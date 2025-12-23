5 téli buktató, amitől felszaladnak a kilók

Kétségkívül kényelmes télen, karácsonyi időszakban bekuckózni egy tál finom édes nassal vagy pop cornnal. Ilyenkor egy kicsit elengedhetjük magunkat, tovább alhatunk, de vigyázat: a kalóriák a hideg hónapokban is alattomosan támadnak, és könnyen felszaladnak a kilók.

Karácsony napjaiban hódolhatunk a finom ételeknek és süteményeknek szeretteink körében.

Fotó: Shutterstock

A karácsonyi időszak alatt könnyen felszaladhatnak a kilók

Vannak, akik már előre tartanak az ünnepi időszaktól, ugyanis pontosan tudják magukról, hogy képtelenek lesznek ellenállni az ételdömpingnek és a nassolásnak. Ilyenkor olyan kalóriadús ételek is lecsúsznak, amelyeket az év többi részében általában nem fogyasztunk. A Rochesteri Egyetem Orvosi Központja szerint az emberek legalább 3-4 kilót híznak az ünnepek alatt. Ennek okai az alábbiak:

Túlevés a cukros és zsíros ételekből

A testmozgás hiánya

Változások az alvási szokásokban

Nassolás

Kevesebb fizikai aktivitás

A hidegebb idő és a rövidebb téli napok megnehezíthetik a szabadban edzést, elvehetik a lelkesedést a fizikai aktivitástól. Több réteget kell magunkra venni, az egészet sokan ezért is tartják inkább nyűgnek, mint jóleső testedzésnek. Ráadásul mivel több a borongós, sötét órák száma, belső óránk azt súgja, inkább pihenjünk. Néhányan még a reggelit is kihagyják, ami később túlevéshez vezethet.

A szezonális lehangoltság miatt is felszaladnak a kilók

Próbáljunk ki relaxációs technikákat. A rekeszizomlégzés, a tudatos ellazulás és meditáció lecsendesíti az elmét, így lehetőség nyílik arra, hogy ne hozzunk elkapkodott döntéseket, ha evésről van szó.

Ilyenkor könnyen lecsúsznak a kalóriadús ételek.

Fotó: Shutterstock

Hogyan kerüljük el az ünnepi túlevést?

Mivel ebben az időszakban könnyen felszaladnak a kilók, kiemelten figyeljünk arra, hogy ne hagyjunk ki étkezést. Ezzel gátat szabunk a későbbi falásrohamoknak. Az ünnepi étkezés okos, tudatos elfogyasztása nem arról szól, hogy ne együnk bizonyos ételeket, hanem arról, hogy ne vigyük túlzásba. A túlevés elkerülése érdekében dietetikusok az alábbi stratégiákat javasolják, itt pedig még több tippet olvashatsz:

Kóstoljunk meg mindent, ami csábító, de csak falatkákat tegyünk a tányérunkra.

Rokonoktól kérjünk elvihető adagot.

Semmiképp ne böjtöljünk arra várva, hogy este majd úgyis nagy lakomát csapunk, ez a módszer ugyanis szintén túlevésbe torkollhat. Fogyasszunk a nap folyamán kis adag, tápértékben és vitaminokban gazdag ételeket.

Minden évben felszaladnak a kilók? – Idén legyünk tudatosak!

Kevesebbet alszol 7 óránál? Ne tedd, aludj csak tovább! A megfelelő lefekvési idő kulcsszerepet játszik a mentális és fizikai egészség megőrzésében, és még az anyagcsere is kiegyensúlyozott marad. Igyekezzünk minden nap nagyjából ugyanabban az időben lefeküdni és felkelni,

ez a rutin ugyanis nem hagyja megzavarodni a cirkadián ritmust, ami stabilabb energiaszinthez és kevesebb vércukorszint-csökkenéshez, azaz kevesebb sóvárgáshoz vezet.

Hasznos lehet stresszcsökkentésképp a fényterápia, a következetes alvási ütemterv kialakítása, egy kiadós séta és a kalóriaszámolás. Ha nem érzünk motivációt a fizikai aktivitáshoz, keressünk olyan mozgásformát, ami örömmel tölt el. Lehet ez sepregetés, játék a gyerekekkel, egy nagyobb séta a kutyával vagy falnál végzett erősítő gyakorlat.