Még annak is nagy a nyomás a vállán, aki mindent pontosan, időben megtervez a karácsony előtti hetekben. Az ajándékok beszerzése, a takarítás, az otthon díszítése, a rokonlátogatás egyeztetése és a vacsora megtervezése, valamint az év végi munkahelyi hajtás rettentően igénybe veszi az idegrendszert, és végül az egyetlen, ami kisül a dologból, az a karácsonyi stressz lesz.

Érdemes tudatossággal és logisztikával küzdeni a karácsonyi stressz ellen

Fotó: Shutterstock

Íme 7 tipp, amelyeket megfogadva megúszható a karácsonyi stressz

„A társadalmi változásoknak köszönhetően a külsőségek egyre fontosabbá váltak: a megvásárolható értékek előtérbe kerültek a belső értékekhez képest, ráadásul az emberek többsége hajlamos abba a hibába esni, hogy többet tervez be, mint amennyit reálisan meg tud valósítani. Így éppen arra nem marad idő, ami a legfontosabb lenne: hogy szeretetet, figyelmet fordítsanak környezetükre” – mondja dr. Stauder Adrienne, a Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézetének docense.

A szakértők egyetértenek abban, hogy érdemes ugyanazzal a tudatossággal és logisztikával kezelni a karácsonyi feladatokat és a komplikált helyzeteket, mint bármilyen más stresszhelyzetet.

1. Húzzuk meg a határokat, és lássuk be, hogy mi sem bírunk el mindent

Először is üljünk le és tervezzük meg, milyen feladatok várnak a következő hetekben. Lehet, hogy ilyenkor az idő kevésnek tűnik, mégis próbáljuk elosztani a teendőket olyan napokra, amikor több szabadidővel rendelkezünk az átlagosnál.

Készítsünk költségvetést – ez segít abban, hogy elkerüljük a túlköltekezést vagy hogy hitelbe kergessük magunkat. Ezt követően nincs más feladat, csak következetesnek lenni, azaz ragaszkodni a tervhez.

2. Nem dől össze a világ, ha nemet mondunk

Lehet, hogy számos meghívást kapunk a rokonoktól, de valljuk be, nem tudunk többfelé szakadni és mindenkinek megfelelni, különösen akkor, ha földrajzilag is nagy távolságot kell megtenni, hogy találkozzunk a szeretteinkkel.

Kalkuláljuk be, hogy bizony lesznek sértődések, ha visszautasítunk rokoni meghívásokat, de mivel már modern világban élünk, bátran ajánljuk fel a virtuális ünneplést. A semminél mégiscsak jobb.

3. Csak azzal foglalkozzunk, amire van ráhatásunk, a többit engedjük el

Miért is ne engedhetnénk néha meg magunknak a „majd lesz valahogy” hozzáállást? Értékeljük, amit meg tudunk valósítani, élvezzük ki a jelen pillanatait, a többit pedig hagyjuk a sorsra.