A gyerekekre is hat a téli fásultság – Így segíthetünk szülőként átlendülni az időszakos depresszión

Borús, szürke időben sokkal fáradtabbak vagyunk, nehezebben kelünk és koncentrálunk. Nem csak a felnőtteket, a gyerekeket is érinti a téli fásultság – ők is szenvednek a komor, napfénymentes hónapokban. A téli depresszió, azaz a winter blues túlnyomóan a 10-12 éveseket, a tiniket és a fiatal felnőtteket érinti.

A téli fásultság a gyerekeket sem kerüli el.

Fotó: Shutterstock/Inna Kandybka

Téli fásultság vagy csak egy rosszul sikerült nap?

Mivel a gyerekek érzékenyen reagálhatnak minden apróbb változásra, nehéz megállapítani, mikor van szó pusztán egy rosszul sikerült napról, vagy téli depresszióról. Amennyiben fordulat áll be a hangulatukban, például zárkózottabbá, motiválatlanná válnak, gyanakodhatunk téli fásultságra. Szülőként érdemes feltérképezni, pontosan mi okozhatja a változást.

Az alábbi jelek téli fásultságra utalhatnak

megváltozik a gyerek étvágya

megváltoznak az alvási szokásai

nem érez kedvet sem a játékhoz, sem a tanuláshoz

időnként bújósabbá, esetleg ingerültebbé válik

a szokásosnál is nehezebben kezelhető

Leszámolás a téli fásultsággal – Így könnyíthetjük meg a gyerekek számára ezt az időszakot

Az egyik legjobb tanács téli depresszióval küzdő gyerekek szüleinek: mutassunk jó példát! Ha gyermekünk folyton azt látja rajtunk, hogy kedvetlenek vagyunk, panaszkodunk az időjárásra, vagy ingerültek vagyunk, tőle se várjunk vidámságot. Ha azonban pozitív mintát mutatunk, és felhívjuk a figyelmét a tél szépségeire, benne is feltámadhat a lelkesedés. Egy gyerekek által is élvezhető téli kirándulás, a természet és az állatok szeretete, egy kedves téli hangulatú film, egy forró csoki vagy társasjátékozás segíthet átvészelni nekik a napfénymentes időszakot.

Beszéljünk őszintén arról, mit él át: a problémák kibeszélése fél gyógyulás, ha pedig feltárjuk az okokat is, tudni fogjuk kezelni a helyzetet.

A friss levegő és a sport elkergeti a rossz kedvet, adrenalinnal tölti fel őket, nő a szerotoninszintjük, és talán még aludni is jobban tudnak majd.