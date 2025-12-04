Életveszélyes lehet, ha így fogyasztjuk a kesudiót

Ez a finom nassolnivaló tulajdonképpen a kesualma kocsánya, ami egy kb. 2-4 centiméteres mag. Pörkölt, sózott formában kifejezetten finom, nehéz vele leállni, de vigyázat: a kesudió rendszeresen, nagyobb mennyiségben fogyasztva – olajtartalma miatt – súlygyarapodást okozhat. Kalóriatartalma kifejezetten magas: 100 gramm 565 kalóriát tartalmaz. Napi 5-10 szemet fogyasztva viszont bűntudat nélkül élvezhetjük a kesudió jótékony egészségügyi hatásait.

Kesudió – Mit jelent az elnevezés?

A kesudió szó a „tupi acajou” szóból származik, ami azt jelenti, hogy magát termelő dió. Szüretelése és feldolgozása kifejezetten körülményes, ez magyarázza magas piaci árát is.

Nem csak a plusz kilók miatt veszélyes a kesudió

A kesudió lett az év legmérgezőbb növénye 2025-ben. Legalábbis a hamburgi botanikus kert szerint, amelynek dolgozói minden évben kiosztják ezt a díjat.

A fogyasztásra kínált kesudió nem mérgező, de a kesufa, illetve annak kérge, levelei, és a termését védő héjpáncél is mérgező anyagot tartalmaz.

A pirított kesudió rákmegelőző szuperélelmiszer, biztonsággal fogyasztható, ugyanis a héjrétegek eltávolításával, a kétszeri szárítással és a végső pörköléssel vagy gőzöléssel minden méreganyagtól megszabadítják a magot. A nyerset viszont tilos megenni, ugyanis kardolt tartalmaz, ami fogyasztás után erős hasi fájdalmat, allergiát és bőrirritációt okozhat.

A kesudió szervezetre gyakorolt jótékony hatásai

A kesudióban A-, B2, B6- és E-vitamin található, emellett ásványi anyagokban is gazdag; tartalmaz magnéziumot, kalciumot, káliumot, vasat, cinket, szelént, jódot, foszfort és folsavat.

Jó hatással van a szív- és érrendszerre.

Erősíti a fogakat és a csontokat, megszüntetheti a körmök repedezését, mivel kollagént biztosít a szervezetnek.

Segít meggátolni az epekő kialakulását.

Rendszeres fogyasztása élénkíti az agyműködést és véd az időskori demencia ellen.

Mivel a kesudió bőségesen tartalmaz cinket, növeli a termékenységet. (A cink elengedhetetlen az egészséges spermium termelődéséhez).

Megnyugtatja az idegeket és erősíti az immunrendszert.

A kesudió fogyasztását kerülni kell, ha

epehólyag-problémákkal küzdünk vagy vesekövünk van, mivel oxalátokat tartalmaz, és ezek súlyosbíthatják állapotot;

allergiásak vagyunk a diófélékre;

vashiányban szenvedünk, ugyanis a kesudió fitinsavat tartalmaz, ami csökkentheti bizonyos ásványi anyagok, például a vas felszívódását;

emésztési problémákat vagy hasmenést okozhat, ha túl sokat eszünk belőle

kutyánknak, macskánknak tilos adni belőle, kis mennyiségben is halálos lehet.