Íme a titok, amivel eltűnhet a téli korpa

A szakemberek között még nem alakult ki teljes egyetértés a korpásodás okait illetően, egyre több kutatás bizonyítja azonban, hogy megjelenéséért egy bizonyos gomba, a malessezia a felelős, de kialakulását befolyásolhatják genetikai adottságok, hormonális változások és legyengült immunrendszer is. A korpa megszüntetése nem lehetetlen, mutatjuk, milyen házi praktikákat vethetünk be.

A korpa a fejbőrön az elhalt hámsejtek fokozott leválása

Fotó: Shutterstock

Mi a korpa?

A korpa nem más, mint a fejbőrön elhalt hámsejtek fokozott leválása, ami fehér vagy sárgás pikkelyek formájában jelenik meg. Okozhat viszketést, irritációt, és a hajon, illetve a ruházaton is láthatóvá válik.

A korpa típusai

A korpásodás egyik leggyakoribb formája a száraz korpa. Ez esetben apró, fehér színű pikkelyek jelennek meg a hajtöveknél, de nem tapadnak szorosan a fejbőrhöz, vagyis könnyen kifésülhetők. A zsíros korpa esetén az elhalt sejtek összetapadnak és a fejbőrhöz tapadnak, ebből adódik, hogy sokkal nehezebb megszabadulni tőle, mint a száraz korpától.

Használjunk bőrsemleges sampont

Fotó: Shutterstock

Tippek, praktikák a korpa megszüntetésére

A fejbőrnek nem kedvez a fűtés és a száraz levegő sem, és korpásodást idézhetnek elő bizonyos sapkák is, a fejbőr alattuk ugyanis nem szellőzik, így a fejbőr kiszárad, a hámsejtek elhalnak. Íme néhány tipp és praktika, amely segítségével búcsút inthetünk a korpának:

Használjunk bőrsemleges, gyógynövényes, például csalán- vagy zsályasampont. Ügyeljünk arra, hogy ne dörzsöljük fejbőrünket túl erősen, inkább lágyan masszírozzuk, majd hajmosás után alaposan öblítsük le.

Hatásos lehet még az almaecetes öblítés – az almaecet köztudottan jótékony hatású, remek baktérium- és gombaölő. A sampon kiöblítését követően egy liter vízhez öntsünk egy evőkanálnyi ecetet, majd öblítsük le.

Ügyeljünk arra, hogy a sapka, amit télen viselünk, természetes anyagból készüljön, jól szellőzzön, ugyanakkor hatékonyan védje a fejet a megfázástól.

A kókusz- és az avokádóolaj enyhítik a fejbőr viszketését, érdemes bevetni valamelyiket még hajmosást megelőzően.

Gyógyszertárban kaphatók szelén-szulfidot, vagy kátrányt tartalmazó samponok. Ezek lelassítják a fejbőr sejtjeinek szaporodási ütemét, a kátrány pedig késlelteti a sejtnövekedést.

Hatékony lehet a babérlevél is: morzsoljunk össze egy marék babérlevelet egy liter forrásban lévő vízbe, hagyjuk állni 10-20 percig, majd szűrjük le. Öblítsük át a fejbőrt ezzel a folyadékkal.