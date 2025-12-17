A gyerekekre is hat a téli fásultság – Így segíthetünk szülőként átlendülni az időszakos depresszión

Borús, szürke időben sokkal fáradtabbak vagyunk, nehezebben kelünk és koncentrálunk. Nem csak a felnőtteket, a gyerekeket is érinti a téli fásultság – ők is szenvednek a komor, napfénymentes hónapokban. A téli depresszió, azaz a winter blues túlnyomóan a 10-12 éveseket, a tiniket és a fiatal felnőtteket érinti.
Téli fásultság vagy csak egy rosszul sikerült nap?
Mivel a gyerekek érzékenyen reagálhatnak minden apróbb változásra, nehéz megállapítani, mikor van szó pusztán egy rosszul sikerült napról, vagy téli depresszióról. Amennyiben fordulat áll be a hangulatukban, például zárkózottabbá, motiválatlanná válnak, gyanakodhatunk téli fásultságra. Szülőként érdemes feltérképezni, pontosan mi okozhatja a változást.
Az alábbi jelek téli fásultságra utalhatnak
- megváltozik a gyerek étvágya
- megváltoznak az alvási szokásai
- nem érez kedvet sem a játékhoz, sem a tanuláshoz
- időnként bújósabbá, esetleg ingerültebbé válik
- a szokásosnál is nehezebben kezelhető
Leszámolás a téli fásultsággal – Így könnyíthetjük meg a gyerekek számára ezt az időszakot
Az egyik legjobb tanács téli depresszióval küzdő gyerekek szüleinek: mutassunk jó példát! Ha gyermekünk folyton azt látja rajtunk, hogy kedvetlenek vagyunk, panaszkodunk az időjárásra, vagy ingerültek vagyunk, tőle se várjunk vidámságot. Ha azonban pozitív mintát mutatunk, és felhívjuk a figyelmét a tél szépségeire, benne is feltámadhat a lelkesedés. Egy gyerekek által is élvezhető téli kirándulás, a természet és az állatok szeretete, egy kedves téli hangulatú film, egy forró csoki vagy társasjátékozás segíthet átvészelni nekik a napfénymentes időszakot.
Beszéljünk őszintén arról, mit él át: a problémák kibeszélése fél gyógyulás, ha pedig feltárjuk az okokat is, tudni fogjuk kezelni a helyzetet.
A friss levegő és a sport elkergeti a rossz kedvet, adrenalinnal tölti fel őket, nő a szerotoninszintjük, és talán még aludni is jobban tudnak majd.
Sok türelem szükséges egy nyűgös gyermekhez, de emlékeztessük magunkat, hogy az ő hangulatára is hatnak a napok, az időjárás-változás és a frontok. Ilyenkor nekik is jól jön egy ölelés, egy kis extra törődés.
Esti rutin, mint biztonsági tényező
Amelyik gyermek életében rendszer van, biztonságot érez. Az iskolában vagy az óvodában szinte mindig tudja, milyen program várja, milyen feladatokat kell elvégeznie – téli szünet idején is alakítsunk ki számára egyfajta rutint akkor is, ha csak kikapcsolódásról és játékról van szó. Szintén hasznos lehet az esti rutin kialakítása (szellőztetés, egy pohár finom tej, fogmosás stb.), agyuk ugyanis, akárcsak a felnőtteké, egy idő után pontosan tudni fogja, hogy alváshoz készülünk.
Szerencsére a borongós idő sem tart örökké. Tudatosítsuk gyermekünkben, hogy december közepétől újra egy kicsit hosszabbá válnak a nappalok és haladunk a fény felé. A tavasz beköszöntéig pedig próbáljuk értékelni a jelen szépségeit.