A menta titkos ereje: természetes étvágycsökkentő és frissítő szövetséges a karcsúság útján

A természet egy apró, illatos csodalevelet adott nekünk, ami nemcsak felpezsdít, hanem segít abban is, hogy kordában tartsuk étvágyunkat. Ez a növény a menta – a frissesség, a tisztaság és a könnyedség szimbóluma, amelynek rejtett képességeit most fedezi fel újra a modern tudomány. Nem csupán teákban, koktélokban vagy desszertekben játszik főszerepet, nem csupán íze van jótékony hatással ránk, aromaterápiás előnyei is jelentősek: a menta már csupán az illatával segíthet abban, hogy jobban érezzük magunkat mentálisan, és természetes úton támogassuk a fogyást.

A menta egészséges és még a diétában is segít

Fotó: Shutterstock

Több mint frissítő íz: a menta valódi hatalma

A menta – legyen szó borsmentáról vagy fodormentáról – évszázadok óta ismert gyógyító és frissítő növény. Az ókori egyiptomiak templomokban égették, a rómaiak pedig emésztésjavításra és fejfájás ellen használták. Ma már tudjuk: a menta illóolajainak – főként a mentolnak – köszönhető, hogy nemcsak a légzésünket és az emésztésünket segíti, hanem pszichológiai és fiziológiai szinten is befolyásolja az étvágyunkat.

Illatok, amelyek „jóllakatnak”

Az orrunk és az agyunk nyilvánvalóan kapcsolatban áll egymással. Kutatások szerint a menta illata képes csökkenteni az éhségérzetet, sőt, elterelni a figyelmet a nassolásról. A mentolos illat ugyanis „telítettségi üzenetet” küld az agyba – vagyis az étel látványa vagy illata helyett az agyunk már a menta frissességére reagál, és úgy érzi, nem kíván több falatot. Ez a trükk különösen hatékony lehet azok számára, akik gyakran esznek unalomból vagy stressz hatására.

Emésztéssegítő és nyugtató hatás egyben

A menta serkenti az emésztést, ellazítja a bélrendszer izmait, és enyhíti a puffadást vagy gyomorpanaszokat – ezzel is hozzájárul ahhoz, hogy szervezetünk könnyebben jelezze: „elég volt”. Emellett természetes stresszoldóként is működik, ami nem elhanyagolható, hiszen a túlevés egyik leggyakoribb kiváltója a feszültség.

A mentol hűsítő, frissítő íze ráadásul ideiglenesen megváltoztatja az ízérzékelést: a menta után kevésbé kívánjuk az édes, zsíros vagy sós ételeket. Nem véletlen, hogy egy mentolos rágó vagy szájvíz után ritkán nyúlunk újabb falatok után – a menta a szó szoros értelmében lezárja az étkezést.