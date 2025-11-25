Karácsony kisállattal? Mindenütt veszély leselkedik rájuk

Ha nem figyelünk kellően, vagy ha nem tesszük az ünnepet kisállatbiztossá, a játékos és kíváncsi fiatal kutyusok, macskák és más kiskedvencek fájdalmas tapasztalatokat szerezhetnek karácsonykor.

Veszélyek, amik a házi kedvencekre leselkednek karácsonykor.

Fotó: Shutterstock

Üvegszilánkok és lehullott tűlevelek miatt könnyen az állatorvosnál köthetünk ki karácsonykor

A karácsonyfa önmagában korántsem félelmetes egy állat számára, mégis számos veszélyt rejthet. Kutyáink és macskáink megrághatják az ágait és a törzsét, lenyelhetnek néhányat a tűlevelekből – mindez súlyos gyomor- és bélrendszeri problémákat, sőt bélperforációt is okozhat. Inkább ügyeljünk arra, hogy ne tudják megközelíteni a fenyőfát, minthogy az állatorvosi ügyeleten kössünk ki szenteste. Emellett a mancsok állapotára is érdemes figyelnünk ebben az időszakban, hiszen a tűlevelek megszúrhatják, a mancs pedig emiatt megdagadhat. Csipesszel ugyan eltávolítható a tűlevél, de jobb a megelőzés, mint az utólagos „tűzoltás”.

Söpörjük fel minden nap a tűleveleket, és ne akasszunk az alsó ágakra díszeket vagy szaloncukrot.

Fotó: Shutterstock

Ha karácsonykor ragaszkodunk az igazi gyertyához, ezt a hibát tilos elkövetni

Az talán mindenkinek világos, hogy gyertyát nem szabad a fa ágára helyezni, mert balesetveszélyes, azt azonban talán kevesen tudják, hogy az adventi koszorút, az illatgyertyákat vagy a füstölőt is tilos elérhető távolságba helyezni. Megvan ugyanis az esélye, hogy kedvencünk a nagy tombolás és izgatottság közepette nekimegy, vagy véletlenül leveri a farkával. Ez nem csak az ő testi épségét, hanem a miénket és otthonunkét is veszélyezteti.

Ha nem szeretnénk karácsonykor lemondani az igazi gyertyákról, csak oda helyezzük el, ahol a háziállat nem éri el.

Ne gyújtsuk meg a gyertyákat, amikor négylábú kedvencünk a helyiségben tartózkodik, és ne is hagyjuk őrizetlenül a lángot. A legbiztonságosabb, ha LED-világítókat vagy LED-es gyertyákat alkalmazunk. Így elkerülhető a tűzkár és a forró viasz okozta égési sérülések.

Fotó: Shutterstock

Fényfüzérek és karácsonyfadíszek

Különösen nagy a sérülésveszély, ha a kíváncsi kutyusunk farkcsóválva vizslatja a fát, vagy ha macskáink leverik a karácsonyi díszeket. Utóbbiak könnyen összetörhetnek, ha pedig az állat hozzányúl a szilánkokhoz, a mancsot és a szájat érintő vágási sebek begyulladhatnak. A legjobb, ha a díszeket sem hagyjuk elérhető magasságban. Az elektromos fényfüzérek, pontosabban a villódzó fények rendszerint lenyűgözik a kisállatokat. A kutyák talán csak szemlélik őket, a macskák viszont előszeretettel pofozzák le a fáról a teljes füzért.

A baj akkor van, ha rágcsálni kezdik a vezetéket: súlyos esetben akár áramütés érheti őke, vagy égési sérülést szenvedhetnek.