Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Von der Leyen csak most jött rá, mekkora a baj

Tudta?

Férfiak tömegei szedik — most kiderült, hogy akár egy évvel is megrövidítheti az életüket

fejbőr

Íme a titok, amivel eltűnhet a téli korpa

1 órája
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Bármikor megjelenhet, de a téli hónapokban nagyobb eséllyel alakulhat ki, és ez sokat ronthat az egyébként ápolt megjelenésünkön. A korpa kialakulásának a kinti hideg, a pára, a fűtés miatt száraz otthoni vagy irodai levegő egyaránt kedvez. Betegség vagy pusztán esztétikai kellemetlenség a korpásodás? Ezt tisztázzuk az alábbiakban.
Link másolása
Vágólapra másolva!
fejbőrmegoldásokkorpásodás

A szakemberek között még nem alakult ki teljes egyetértés a korpásodás okait illetően, egyre több kutatás bizonyítja azonban, hogy megjelenéséért egy bizonyos gomba, a malessezia a felelős, de kialakulását befolyásolhatják genetikai adottságok, hormonális változások és legyengült immunrendszer is. A korpa megszüntetése nem lehetetlen, mutatjuk, milyen házi praktikákat vethetünk be. 

A korpa a fejbőrön elhalt hámsejtek fokozott leválása
A korpa a fejbőrön az elhalt hámsejtek fokozott leválása
Fotó: Shutterstock

Mi a korpa?

A korpa nem más, mint a fejbőrön elhalt hámsejtek fokozott leválása, ami fehér vagy sárgás pikkelyek formájában jelenik meg. Okozhat viszketést, irritációt, és a hajon, illetve a ruházaton is láthatóvá válik. 

A korpa típusai

A korpásodás egyik leggyakoribb formája a száraz korpa. Ez esetben apró, fehér színű pikkelyek jelennek meg a hajtöveknél, de nem tapadnak szorosan a fejbőrhöz, vagyis könnyen kifésülhetők. A zsíros korpa esetén az elhalt sejtek összetapadnak és a fejbőrhöz tapadnak, ebből adódik, hogy sokkal nehezebb megszabadulni tőle, mint a száraz korpától. 

Shower, wash and woman in bathroom with hair care for shampoo, natural treatment or organic cosmetics. Foam, body and female person with happiness for hygiene, cleaning or morning routine in home
Használjunk bőrsemleges sampont
Fotó: Shutterstock

Tippek, praktikák a korpa megszüntetésére

A fejbőrnek nem kedvez a fűtés és a száraz levegő sem, és korpásodást idézhetnek elő bizonyos sapkák is, a fejbőr alattuk ugyanis nem szellőzik, így a fejbőr kiszárad, a hámsejtek elhalnak. Íme néhány tipp és praktika, amely segítségével búcsút inthetünk a korpának:

  • Használjunk bőrsemleges, gyógynövényes, például csalán- vagy zsályasampont. Ügyeljünk arra, hogy ne dörzsöljük fejbőrünket túl erősen, inkább lágyan masszírozzuk, majd hajmosás után alaposan öblítsük le.
  • Hatásos lehet még az almaecetes öblítés – az almaecet köztudottan jótékony hatású, remek baktérium- és gombaölő. A sampon kiöblítését követően egy liter vízhez öntsünk egy evőkanálnyi ecetet, majd öblítsük le. 
  • Ügyeljünk arra, hogy a sapka, amit télen viselünk, természetes anyagból készüljön, jól szellőzzön, ugyanakkor hatékonyan védje a fejet a megfázástól. 
  • A kókusz- és az avokádóolaj enyhítik a fejbőr viszketését, érdemes bevetni valamelyiket még hajmosást megelőzően. 
  • Gyógyszertárban kaphatók szelén-szulfidot, vagy kátrányt tartalmazó samponok. Ezek lelassítják a fejbőr sejtjeinek szaporodási ütemét, a kátrány pedig késlelteti a sejtnövekedést.
  • Hatékony lehet a babérlevél is: morzsoljunk össze egy marék babérlevelet egy liter forrásban lévő vízbe, hagyjuk állni 10-20 percig, majd szűrjük le. Öblítsük át a fejbőrt ezzel a folyadékkal.

Amennyiben egyik praktika sem válik be hosszú távon, és egy hónapon belül nem tapasztalható javulás, forduljunk szakorvoshoz, hogy kiderüljön, mi lehet számunkra a leghatékonyabb módszer, illetve, hogy milyen okok álhatnak a korpásodás hátterében.
 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!