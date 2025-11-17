Mikulásvirág: így lett az átlagos virágból ünnepi jelkép

Az aztékok termesztették, leginkább templomaikat és imahelyeiket díszítették vele, de előszeretettel használták textilek színezésére, valamint lázcsillapításra és görcsoldásra is. A mikulásvirág karácsonyi sikertörténete később, a 17.században, a ferences szerzetesek betlehemi körmenetén, Taxco de Alarcon városából indult – ekkor még a Szenteste virágaként (Flor de Nochebuena) emlegették.

A mexikói Taxco de Alarcon főtere egy tavalyi fotón mikulásvirágok

Fotó: Shutterstock

Mikulásvirág: keresztény szimbólumból ünnepi jelkép

A legenda szerint egy fiatal lány a mexikói Pepita nevű faluba utazott, hogy felkeresse a kápolna kis betlehemét. Szeretett volna ajándékot is vinni a jászolhoz, azonban nem volt elég pénze, így az út széléről szedett gyomokat kötötte csokorba. Nagyon szégyellte, hogy nem tudott különb ajándékkal szolgálni.

Amint letette a gyomcsokrot a jászol elé, az csodaszép, lángvörös mikulásvirággá változott, amit aztán a helyiek neveztek el karácsonyi csillagnak.

Évszázadokkal később egy német farmer, Albert Ecke fedezte fel, hogy a vadon termő mikulásvirág levelei decemberben vörösre színeződnek.

Úgy gondolta, tökéletesen passzolna a színe a decemberi ünnepkör hangulatához, ezért elkezdte vágott virágként árulni Hollywoodban, az út mentén.

Fia, Paul Ecke, aki 1919-től vette át a családi vállalkozást, aki a növényt már cserépben, karácsonyi csillag elnevezéssel árulta. Az emberek imádták, és rengeteg fogyott belőle.

Az 1950-es években olyan fajtákat sikerült nemesíteni, amelyek szobai körülmények között is jól érzik magukat – ekkortól vált az amerikai karácsonyok legfontosabb „díszletévé”, majd Európában is elterjedt.

A mikulásvirág eredetileg piros színben pompázott.

Fotó: Shutterstock

A piros mikulásvirág csak a kezdet volt

A piros mikulásvirág sokak szerint a legünnepibb, de vannak, akik kifejezetten örülnek annak, hogy ma már rengetegféle színből és méret közül lehet válogatni, a minitől a több méteres példányig, a fehértől a rózsaszínig. A mikulásvirág cserjéje akár 3-4 méter magasra is megnőhet, és ahhoz, hogy megőrizze formáját, rendszeres metszésre van szükség. Színes virágzati levelei 2 hónapig örvendeztetnek meg.