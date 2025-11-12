Tényleg veszélyes a mák? Kiderült az igazság

A növény Irán, Afganisztán, Pakisztán és Nepál területeiről származik, termését leginkább nyugtatóként, fájdalom- és köhögéscsillapításra használták a népi gyógyászatban. Gubója közel 24 alkaloidot, köztük morfint, kodeint és papaverint tartalmaz. A 19. században Friedrich Sertürner német gyógyszerész volt az, aki először vont ki tiszta alkaloidot mákból, amit morfiumnak nevezett el, Kabay János 1925-ben pedig a zöld máknövényből, majd a száraz mákszalmából állított elő morfint.

Először kellemes, később pokoli, avagy erre képes a mák

A mák egyébként vitaminokban is gazdag, bőséggel tartalmaz B1-, B2-, B3-, B6-vitamint, amik elengedhetetlenek az idegrendszer, az anyagcsere és a sejtek megújulásának támogatásához. E-vitamintartalma miatt hozzájárul a sejtek védelméhez, a benne található C-vitamint erősíti az immunrendszert. A mákban található ópiát-származékokból előállított morfium már nem ennyire veszélytelen: kezdetben kellemes közérzetet, indokolatlan jókedvet, eufóriát okoz, csökkenti a szorongást, később viszont ezt pánikrohamok, üldözési mánia, függőség esetén pedig teljes szellemi és fizikai leromlás követheti.

Miért áll a mák a hatóságok megfigyelési fókuszában?

Épp a fent leírtak miatt. A mákban természetes módon fordulnak elő ópiát-származékok, ilyen a morfin és a kodein, bár ezek mennyisége jóval alacsonyabb az étkezési célra termesztett mákfajtákban.

Ezek a vegyületek elsősorban az idegrendszerre hatnak, pontosabban az idegrendszerre hatva csillapíthatják a fájdalmakat is (például erős fájdalmakkal élő rékbetegeknél), nagyobb mennyiségben azonban fogyasztásuk életveszélyes lehet, a légzést is leállíthatják.

Ezért van az, hogy a máktermesztés és -feldolgozás a világ legtöbb országában szigorú szabályokhoz kötött.

Mi számít biztonságos adagnak?

A hatóságok nem határoznak meg pontos mennyiséget, de naponta legfeljebb 1–2 teáskanál mák fogyasztása az ideális felnőtteknek az általános ajánlás szerint.

Nem ajánlott otthon kísérletezni máktea előállításával és a nyers fogyasztástól is óvakodjunk.

A forrázás során ugyanis a vízbe kioldódhatnak ópiát-tartalmú anyagok, főleg akkor, ha az alapanyag rosszul tisztított, vagy iparilag nem szűrt.