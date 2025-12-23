5 téli buktató, amitől felszaladnak a kilók

Kétségkívül kényelmes télen, karácsonyi időszakban bekuckózni egy tál finom édes nassal vagy pop cornnal. Ilyenkor egy kicsit elengedhetjük magunkat, tovább alhatunk, de vigyázat: a kalóriák a hideg hónapokban is alattomosan támadnak, és könnyen felszaladnak a kilók.
A karácsonyi időszak alatt könnyen felszaladhatnak a kilók
Vannak, akik már előre tartanak az ünnepi időszaktól, ugyanis pontosan tudják magukról, hogy képtelenek lesznek ellenállni az ételdömpingnek és a nassolásnak. Ilyenkor olyan kalóriadús ételek is lecsúsznak, amelyeket az év többi részében általában nem fogyasztunk. A Rochesteri Egyetem Orvosi Központja szerint az emberek legalább 3-4 kilót híznak az ünnepek alatt. Ennek okai az alábbiak:
- Túlevés a cukros és zsíros ételekből
- A testmozgás hiánya
- Változások az alvási szokásokban
- Nassolás
Kevesebb fizikai aktivitás
A hidegebb idő és a rövidebb téli napok megnehezíthetik a szabadban edzést, elvehetik a lelkesedést a fizikai aktivitástól. Több réteget kell magunkra venni, az egészet sokan ezért is tartják inkább nyűgnek, mint jóleső testedzésnek. Ráadásul mivel több a borongós, sötét órák száma, belső óránk azt súgja, inkább pihenjünk. Néhányan még a reggelit is kihagyják, ami később túlevéshez vezethet.
A szezonális lehangoltság miatt is felszaladnak a kilók
Próbáljunk ki relaxációs technikákat. A rekeszizomlégzés, a tudatos ellazulás és meditáció lecsendesíti az elmét, így lehetőség nyílik arra, hogy ne hozzunk elkapkodott döntéseket, ha evésről van szó.
Hogyan kerüljük el az ünnepi túlevést?
Mivel ebben az időszakban könnyen felszaladnak a kilók, kiemelten figyeljünk arra, hogy ne hagyjunk ki étkezést. Ezzel gátat szabunk a későbbi falásrohamoknak. Az ünnepi étkezés okos, tudatos elfogyasztása nem arról szól, hogy ne együnk bizonyos ételeket, hanem arról, hogy ne vigyük túlzásba. A túlevés elkerülése érdekében dietetikusok az alábbi stratégiákat javasolják, itt pedig még több tippet olvashatsz:
- Kóstoljunk meg mindent, ami csábító, de csak falatkákat tegyünk a tányérunkra.
- Rokonoktól kérjünk elvihető adagot.
- Semmiképp ne böjtöljünk arra várva, hogy este majd úgyis nagy lakomát csapunk, ez a módszer ugyanis szintén túlevésbe torkollhat. Fogyasszunk a nap folyamán kis adag, tápértékben és vitaminokban gazdag ételeket.
Minden évben felszaladnak a kilók? – Idén legyünk tudatosak!
Kevesebbet alszol 7 óránál? Ne tedd, aludj csak tovább! A megfelelő lefekvési idő kulcsszerepet játszik a mentális és fizikai egészség megőrzésében, és még az anyagcsere is kiegyensúlyozott marad. Igyekezzünk minden nap nagyjából ugyanabban az időben lefeküdni és felkelni,
ez a rutin ugyanis nem hagyja megzavarodni a cirkadián ritmust, ami stabilabb energiaszinthez és kevesebb vércukorszint-csökkenéshez, azaz kevesebb sóvárgáshoz vezet.
Hasznos lehet stresszcsökkentésképp a fényterápia, a következetes alvási ütemterv kialakítása, egy kiadós séta és a kalóriaszámolás. Ha nem érzünk motivációt a fizikai aktivitáshoz, keressünk olyan mozgásformát, ami örömmel tölt el. Lehet ez sepregetés, játék a gyerekekkel, egy nagyobb séta a kutyával vagy falnál végzett erősítő gyakorlat.