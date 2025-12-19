Varázslatos fagyöngy, ami nem csak a csók esetén hasznos

A fagyöngy a karácsonyi dekorációk egyik közkedvelt és jellegzetes eleme. Az angolszász ünnepi hagyomány szerint, aki alatta áll és megcsókolja kedvesét, annak szerelme örökké tart.

Fagyöngy hatásai.

Fotó: Orest lyzhechka / Shutterstock

De milyen hatással van a fagyöngy az egészségre?

Az erdők könnyének is nevezett fehér fagyöngyöt a népi gyógyászatban évszázadok óta alkalmazzák – a növény levelét és hajtását használják elsősorban, ugyanis a bogyók mérgezőek. Szájon át, például kapszula formájában alkalmazva ártalmatlan az emberi szervezetre. Ennek oka, hogy a gyomor- és a bélcsatorna kémhatása és enzimatikus környezete nem engedi, hogy a mérgező anyag felszívódjon a béltraktusból.

Fotó: Simun Ascic / Shutterstock

A fagyöngy fő alkotóelemei a glikoprotein, a viszkotoxin, a különböző flavonoidok és a lektin – ezeknek köszönhetően hatékony immunerősítő, görcsoldó és izomlazító, valamint a vércukorszintet is szabályozza. Továbbá:

képes csökkenteni a fejfájást és a fülzúgást,

támogatja az érrendszert és védi a szívet,

stimulálja a fehérvérsejtek aktivitását.

Egyik legismertebb jótékony hatása, hogy szabályozza a vérnyomást és védelmet biztosít az érrendszernek oly módon, hogy tágítja az ereket. A szervezetet a fertőzések elleni védekezésben is segíti, és bár még szükség van további kutatásokra, szakemberek állítják, hogy a fagyöngy – a benne található vegyületek miatt – képes felvenni a harcot a rákos sejtekkel.

Ezért lehet az, hogy kemoterápia, sugárkezelés vagy a tumorok sebészi eltávolítása után, kiegészítéseként sokan fagyöngy alapú készítményeket fogyasztanak.

Fagyöngytea

Fotó: hjochen / Shutterstock

A stresszes időszakban érdemes fagyöngyteát kortyolgatni

Ugyanis a stresszhormonok szintjének csökkentésével kiválóan enyhíti a szorongásos tüneteket. Az ital a hormonális egyensúly javítására is alkalmas, továbbá enyhítheti a menopauza tüneteit. A tea esetében fontos, hogy ne főzzük, inkább áztassuk egy-két órán át hideg vízben a filtert, hogy ne essenek szét a hatóanyagai.

A fagyöngy tehát, amellett, hogy hangulatos dísze lehet karácsonykor otthonunknak és még a romantikus hangulatot is fokozza, számos egészségügyi előnnyel rendelkezik, akárcsak más karácsonyi gyógynövények, mint például a fahéj, a szegfűszeg vagy a szerecsendió.