk azonban a zsaroló nyávogásnak és a kutyaszemeknek, ha süteményről, szaloncukorról vagy más édességről, esetleg fűszeres ételekről van szó, ezek ugyanis kis mennyiségben is halálosak lehetnek. Még az édesítőszeres verziók is. Inkább adjunk nekik az ajándékba vásárolt jutalomfalatból, mértékkel.
Általános tanácsok házikedvencekkel élőknek karácsonyra
- A gyertyákat, az elektromos fényfüzéreket és a dekorációt a fenyőfa lehető legmagasabb részére rögzítse, ahol az állat nem éri el. Az alsó ágakra ne tegyünk díszeket, vagy csak fából készülteket.
- Amennyiben a lakás adottságai megengedik, helyezzük a karácsonyfát egy asztalra, és ügyeljünk arra, hogy stabilan álljon.
- Macskások megoldása szokott lenni, de kutyás családoknál is beválhat, ha a karácsonyfát kikötözzük a stabilitás érdekében.
- A biztonság kedvéért jobb, ha teljesen lemondunk az igazi gyertyákról és csak LED-égőket használunk.
- Amennyiben a talpban álló víz érhető el, gondoskodjunk a megfelelő fedésről, hogy kedvencünk ne tudjon inni belőle.