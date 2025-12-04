Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
fokozott óvatosság

Életveszélyes lehet, ha így fogyasztjuk a kesudiót

1 órája
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Világszerte az egyik legkedveltebb nassolnivaló, pörkölt, sózott formában a legélvezetesebb. A kesudió, amellett, hogy finom, sokoldalúan felhasználható, és számos értékes tápanyagot tartalmaz. Ha azonban nem vagyunk kellően körültekintőek, fogyasztása akár életveszélyes is lehet. Mutatjuk, mire érdemes figyelni.
Link másolása
Vágólapra másolva!
fokozott óvatosságkesudióéletveszélyes

Ez a finom nassolnivaló tulajdonképpen a kesualma kocsánya, ami egy kb. 2-4 centiméteres mag. Pörkölt, sózott formában kifejezetten finom, nehéz vele leállni, de vigyázat: a kesudió rendszeresen, nagyobb mennyiségben fogyasztva – olajtartalma miatt –  súlygyarapodást okozhat. Kalóriatartalma kifejezetten magas: 100 gramm 565 kalóriát tartalmaz. Napi 5-10 szemet fogyasztva viszont bűntudat nélkül élvezhetjük a kesudió jótékony egészségügyi hatásait.

kesudió, bűntudat nélkül
Bűntudat nélkül élvezhetjük a kesudió jótékony egészségügyi hatásait
Fotó: Shutterstock

Kesudió – Mit jelent az elnevezés?

A kesudió szó a „tupi acajou” szóból származik, ami azt jelenti, hogy magát termelő dió. Szüretelése és feldolgozása kifejezetten körülményes, ez magyarázza magas piaci árát is. 

Nem csak a plusz kilók miatt veszélyes a kesudió

A kesudió lett az év legmérgezőbb növénye 2025-ben. Legalábbis a hamburgi botanikus kert szerint, amelynek dolgozói minden évben kiosztják ezt a díjat. 

A fogyasztásra kínált kesudió nem mérgező, de a kesufa, illetve annak kérge, levelei, és a termését védő héjpáncél is mérgező anyagot tartalmaz.

A pirított kesudió rákmegelőző szuperélelmiszer, biztonsággal fogyasztható, ugyanis a héjrétegek eltávolításával, a kétszeri szárítással és a végső pörköléssel vagy gőzöléssel minden méreganyagtól megszabadítják a magot. A nyerset viszont tilos megenni, ugyanis kardolt tartalmaz, ami fogyasztás után erős hasi fájdalmat, allergiát és bőrirritációt okozhat.

A kesudió szervezetre gyakorolt jótékony hatásai

A kesudióban A-, B2, B6- és E-vitamin található, emellett ásványi anyagokban is gazdag; tartalmaz magnéziumot, kalciumot, káliumot, vasat, cinket, szelént, jódot, foszfort és folsavat.

  • Jó hatással van a szív- és érrendszerre.
  • Erősíti a fogakat és a csontokat, megszüntetheti a körmök repedezését, mivel kollagént biztosít a szervezetnek.
  • Segít meggátolni az epekő kialakulását.
  • Rendszeres fogyasztása élénkíti az agyműködést és véd az időskori demencia ellen.
  • Mivel a kesudió bőségesen tartalmaz cinket, növeli a termékenységet. (A cink elengedhetetlen az egészséges spermium termelődéséhez).
  • Megnyugtatja az idegeket és erősíti az immunrendszert.

A kesudió fogyasztását kerülni kell, ha

  • epehólyag-problémákkal küzdünk vagy vesekövünk van, mivel oxalátokat tartalmaz, és ezek súlyosbíthatják állapotot;
  • allergiásak vagyunk a diófélékre;
  • vashiányban szenvedünk, ugyanis a kesudió fitinsavat tartalmaz, ami csökkentheti bizonyos ásványi anyagok, például a vas felszívódását;
  • emésztési problémákat vagy hasmenést okozhat, ha túl sokat eszünk belőle
  • kutyánknak, macskánknak tilos adni belőle, kis mennyiségben is halálos lehet. 

A kesudió tehát valóságos szuperélelmiszer, érdemes tudatosan beépíteni étrendünkbe, de a súlygyarapodást, a hasfájást és az életveszélyes allergiát elkerülendő, csakis módjával, maximális köröltekintéssel fogyasszuk. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!