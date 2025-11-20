Ennyi mindent tehet értünk a mandarin – napi 1 szem elfogyasztása erősen ajánlott

Kínában már több ezer éve termesztik ezt az aromás gyümölcsöt. A mandarin a nevét a császári hivatalnokokról, a mandarinokról kapta, akik a bölcsesség és a nélkölözhetetlenség szimbólumai voltak. Egy mandarin csupán 50 kalóriát tartalmaz, éppen ezért kiváló választás azok számára, akik kalóriaszegény, mégis tápláló és rostos ételeket keresnek. Nézzük, milyen jótékony hatásai ismertek még!

A mandarin a nevét a császári hivatalnokokról, a mandarinokról kapta.

Fotó: Romix Image / Shutterstock

A mandarin nemcsak belülről, hanem kívülről is szépít

A-vitamintartalma és a benne található antioxidánsok támogatják a bőr regenerációját, elősegítik a kollagénképződést, és csökkentik a szabad gyökök által okozott sejtkárosodást. Ezért a mandarin fogyasztása hozzájárulhat a bőr rugalmasságának megőrzéséhez és késleltetheti a ráncok kialakulását is.

A mandarin egészségre gyakorolt hatása

Hozzájárul a tisztább vérkeringéshez, ugyanis segíti a salakanyagok kiürülését a szervezetből.

Egy középméretű mandarin körülbelül 1,8 gramm élelmi rostot tartalmaz, amely az étrendi rostszükségletünk jelentős részét fedezi. Még székrekedés ellen is beválik.

A mandarin héjából készített folyadék rendszeres fogyasztása gyorsítja az anyagcserefolyamatokat.

Fotó: Shutterstock

A mandarinban található fitonutriensek, mint például a limonoidok, segíthetnek a máj méregtelenítésében.

Mivel a mandarin sinefrint, azaz hurutellenes szert is tartalmaz, kifejezetten jót tesz a tüdőnek – ajánlott minden reggel egy pohár mandarinlevet fogyasztani, hogy megszabadítsuk a nyáktól a garatot.

Erős menstruációs vérzés esetén fellépő hasfájás esetén is jó szolgálatot tesz, hiszen nyugtatja az izmokat, emellett vérzéscsillapító és görcsoldó hatású.

A mandarin héjából készített folyadék rendszeres fogyasztása gyorsítja az anyagcserefolyamatokat.

Képes növelni a vörösvérsejtek oxigén-visszatartását, ezáltal tisztítja a vért.

Bőségesen tartalmaz kalciumot, magnéziumot, foszfort, cinket, folsavat és különböző B-vitaminokat is.

Különleges ízt ad a salátáknak, szószként a húsoknak, a desszerteket és a smoothie-kat pedig krémessé varázsolja. Aszalványként remek energiaforrás lehet akár uzsonnára, nem utolsó sorban isteni illata van – legtöbbünknek a közelgő ünnepeket juttatja eszébe. Nyomjuk meg a gyümölcs héját gyengéden, hogy levegőbe préseljünk néhány cseppet, garantáltan nyugtató hatással lesz az idegeinkre.