Rendkívüli

Ultimátumot kapott Zelenszkij: eddig kell aláírnia a békemegállapodást

Tragédia

Hatalmas lángokkal csapódott földbe egy vadászgép a Dubai Air Show-n – videó

endorfin

Meghökkentő tények: ezeket talán nem tudtad a nevetésről

Az egyik legjobb természetes stresszoldó és antidepresszáns, ami biztosítja a test és az elme harmóniáját. A szívből jövő nevetés ősi ösztön, genetikailag kódolt, valamit az egyik legfontosabb érzelemkifejezési „eszköz."
Az egész olyannyira belénk van kódolva, hogy egy 17 napos baba már tudatosan nevet. A tudósok egyelőre még nem jutottak konszenzusra abban, pontosan mi váltja ki a nevetést az agyban, az viszont biztos, hogy az agy több területének együttes munkájáról van szó.

Nevetés
A szívből jövő nevetés ősi ösztön, genetikailag kódolt, valamit az egyik legfontosabb érzelemkifejezési „eszköz."
Fotó: Shutterstock

Mi történik, amikor nevetünk? 

Nevetéskor az arcizmok megfeszülnek, a szájzugok felfelé húzódnak, sőt, akár a könnytermelés is fokozódhat, ami az agytörzsi reflexekkel áll összefüggésben. Ilyenkor 15 különböző arcizom lendül működésbe, ezzel egyidejűleg karjaink, lábaink, a hasizom és a törzsünk mozog. 

A nevetés után bekövetkező ellazult érzés nagyon hasonló ahhoz, amit egy jóleső edzés után érez az ember. A feszültség oldódik, az agy megtelik endorfinnal. 

A nevetés egészségmegőrző hatása

Amikor vígjátékot nézünk, vagy amikor valaki mesél egy viccet és annak hatására elkezdünk nevetni, az az immunrendszerre is kiváló hatással van: a nevetés növeli az antitestek és a betegségekkel szemben védő sejtek termelését. 

Egy 2005-ös marylandi kutatás kimutatta, hogy a nevetés csökkentheti a vérnyomást is, illetve jótékonyan hat az érrendszerre és megelőzheti a trombózist. 

Nevetés
Fotó: Shutterstock

A nevetés társadalmi jelentősége

A nevetés szociális életünk „velejárója” – legtöbbször társaságban nevetünk, és a kutatások azt mutatják, hogy amikor egy csapat barát vagy családtag együtt nevet, az erősíti a köztük lévő kapcsolatot és ad egyfajta biztonságérzetet. Ráadásul pont olyan „fertőző”, mint az ásítás. Ha valaki a társaságban elkezd nevetni, nagyobb eséllyel nevetünk mi is. Ezt használják ki a nevetésterápiák, és ezért van az is, hogy régebbi sitcomoknál a poénok után nevetőközönséget hallunk. Hiába nem látjuk magát a közönséget, még így is hatékony módszer ez arra, hogy a tévé képernyője előtt ülve mi is elnevessük magunkat. 

Amikor a nevetés inkább kín, mint endorfin- és szerotoninforrás

Előfordul, hogy kínos helyzetekben, vagy kifejezetten szomorú eseményeken is képesek vagyunk nevetni, ilyen lehet például egy temetés vagy egy templomi szertartás. Ilyenkor a nevetés nem feltétlenül a jó hangulatról árulkodik, inkább ventillálásként funkcionál: feloldhatjuk általa a zavartságunkat. 

Nevetés
Fotó: Shutterstock

Létezik ún. kényszeres nevetés, ami egy ritka, de komoly neurologikus rendellenesség.

Az egyénnek hajlama van arra, hogy akár ok nélkül, vagy olyan szituációkban is elkezdjen nevetni, amelyek egyáltalán nem mulatságosak. A kényszeres kacagás leginkább Alzheimer-kórral élő, esetleg agyvérzésen átesett személyeknél fordul elő, vagyis azoknál, akik súlyos neurológiai betegségekben szenvednek. 

Az egészséges nevetés, a mosoly és a kacagás senkinek nem árt, ráadásul a környezetünk is viszonozza. Igyekezzünk minél többet mosolyogni naponta! Ha nem megy, húzzuk a szánkat szélesre, mintha mosolygást imitálnánk. Az agy ezt úgy dekódolja, mintha jó kedvünk lenne. És pár perc elteltével valóban jobb kedvünk lesz!

 

 

