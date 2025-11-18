Még annak is nagy a nyomás a vállán, aki mindent pontosan, időben megtervez a karácsony előtti hetekben. Az ajándékok beszerzése, a takarítás, az otthon díszítése, a rokonlátogatás egyeztetése és a vacsora megtervezése, valamint az év végi munkahelyi hajtás rettentően igénybe veszi az idegrendszert, és végül az egyetlen, ami kisül a dologból, az a karácsonyi stressz lesz.
Íme 7 tipp, amelyeket megfogadva megúszható a karácsonyi stressz
„A társadalmi változásoknak köszönhetően a külsőségek egyre fontosabbá váltak: a megvásárolható értékek előtérbe kerültek a belső értékekhez képest, ráadásul az emberek többsége hajlamos abba a hibába esni, hogy többet tervez be, mint amennyit reálisan meg tud valósítani. Így éppen arra nem marad idő, ami a legfontosabb lenne: hogy szeretetet, figyelmet fordítsanak környezetükre” – mondja dr. Stauder Adrienne, a Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézetének docense.
A szakértők egyetértenek abban, hogy érdemes ugyanazzal a tudatossággal és logisztikával kezelni a karácsonyi feladatokat és a komplikált helyzeteket, mint bármilyen más stresszhelyzetet.
1. Húzzuk meg a határokat, és lássuk be, hogy mi sem bírunk el mindent
Először is üljünk le és tervezzük meg, milyen feladatok várnak a következő hetekben. Lehet, hogy ilyenkor az idő kevésnek tűnik, mégis próbáljuk elosztani a teendőket olyan napokra, amikor több szabadidővel rendelkezünk az átlagosnál.
Készítsünk költségvetést – ez segít abban, hogy elkerüljük a túlköltekezést vagy hogy hitelbe kergessük magunkat. Ezt követően nincs más feladat, csak következetesnek lenni, azaz ragaszkodni a tervhez.
2. Nem dől össze a világ, ha nemet mondunk
Lehet, hogy számos meghívást kapunk a rokonoktól, de valljuk be, nem tudunk többfelé szakadni és mindenkinek megfelelni, különösen akkor, ha földrajzilag is nagy távolságot kell megtenni, hogy találkozzunk a szeretteinkkel.
Kalkuláljuk be, hogy bizony lesznek sértődések, ha visszautasítunk rokoni meghívásokat, de mivel már modern világban élünk, bátran ajánljuk fel a virtuális ünneplést. A semminél mégiscsak jobb.
3. Csak azzal foglalkozzunk, amire van ráhatásunk, a többit engedjük el
Miért is ne engedhetnénk néha meg magunknak a „majd lesz valahogy” hozzáállást? Értékeljük, amit meg tudunk valósítani, élvezzük ki a jelen pillanatait, a többit pedig hagyjuk a sorsra.
4. Fogalmazzuk meg pontosan, mire vágyunk
Sokat tud lefaragni a stresszből, ha előre vizualizáljuk, milyen lesz, amikor kibontjuk az ajándékokat, ki hol fog ülni az asztalnál, és így tovább. Ez a metódus segít abban, hogy meglássuk, a helyzet valójában nem is olyan vészes és kaotikus, mint hittük.
5. Amennyire lehet, kerüljük a közösségi oldalakat
Bizonyítottan növeli a stresszt, ha mások után „kémkedünk” a social médiában. Ha az ünnepek előtt és alatt azt vizslatjuk, kinek milyen lett a fája, ki mennyire boldog, kinek kérték meg a kezét, az csak megágyaz a boldogtalanságnak és az irigykedésnek.
Koncentráljunk inkább a jelenre. Arra, ami minket épp körülvesz az ünnepek alatt.
6. Nyugodtan tegyük fel a lábunkat és engedjünk magunkat némi énidőt
Akármekkora a hajtás, mindig adjunk magadunknak énidőt, ez ugyanis energiával tölt fel. Készítsünk egy finom forró csokit vagy egy meleg teát, végezzünk szaloncukor-minőségellenőrzést, vagy tegyünk egy sétát. A lényeg, hogy hagyjuk kicsit kiürülni és regenerálódni az agyat.
7. Ne hanyagoljuk el az alvást
Ha keveset alszunk, ne csodálkozzunk, hogy már délelőtt lekarmol a stressz. A téli időszakban egyébként is fontos, hogy meglegyen a napi 7-8 óra pihenés.