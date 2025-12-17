Hírlevél
Ezt a 2 ételt soha ne fogyasszuk együtt − kíméletlen fejfájást okozhatnak

Sokan tapasztalják, hogy bizonyos ételek elfogyasztása után elviselhetetlen migrén tör rájuk. A legfrissebb kutatások felhívják a figyelmet, hogy nem csupán egyetlen étel ilyenkor a bűnös, hanem bizonyos ételek kombinációja okoz fejfájást. Lássuk, melyek azok az élelmiszerek, amelyek együttes fogyasztását legjobb tiltólistára tenni.
A PubMed szaklapban megjelent tanulmány rávilágít arra, hogy bizonyos ételkombinációk erős migrénrohamot, tarkótáji fájdalmat és lüktetést okozhatnak a halántéknál. Az idegrendszeri ingerületátvitelt befolyásolják negatívan, épp ezért rögtön már a menü elfogyasztása után felléphet a kínzó fejfájás. 

Élelmiszer-kombinációk, amik kíméletlen fejfájást okozhatnak 

Ki ne szeretne puha, érlelt sajtot felvágottal és némi zöldséggel fogyasztani? Mielőtt azonban elcsábulnánk, érdemes szem előtt tartani, hogy e két élelmiszer külön-külön is magas tiramintartalommal rendelkezik. 

A tiramin természetes aminosav-származék, de az arra érzékenyeknél érszűkületet és vérnyomás-ingadozást válthat ki, ami aztán fejfájásba csaphat át. 

Akik tehát rajonganak a parmezánért, a camambert sajtért és a cheddarért, jobb, ha nem fogyasztanak mellé feldolgozott húsféléket, például szalámit, sonkát vagy kolbászt. 

Ha francia módra még vörösbort is kortyolgatnánk a sajt-felvágott kombinációhoz, a tiamin hatása csak tovább erősödne.

Egyáltalán nem véletlen, hogy az ünnepi vacsorák és borkóstolók után sokan migrénre panaszkodnak.

Fotó: Shutterstock/Natalya Bond

A legjobb módszer fejfájás ellen, a megelőzés

Olyan sok minden miatt fájhat a fejünk a hétköznapokon, hogy nem lenne okos dolog tetézni sajt és felvágott párosításával. Amennyiben alapvetően fejfájósak vagyunk, érdemes naplót vezetni az elfogyasztott ételekről, és megfigyelni, tapasztaltunk-e valamelyik után migrént vagy tarkótáji fájdalmat. 

Egyéb ételkombinációk, amik szintén fejfájást okozhatnak

A sajt és a feldolgozott húsfélék kombinációján túl számos „veszély” leselkedik ránk étkezés közben. Az alábbi érdekes ételpárosítások szintén erőteljes migrénrohamot válthatnak ki – érdemes külön ízlelni őket. 

  • Citrusfélék és tej: a citrusfélék savtartalma és a tej egyáltalán nem fér össze. Ha mégis megpróbáljuk együtt fogyasztani, puffadást, hányingert, sőt hasmenést is okozhat, különösen érzékeny gyomrúaknál.
  • Kávé és vasban gazdag ételek: a koffein gátolja a növényi eredetű vas felszívódását. Amennyiben kedvet éreznénk ahhoz, hogy spenótfőzelék vagy sült máj elfogyasztása közben koffeintartalmú italt kortyoljunk, készüljünk fel arra, hogy a koffein csökkenteni fogja a szervezet vasellátottságát, amelynek következtében a nap hátralévő részét fejfájástól szenvedve fogjuk tölteni. 
  • Alkohol és csípős ételek: a kettő még csak nem is ízletes együtt. A csípős, erősen fűszeres ételek fokozzák a gyomorsav-termelést, az alkohol pedig irritálja a nyálkahártyát. Együtt gyomorégést, hányingert, migrént és refluxot válthatnak ki. A migrén nem mellesleg növelheti az agyvérzés kockázatát

Szakemberek szerint nem mindenki reagál ugyanúgy a fenti ételpárosításokra. Hogy kinél alakul ki migrén és szimpla fejfájás, függ a genetikai hajlamtól, a hormonális állapottól és az aktuális stressz-szinttől is. 




 

 

