Ennyi mindent tehet értünk a mandarin – napi 1 szem elfogyasztása erősen ajánlott

Kínában már több ezer éve termesztik ezt az aromás gyümölcsöt. A mandarin a nevét a császári hivatalnokokról, a mandarinokról kapta, akik a bölcsesség és a nélkölözhetetlenség szimbólumai voltak. Egy mandarin csupán 50 kalóriát tartalmaz, éppen ezért kiváló választás azok számára, akik kalóriaszegény, mégis tápláló és rostos ételeket keresnek. Nézzük, milyen jótékony hatásai ismertek még!
A mandarin nemcsak belülről, hanem kívülről is szépít
A-vitamintartalma és a benne található antioxidánsok támogatják a bőr regenerációját, elősegítik a kollagénképződést, és csökkentik a szabad gyökök által okozott sejtkárosodást. Ezért a mandarin fogyasztása hozzájárulhat a bőr rugalmasságának megőrzéséhez és késleltetheti a ráncok kialakulását is.
A mandarin egészségre gyakorolt hatása
- Hozzájárul a tisztább vérkeringéshez, ugyanis segíti a salakanyagok kiürülését a szervezetből.
- Egy középméretű mandarin körülbelül 1,8 gramm élelmi rostot tartalmaz, amely az étrendi rostszükségletünk jelentős részét fedezi. Még székrekedés ellen is beválik.
- A mandarinban található fitonutriensek, mint például a limonoidok, segíthetnek a máj méregtelenítésében.
- Mivel a mandarin sinefrint, azaz hurutellenes szert is tartalmaz, kifejezetten jót tesz a tüdőnek – ajánlott minden reggel egy pohár mandarinlevet fogyasztani, hogy megszabadítsuk a nyáktól a garatot.
- Erős menstruációs vérzés esetén fellépő hasfájás esetén is jó szolgálatot tesz, hiszen nyugtatja az izmokat, emellett vérzéscsillapító és görcsoldó hatású.
- A mandarin héjából készített folyadék rendszeres fogyasztása gyorsítja az anyagcserefolyamatokat.
- Képes növelni a vörösvérsejtek oxigén-visszatartását, ezáltal tisztítja a vért.
- Bőségesen tartalmaz kalciumot, magnéziumot, foszfort, cinket, folsavat és különböző B-vitaminokat is.
Különleges ízt ad a salátáknak, szószként a húsoknak, a desszerteket és a smoothie-kat pedig krémessé varázsolja. Aszalványként remek energiaforrás lehet akár uzsonnára, nem utolsó sorban isteni illata van – legtöbbünknek a közelgő ünnepeket juttatja eszébe. Nyomjuk meg a gyümölcs héját gyengéden, hogy levegőbe préseljünk néhány cseppet, garantáltan nyugtató hatással lesz az idegeinkre.
Érdemes ezt a sokoldalú gyümölcsöt valamilyen formában beilleszteni a napi rutinba télen, hogy élvezhessük jótékony hatásait.