Jégcsapláb és két pulóver – Miért fázósabbak a nők, mint a férfiak?

A dolog az amerikai Nemzeti Egészségügyi Intézet érdeklődését is felkeltette, és utánajártak, tényleg igaz-e ez a feltételezés. Azaz, hogy fázósabbak a nők, mint a férfiak. A kutatóknak az is célja volt, hogy jobban megértsék, hogyan szabályozza az emberi szervezet a saját belső testhőjét.

Miért fázósabbak a nők, mint a férfiak?

Fotó: Shutterstock

Több okot is találtak: ezért fázósabbak a nők, mint a férfiak

A kísérlet alapját 16 nő és 12 férfi adatai adták: először megmérték a testhőmérsékletüket, majd beültették őket egy klimatizált helyiségbe, és 5 órán keresztül különböző hőmérsékletnek tették ki őket 17 és 31 Celsius-fok között. A kutatók ez idő alatt rendszeresen mérték a résztvevők testhőmérsékletét, illetve a beszámolóikra hagyatkoztak, azzal kapcsolatban, hogy fáznak-e, vagy hogy tapasztalnak-e hidegrázást.

Érdekes módon a nők testhőmérséklete magasabb volt a férfiakénál, ahogy csökkent a helyiség hőmérséklete.

A PNAS folyóiratban közölt tanulmány szerzői állítják: a magasabb testhő annak tudható be, hogy a nők teste jellemzően kisebb, míg a testzsírszázalékuk jellemzően magasabb, mint a férfiaké.

Az is kiderült továbbá, hogy a nőknél jóval alacsonyabban van a „kritikus hőmérséklet”, ezért a testük anyagcsere-változtatásokat vet be, hogy melegen tartsa őket.

További okok, amiért fázósabbak a nők, mint a férfiak

Az egyik fontos különbség nők és férfiak között az izomtömeg mennyisége. A férfiak teste 40 százalékban izomból áll, a nőké 25 százalékban. A hőtermelő képesség is ehhez idomul. Mivel a férfiak több izommal rendelkeznek és az izmokban jóval több hőt szállító ér található, mint a kötőszövetben és a zsírrétegben, természetes, hogy a férfiek kevésbé fáznak, a nők viszont annál inkább.

A zsír eloszlása is más a férfiak és a nők testében. A zsír általában a nők hasára, csípőjére, fenekére és combjára koncentrálódik, ami hőtechnikai szempontból nem sok előnyt jelent. A férfiak testén sokkal arányosabban oszlik el a zsírréteg, így a testhőmérsékletük is egyenletes szinten marad.

A férfiakéval ellentétben a nők bőrének felhámja 15 százalékkal vékonyabb. Emiatt a testhőmérsékletük eleve alacsonyabb.

Amiért még fázósabbak a nők, mint a férfiak, az az, hogy keringési rendszerük jóval érzékenyebben és hatékonyabban működik. Ha esik a hőmérséklet, a nők szervezete ezt azonnal érzékeli, és a vért önmaga, terhesség esetén pedig a magzat védelmére fordítja: a keringést a bőrfelszínről és a végtagokból a test belseje felé irányítja. Érdekes továbbá az is, hogy a férfiak kevesebb testmozgással is látványosabb egészségügyi előnyökre tesznek szert, mint nőtársaik.

Mindeközben ezt állítják a holland kutatók

Egy holland kutatás szerint azok a nők, akik zoknit viselnek szeretkezés közben, nagyobb eséllyel és rövidebb idő alatt juthatnak el a csúcsra. A zokni ugyanis egyrészt melegen tartja a lábat, másrészt a melegség az agy azon területeire is jótékonyan hat, amelyek a szorongásért, a félelemért és a veszélyérzetért felelősek. Röviden: pont azokat az érzeteket befolyásolja pozitív irányba, amelyek a csúcsra jutásban a nők esetében kiemelt szerepet játszanak.