Óvatosan a fehérjefogyasztással! Brutális tünetekkel jelez a test, ha túl sok fehérjét viszünk be

A ketogén diéta, azaz a fehérjealapú életmód hosszú távon aligha egészséges – ezt edzők és életmódtanácsadók is rendszeresen hangsúlyozzák. A test szerencsére jelez, ha túlzásba vittük a fehérjefogyasztást – csak nehogy már túl késő legyen!

Ez történik a szerzóvezeteddel, ha túlzásba viszed a fehérjefogyasztást!

Fotó: Shutterstock

A túlzott fehérjefogyasztás kellemetlen tünetei

Egyesek olyan megszállottan fogyasztanak fehérjét (táplálékkiegészítő porokat, fehérje szeletet, húsokat), hogy szomjukat is fehérjeporokkal oltják. Ha nem fogyasztunk megfelelő mennyiségű rostot mellé, emésztőrendszerünk megzavarodhat. Az egyoldalú táplálkozás nem csak a fizikai, de lelki-szellemi egészségünket is veszélyeztetheti.

Azok akik kevés szénhidrátot fogyasztanak, sokkal lehangoltabbak és ingerlékenyebbek, mint azok, akik rostban, jó szénhidrátokban gazdag étrendet (zab, quinoa, köles, zöldségek és gyümölcsök) követnek.

A kiszáradás a túlzásba vitt fehérjefogyasztás leggyakoribb tünete

A magas fehérjetartalmú étrend hatására megemelkedhet a nitrogénszint. A fehérjék egyik alapvető összetevője a nitrogén – ha túlzásba visszük a fehérjefogyasztást, szervezetünk megpróbál megszabadulni ettől a plusz nitrogéntől, ami fokozott vizeletürítéssel jár együtt.

Fejfájás, fáradtság, életveszélyes ketózis

Ketózist előjelző tünet lehet a fejfájás és a fáradtság is. Ez az anyagcsere-állapot akkor következik be, ha a szervezet a szénhidrátokból származó cukor helyett zsírt éget el. Márpedig a folyamatos és hosszú távú fehérjefogyasztást erre készteti a szervezetet. A ketózistól csak egyetlen lépés a ketoacidózis: a vér túlsavasodik és életveszélyes állapot léphet fel.

További rossz hír, hogy mivel a ketózisban lévő szervezet acetont termel, ami miatt megváltozhat test- és szájszagunk.

Már csak azért sem érdemes hosszú ideig nagy mennyiségű fehérjét fogyasztani, mert vesekárosodáshoz vezethet

Fotó: Shutterstock

Az alacsony rosttartalmú étrendet a szervezet székrekedéssel és vesekővel „hálálja meg"

Rostok nélkül nincs széklet, ebből következik, hogy a székrekedés a túlzott fehérjefogyasztás egyik leggyakoribb tünete. Amint rostban gazdag élelmiszerekkel, például hüvelyesekkel és teljes kiőrlésű gabonafélékkel bővítjük étrendünket, lassan, de biztosan enyhül a székrekedés. Már csak azért sem érdemes hosszú ideig nagy mennyiségű fehérjét fogyasztani, mert vesekárosodáshoz vezethet. A túl sok állati fehérje megviseli a szervezetet, növelheti a szervezet húgysavszintjét, amelynek következtében vesekő alakulhat ki. Tényleg érdemes kockáztatni?