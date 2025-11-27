Ezekkel a náthával kapcsolatos tévhitekkel ideje végleg leszámolni

A megfázás – bármilyen évszakban is essünk áldozatául – napokra, rossz esetben hetekre megkeserítheti az életünket. Hasznos lehet nátha ellen bevetni néhány praktikát, de vigyázzunk, nehogy többet ártsunk vele, mint használjunk. Íme néhány, a nátha megszüntetésével kapcsolatos tévhit.
Haszontalan házi praktikák és tévhitek a nátha megszüntetésével kapcsolatban
- Ha nem öltözünk fel melegen télen, megbetegszünk: a hideg nem okoz náthát, de kétségtelen, hogy kedvez a vírusok terjedésének és hozzájárulhat a meghűlés kialakulásához.
- A megfázásra antibiotikum kell: ez az egyik legveszélyesebb tévhit. Az antibiotikum csak a baktériumok ellen hat, a nátha viszont vírusos eredetű. Ez esetben az antibiotikum-szedés inkább árt, mint használ.
- A C-vitamin mindent megold: ugyan támogatja az immunrendszert, de önmagában nem szünteti meg varázsütésre a náthát. Segíthet enyhíteni a tüneteket, de nem szabad csodát várni tőle.
- Sportolni tilos: enyhébb tünetek mellett egy könnyű, rövid séta még akár jól is eshet, láz esetén viszont kötelező az ágynyugalom és a pihenés.
- A szaunázás elűzi a vírust: a meleg valóban kellemes és segíthet megnyitni a légutakat, de a vírusokat nem pusztítja el. Csupán ideig-óráig nyújt megkönnyebbülést.
- Minél több orrcseppet használunk, annál gyorsabban gyógyulunk: a túlzásba vitt orrcseppezés hosszú távon hozzászokást okozhat, és ahelyett, hogy segítene, pont, hogy orrdugulást okoz mindig, amikor épp nem használjuk. Amikor az orr nem szűr megfelelően és az immunvédelem sem működik optimálisan, a légúti fertőzéseket okozó vírusok könnyebben bejuthatnak a járatokon.
Tartsuk nedvesen az orrunkat, de ha nem muszáj, ne orrcseppel. Munkahelyen és otthon a megfelelő páratartalom biztosítása kulcsfontosságú.
- A meleg mézestej gyógyít: az igaz, hogy kellemesen nyugtatja a torkot és segít az elalvásban, de magát a fertőzést nem gyógyítja meg. Inkább tünetenyhítő, nem pedig valódi orvosság.
A megfázás a szervezet jelzése az immunrendszer gyengülésére és arra, hogy talán itt az ideje lassítanunk. Igazából nincs olyan praktika, amely varázsütésre elmulasztaná a náthát. A legfontosabb továbbra is a pihenés, a folyadék és az odafigyelés a testünk jelzéseire.