Csak óvatosan a füstölőkkel! Károsabbak a szervezetre, mint gondoltuk

A Dél-Kínai Műszaki Egyetem kutatói az Environmental Chemistry Letters tudományos folyóiratban tették közre az eredményeiket. Elsősorban az érdekelte őket, hogy a részecskék okoznak-e DNS-mutációt és elrákosíthatják-e a sejteket. Lássuk, mennyire káros a füstölő!

Káros lehet a füstölő.

Fotó: Sutterstock

Miért káros a füstölő?

A füstölők hihetetlen népszerűségnek örvendenek, Indiában és Ázsiában nincs ember, aki ne égetne el naponta legalább egy füstölőt. Csakhogy a Dél-Kínai Műszaki Egyetem kutatói finom és ultrafinom részecskéket találtak a füstölők füstjében – ezek belélegzése kifejezetten káros lehet az egészségre. A szakemberek találtak 64 összetevőt is, melyek között illóolaj és fa égéstermékei is voltak, melyek irritációt és mérgezést okozhatnak.

Az eredmények elemzését követően arra jutottak, hogy a füstölő füstje a tüdőbe kerülve még kisebb koncentrációban is károsabb az egészségre, mint a cigarettafüst.

Azt persze nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy a kutatási minta ez esetben igen csekély volt – további kutatások és elemzések szükségesek ahhoz hogy 100 százalékosan ki tudják jelenteni, hogy a füstölők intenzívebben rombolják az egészséget, mint a dohánytermékek, illetve hogy valóban kapcsolat lenne a füstölők alkalmazása és a tüdőrák gyakorisága között.

Rákot okozhat a rendszeres füstölőhasználat?

Egy másik vizsgálat is napvilágot látott nemrégiben: Szingapúrban több mint 60 000, eredetileg egészséges lakost vizsgáltak, mindegyiküket részletesen kikérdezték életmódjukról, beleértve a füstölőhasználatot is. (A résztvevők háromnegyede rendszeresen használt füstölőt). A vizsgálat időtartama alatt 325 felső légúti rákot és 821 tüdőrákot diagnosztizáltak. Kiderült: a gyakori és hosszú távú füstölőhasználat hatására megnőtt a vizsgált egyéneknél a laphámsejtes tüdőrák és a felső légúti rák kockázata.

„Az illatosítók együttes hatása hosszú távon növelheti a légúti megbetegedések kockázatát, migrént, szem- és torokirritációt okozhat, továbbá megzavarhatja a hormonrendszer működését. Ronthatja az alapbetegségekkel rendelkezők, például az asztmások és a krónikus légúti megbetegedésekben szenvedők állapotát" − ezt már a Semmelweis Egyetem Közegészségtudományi Tanszék vezetője, Pándics Tamás nyilatkozta, még 2023-ban.