Védd a szemed, a nyakad és a testtartásod a digitális életmód okozta terheléstől

Az ücsörgés, a laptopozás vagy a különféle számítógépes játékokkal való kikapcsolódás kényelmes lehet, a csúf igazság azonban az, hogy az emberi test nem a statikusságra lett teremtve. A digitális életmód és az ezzel járó hosszan tartó képernyőhasználat visszafordíthatatlan károkat, többek között szemfáradtságot, fejfájást, alvászavart, nyaki- és vállfájdalmat okozhat. Eláruljuk, milyen módszerekkel és ergonomikus beállításokkal kerülhetjük el mindezt.

Digitális életmód: alattomosabb veszélyeket rejt, mint hittük.

Fotó: Andrey_Popov / Shutterstock

Digitális életmód okozta szemfáradtság és szemszárazság

Ha túl sok időt töltünk képernyő előtt, kevesebbet pislogunk, amitől szemünk kiszárad, látásunk homályosabb lehet, azaz kialakulhat a digitális szemfáradtság.

Tippek a megelőzésre A 20-20-20 szabályt mindenkinek be kellene tartania: minden 20 percben 20 másodpercre nézzünk 20 lábnyira, azaz 6 méterre. Olyan ez a szemnek és az agynak, mint egyfajta meditáció.

Használjunk műkönnyet.

Esténként, filmnézés közben is kapcsoljuk be az éjszakai módot. Ez melegebb fénytónusú, a szem nincs kitéve felesleges terhelésnek.

Az ébresztő hangjának nincs ember, aki örülne, hát még a kék fénynek, ami alvászavart okozhat, azaz gátolja a melatonin termelődését. Ha éjjel felébredünk, kerüljük okostelefonunk használatát. Alvásproblémák esetén a legjobb módszer a könyvolvasás.

Fotó: fizkes / Shutterstock

Tartás- és csigolyaproblémák, amelyekért szintén a digitális életmód okolható

A képernyő előtt töltött hosszú órák, na meg a sok szellemi munka lefárasztja az agyunkat, arról nem is beszélve, hogy ilyenkor akaratlanul is előrehajolunk, ennek következtében vállaink előre esnek és izommerevség léphet fel. Fejünk előredől, ha pedig még okostelefont is nézünk, „banyapúpunk”, ún. tech-nyakunk alakulhat ki, amiért az eltolódott nyaki csigolyák felelősek.

Tipek a megelőzésre A monitort mindig szemmagasságban helyezzük el, magunktól kb. 50–70 centiméter távolságra.

Igyekezzünk egyenesen ülni, a vállainkat lazán engedjük le.

Havonta egyszer látogassunk el masszőrhöz vagy csontkovácshoz.

A láb érjen le a talajra, a térd 90°-os szöget zárjon be. Az alacsonyabbaknak kiváló megoldás lehet a lábtartó.

30-60 percenként álljunk fel és mozgassuk át a felső testünket.

A jövő a digitalizációé, és ha mi nem vigyázunk testi épségünkre, egészségünkre, akkor senki más nem fog. Fontos, hogy tudatosak legyünk a digitális életmódot illetően: tartsunk szüneteket, monitorozzuk az okostelefonon eltöltött időt és lehetőleg csökkentsük azt. Apró lépésekben, hosszú távon fenntartható digitális egyensúly teremthető, aminek szemünk, ízületeink és vállaink is hálásak lesznek.