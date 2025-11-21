Meghökkentő tények: ezeket talán nem tudtad a nevetésről

Az egész olyannyira belénk van kódolva, hogy egy 17 napos baba már tudatosan nevet. A tudósok egyelőre még nem jutottak konszenzusra abban, pontosan mi váltja ki a nevetést az agyban, az viszont biztos, hogy az agy több területének együttes munkájáról van szó.

A szívből jövő nevetés ősi ösztön, genetikailag kódolt, valamit az egyik legfontosabb érzelemkifejezési „eszköz."

Fotó: Shutterstock

Mi történik, amikor nevetünk?

Nevetéskor az arcizmok megfeszülnek, a szájzugok felfelé húzódnak, sőt, akár a könnytermelés is fokozódhat, ami az agytörzsi reflexekkel áll összefüggésben. Ilyenkor 15 különböző arcizom lendül működésbe, ezzel egyidejűleg karjaink, lábaink, a hasizom és a törzsünk mozog.

A nevetés után bekövetkező ellazult érzés nagyon hasonló ahhoz, amit egy jóleső edzés után érez az ember. A feszültség oldódik, az agy megtelik endorfinnal.

A nevetés egészségmegőrző hatása

Amikor vígjátékot nézünk, vagy amikor valaki mesél egy viccet és annak hatására elkezdünk nevetni, az az immunrendszerre is kiváló hatással van: a nevetés növeli az antitestek és a betegségekkel szemben védő sejtek termelését.

Egy 2005-ös marylandi kutatás kimutatta, hogy a nevetés csökkentheti a vérnyomást is, illetve jótékonyan hat az érrendszerre és megelőzheti a trombózist.

Fotó: Shutterstock

A nevetés társadalmi jelentősége

A nevetés szociális életünk „velejárója” – legtöbbször társaságban nevetünk, és a kutatások azt mutatják, hogy amikor egy csapat barát vagy családtag együtt nevet, az erősíti a köztük lévő kapcsolatot és ad egyfajta biztonságérzetet. Ráadásul pont olyan „fertőző”, mint az ásítás. Ha valaki a társaságban elkezd nevetni, nagyobb eséllyel nevetünk mi is. Ezt használják ki a nevetésterápiák, és ezért van az is, hogy régebbi sitcomoknál a poénok után nevetőközönséget hallunk. Hiába nem látjuk magát a közönséget, még így is hatékony módszer ez arra, hogy a tévé képernyője előtt ülve mi is elnevessük magunkat.

Amikor a nevetés inkább kín, mint endorfin- és szerotoninforrás

Előfordul, hogy kínos helyzetekben, vagy kifejezetten szomorú eseményeken is képesek vagyunk nevetni, ilyen lehet például egy temetés vagy egy templomi szertartás. Ilyenkor a nevetés nem feltétlenül a jó hangulatról árulkodik, inkább ventillálásként funkcionál: feloldhatjuk általa a zavartságunkat.