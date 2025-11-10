Hogy miért kellene rovarokat ennünk? Egyrészt, mert a termőterületek mérete csökken, de a Föld lakosságának egyre több élelemre, és így egyre több fehérjére van szüksége. Másrészt, mert az állattenyésztés anyagi terhei és a légkörbe bocsátott üvegházhatású gázok egyre nagyobb problémát jelentenek, harmadrészt pedig: a Föld népessége 2050-re várhatóan eléri majd a 9 milliárdot, azaz közel kétszer annyi élelmiszert kell előállítani, mint korábban. Mivel bolygónk erőforrásai kimerülőben vannak, az egyetlen racionális megoldásnak a rovarfogyasztás tűnik, a szakemberek szerint.

Kutatók dolgoznak a rovarok élelmiszerként való hasznosításán emberek számára, Kolumbiában

Fotó: Anadolu via AFP /

A rovarokat évtizedek óta élvezettel fogyasztják bizonyos országokban

Például Kínában, Afrikában, Ázsiában, Dél- és Közép-Amerikában. Ezek a népek rájöttek, hogy a rovarok rendkívül táplálóak: sok szénhidrátot és fehérjét, egészséges zsírt és vasat tartalmaznak. A termesz és a selyemhernyó lárvája rézben és B2-vitaminban, a tücsök, a sáska és a fekete katonalégy esszenciális aminosavakban gazdag táplálékforrások, így könnyedén beilleszthetők diétába vagy a vegán étrendbe.

Eddig legfeljebb annyi kapcsolatunk volt a zümmögő legyekkel, hogy kikergettük őket, ha berepültek az otthonunkba, 2030-ban – ha lehet hinni az előrejelzéseknek – a fekete katonalégy lesz az egyik legbecsesebb táplálékunk.

Fekete katonalégy

Fotó: Ezequiel BECERRA / AFP /

Fekete katonalégy, a jövő szuperélelmiszere

A fekete katonalégy lárvája amellett, hogy kiváló fehérjeforrás és tartalmaz esszenciális aminosavakat, gazdag olyan vitaminokban és ásványi anyagokban, mint a cink és a kalcium, méghozzá jóval nagyobb mennyiségben, mint az állati hús vagy a tej.

A fekete katonalégy lárvája takarmányként is hasznosítható a hal- és baromfitenyésztésben, míg a maradék anyag kiváló szerves trágyaként szolgál.

A lárvák lenyűgöző tulajdonsága, hogy képesek a legkülönfélébb szerves hulladékokat fehérjévé alakítani.

Eljön a rovarfarmok és a rovarcsipsz-manufaktúrák aranykora

A cikk elején felsorolt problémákra a megoldást sok kutató és vállalat a rovaralapú biogazdálkodásban látja. Európában jelenleg több mint 20 nagyüzemű rovarfarm működik, ahol évente összesen 400 ezer tonna rovarfehérjét állítanak elő. Az unióso célkitűzés 2030-ra az évi 1 millió tonna elérése. Emellett az USA-ban egy ideje sorra nyílnak azok az éttermek és kifőzdék, amelyek rovarból készült ételeket kínálnak.