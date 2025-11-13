Új remény a meddőséggel küzdő nőknek: bőrsejtekből állítanak majd elő petesejteket

A módszert a Dolly bárány klónozásánál alkalmazott technika ihlette, és a Nature Communications adott hírt róla. Az eljárás egészen biztos, hogy új lehetőségeket nyithat meg a termékenységi kezelések terén: reményt adhat azoknak a gyermekre vágyó nőknek, akiknek szervezetében nincsenek megfelelő minőségű petesejtek a teherbe eséshez.

Egy forradalmi kísérletben a kutatóknak először sikerült emberi petesejteket létrehozniuk bőrsejtekből, majd azokat laboratóriumban megtermékenyíteni spermiumokkal.

Fotó: Shutterstock /

Mi a lényege a speciális petesejteket előállító kísérletnek?

A kutatás fókuszában az ún. szomatikus sejtmagátültetés nevű eljárás áll. A szakemberek egy adományozott petesejtből távolították el a sejtmagot, helyére pedig egy bőrsejt sejtmagját ültették. Így létrejött egy teljesen új, emberi genetikai tulajdonságokat hordozó petesejt. Kísértetiesen hasonlít az eljárás arra, amelyet a híres báránynál, Dolly-nál alkalmaztak klónozási céllal.

Az emberi szervezet sejtjei 46 kromoszómát tartalmaznak, a petesejtek 23-at, ebből következik, hogy a kutatók elsődleges feladata az volt, hogy megtalálják a módját, hogyan redukálhatják a kromoszómák számát anélkül, hogy a sejtek elpusztulnának.

A legjobb „módszernek” a roscovitine nevű, a sejtciklus szabályozásában résztvevő enzim bizonyult, melybe elektromos impulzusokat vezettek.

Ennek során 82 módosított petesejt jött létre, amelyeket lombikos megtermékenyítéssel kezeltek. Kilenc százalék jutott el az emberi fejlődés első, kritikus szakaszáig. Sajnos a legtöbb embrió néhány sejtosztódás után leállt. A kutatók szerint a kísérlet két okból volt korlátozottan sikeres: egyrészt kromoszóma-rendellenességek akadályozták a normális fejlődést, másrészt a bőrsejtekből származó genetikai információ egy része továbbra is bőrsejtként „viselkedett”, és ennek következtében az embrió sem tudott életképes szintig eljutni

A módszerünk még nem elég hatásos, és túl nagy kockázattal jár ahhoz, hogy élesben bevessük

– árulta el Katsuhiko Hayashi, az Oszakai Egyetem őssejtkutatója. További vizsgálatokra és kísérletekre van tehát szükség ahhoz, hogy biztonságosan és hatékonyabban hozzanak létre petesejteket emberi bőrsejtekből. Hogyan lehetne úgy befolyásolni a kromoszómák osztódását, hogy a folyamat sikeresebben imitálja a természetes petesejtképződést? – erre koncentrálnak jelenleg a kutatók.

Ha ez sikerülne, reményt adhatna a meddőséggel küzdő nőknek.

Az eljárás és a kísérlet természetesen egy sor etikai kérdést vet fel, éppúgy, mint Dolly bárány idejében, habár Ronald Green, a Dartmouth College bioetikusa szerint elvileg semmi akadálya annak, hogy bőrsejtekből petesejtet állítsanak elő adott személyek beleegyezése nélkül.