Ezeket az ételeket azonnal tedd tiltólistára, ha nem akarod elveszíteni a hajad

Évszakváltáskor normális, ha nagyobb gyakorisággal hullik a hajunk, és sajnos akkor is, ha menopauza, hormonális problémák vagy vitaminhiány állnak fenn. Egyes élelmiszerek is okolhatók: eláruljuk, melyek azok, amelyek nem, hogy nem segítenek a problémán, egyenesen veszélyesek, és mutatjuk azokat is, amelyek segítségével búcsút inthetünk a hajhullásnak.

Hajhullást okozó ételek.

Top 6 hajhullást okozó élelmiszer

A keményítőt tartalmazó ételek, például a tészta, a fehér kenyér a szervezetbe jutva cukorrá alakul, melytől az inzulin drasztikusan megemelkedik, ami hajhullást eredményez.

A nagy mennyiségű sót is a hajunk bánhatja, ugyanis hosszú távon kiszáríthatja a hajhagymákat, a fejbőr pedig elveszítheti a természetes olajos állapotát. Ez pedig egyenes út a hajhulláshoz.

Amennyiben csak mérsékelten fogyasztunk fehérjét, előbb-utóbb fejbőrproblémákkal és hajhullással kell számolnunk a vas- és fehérjehiány miatt.

Míg a lazac és az egészségesebb halak áldásosak a haj egészségére, addig egyes tengeri finomságok, mint a tonhal és a kardhal a bennük található magas higanytartalomnak köszönhetően hajhullást eredményezhetnek.

Hogyan állítható meg a hajhullás?

A vörös hús fogyasztása a haj károsodásához, a hajszálak töredezéséhez és elvesztéséhez vezethet. Ennek oka a benne lévő telített zsírok és hormonok nagy mennyisége, mely a fejbőr állapotára is hatással lehet.

A népszerű kóla foszforsavat tartalmaz, mely csökkenti a szervezetben lévő kalcium felszívódását, ez pedig egyenes út a haj töredezettségéhez, elvesztéséhez. Felboríthatja a szervezet sav-bázis egyensúlyát, aminek következtében romlik a fejbőr vérellátása.

Jó dolog kívülről, különféle hajápolókkal védeni a hajkoronát, nem elég azonban csak kívülről ápolni. Íme néhány kulcsfontosságú, vitaminban gazdag élelmiszer, amelyek segítenek abban, hogy a haj erős és dús maradjon:

Egy 2018-as tanulmány szerint hajunk igen gyorsan reagál az étrend megváltoztatására. A D-vitamin, a vas és a C-vitamin egyértelműen pozitívan befolyásolják a hajnövekedést. A C-, D-vitamin- és vasszintet könnyedén növelhetjük spenóttal, gombával, szárított gyümölcsökkel és hüvelyesekkel. A lazac szintén kiváló D-vitaminforrás, és a depressziót is mérsékli. Egy kisebb adaggal fedezhető a napi szükséglet.