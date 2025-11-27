Ezekkel a náthával kapcsolatos tévhitekkel ideje végleg leszámolni

A megfázás a szervezet jelzése az immunrendszer gyengülésére és arra, hogy talán itt az ideje lassítanunk. Igazából nincs olyan praktika, amely varázsütésre elmulasztaná a náthát. A legfontosabb továbbra is a pihenés, a folyadék és az odafigyelés a testünk jelzéseire.