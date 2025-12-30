Ez a karácsonyi fűszer csodát tesz az egészségünkkel

Amikor az ánizs szóba kerül, legtöbben azonnal a karácsonyi sütemények, forralt borok és ünnepi ízek jutnak eszünkbe. Mi azonban egyre inkább úgy látjuk, hogy ezt az intenzív aromájú fűszert méltatlanul száműzzük az év nagy részében a fűszerpolc hátsó sorába. Az ánizs – vagyis a Pimpinella anisum – ugyanis nemcsak különleges ízével, hanem sokoldalú egészségvédő hatásaival is megérdemli, hogy rendszeresen helyet kapjon az étrendünkben.

Az ánizs több mint fűszer

Fotó: 123RF

Több mint fűszer: az ánizs mint ősi gyógynövény a mindennapokban

Az ánizs az ernyősvirágzatúak családjába tartozik, a Földközi-tenger vidékéről származik, és hazánkban is termesztett, egyéves növény. Apró, tojásdad alakú magját használjuk fűszerként és gyógyászati célokra. Íze édeskés, meleg, kissé édesköményre emlékeztető, nem véletlen, hogy sokan megosztónak tartják, mi viszont épp ezért kedveljük.

Már az ókorban is nagy becsben tartották: a rómaiak étkezés után ánizsos süteménnyel segítették az emésztést, az angolok pedig ruháikat illatosították vele. Olyan értékes fűszer volt, hogy a 14. században még az ánizsmag-kereskedelmet is megadóztatták Londonban.

Támogatja a vérképzést és az energiaszintünket

Számunkra különösen fontos szempont, hogy az ánizs magas vastartalommal rendelkezik. A vas elengedhetetlen a hemoglobin képződéséhez, amely az oxigént szállítja a sejtjeinkhez. Ha nem jutunk elegendő vashoz, vérszegénység alakulhat ki, ami fáradékonysággal, koncentrációs nehézségekkel, emésztési panaszokkal és a hőháztartás felborulásával járhat.

Az ánizs rendszeres, mértékletes fogyasztásával hozzájárulhatunk a megfelelő vasbevitelhez, és támogathatjuk szervezetünk energiaszintjét különösen akkor, ha hajlamosak vagyunk kimerültségre.

Valódi kincs a konyhánkban és a házipatikánkban egyaránt

Fotó: 123RF

Lelki egyensúly és jobb hangulat

Meglepő lehet, de az ánizs nemcsak a testünkre, hanem a lelkünkre is hatással lehet. Állatkísérletek szerint az ánizsmag kivonata a depresszió tüneteinek enyhítésében egyes antidepresszánsokhoz hasonló hatékonyságot mutatott. Bár embereken még viszonylag kevés kutatás készült, az eddigi eredmények biztatóak.

Egy vizsgálatban napi 3 gramm ánizsmagpor csökkentette a szülés utáni depresszió tüneteit, egy másik kutatás pedig azt mutatta ki, hogy az ánizsolaj segíthet enyhe és középsúlyos depresszió esetén. Mi ebből azt a következtetést vonjuk le, hogy az ánizs – természetesen nem csodaszerként, hanem kiegészítőként – támogathatja a lelki egyensúlyunkat.