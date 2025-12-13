Eddig rosszul tudtuk – Így kell(ene) bevenni a C-vitamint, hogy valóban kifejthesse a hatását

A C-vitamin, más néven aszkorbinsav erősíti az immunrendszert, segít a bőr megújulásában, és még az energiaszintünket is növeli. De vajon tudtuk-e, hogy mikor a legcélszerűbb bevenni ahhoz, hogy abszolút kiélvezhessük?

A C-vitamin valóságos csodaszer

Fotó: Shutterstock

Miért létfontosságú szervezetünknek a C-vitamin?

Talán nem mondunk újat azzal, hogy a C-vitamin valóságos csodaszer. Jelentősen csökkentheti a szürkehályog kialakulásának esélyét, antioxidáns tulajdonságai révén segít a sejtkárosodások elleni védelemben, elősegíti a vas felszívódását a szervezetben, serkenti a kollagéntermelést és ezzel hozzájárul a fiatalos, rugalmas bőr megőrzéséhez. Amennyiben nem jut szerveztünk elegendő C-vitaminhoz, megnőhet a memória- és gondolkodási zavarok kialakulásának esélye.

Alig hasznosítja a szervezet a C-vitamint, ha így vesszük be

A legtöbben úgy tudják, a C-vitamint a legjobb reggel, éhgyomorra bevenni, hogy aztán energiával lásson el egész nap. Dietetikusok szerint ez a szokás nem feltétlenül a legoptimálisabb, a vitaminok felszívódása ugyanis nem csak időponttól, hanem az elfogyasztott ételek típusától, a szervezet aktuális állapotától és a fáradtsági szinttől is függ.

Fontos, hogy elegendő C-vitaminhoz jusson a szerveztünk

Fotó: Shutterstock

A C-vitamin csak így képes maximálisan kifejteni jótékony hatását

A C-vitamin akkor fejti ki a legjobban áldásos hatását, ha étkezés közben vagy közvetlenül utána vesszük be. A másik lehetőség, hogy az esti órákban adjuk meg szervezetünknek a megfelelő aszkorbinsav-dózist, a szervezet ugyanis éjjel regenerálódik és igyekszik korrigálni a nap során elszenvedett amortizációt.

A C-vitamin pont ebben a folyamatban játszhat fontos szerepet – éjjel végzi el a sejtek megújítását és a bőr regenerálását.

Dr. James Morton, a táplálkozástudomány egyik neves alakja számos alkalommal nyilatkozta már, hogy az éjszakai bevitel sokkal hatékonyabb lehet a regeneráció szempontjából. Étkezés közben a C-vitamin az elfogyasztott táplálék vitaminjaival együtt hatékonyabban hasznosul: sokkal lassabban halad át a bélrendszeren, azaz több idő áll rendelkezésre, hogy felszívódhasson. Az éhgyomorra való bevitel kifejezetten kontraproduktív: a C-vitamin nem hasznosul teljes mértékben, a nagy része a mellékhelyiségben végzi.