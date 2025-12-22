Ezért érdemes minden nap legalább 1 kivit elfogyasztani

Kínából származik, nevét pedig az ott honos, azonos nevű madárkáról kapta. A zöld belsejű, kívül szőrös kivit Európában édeskés-savanykás íze miatt sokáig kínai egresként emlegették, és bár még a '90-es években is alig lehetett beszerezni, ma már nincs olyan üzlet vagy zöldséges, ahol ne lehetne vásárolni belőle legalább egy dobozzal. Chilében zöldes színű bort készítenek belőle, amire már külön borászatok is specializálódtak.

Fogyassz kivit, különösen a téli időszakban.

Fotó: Deyan Georgiev / 123RF

Miért érdemes naponta kivit fogyasztani?

Egyrészt azért, mert nem hizlal, viszont remekül eltelít. Csupán 42 kalóriát tartalmaz, és olyan nélkülözhetetlen vitaminokat tartalmaz, mint a C- és az A-vitamin. Egy szem kiviben tízszer annyi a C-vitamin, mint egy narancsban, ennélfogva jótékonyan hat az immunrendszerre és védelmet nyújthat az őszi-téli megbetegedések ellen. Antioxidánsokban is bővelkedik, azaz védi a sejteket a károsodást okozó szabad gyökök ellen.

Így hat a kivi az alvásunkra és az emésztésünkre

Több kutatás is bizonyította, hogy a kivi fogyasztása jelentősen javíthatja az alvás minőségét és elnyújthatja az alvás időtartamát. A benne lévő rostoknak köszönhetően a székrekedéssel küzdők szintén nagy hasznát vehetik, ugyanis enyhe hashajtó hatással rendelkezik. Ha valaki naponta 1-3 kivit elfogyaszt, nem kell tartania attól, hogy bélmozgása renyhe marad. A londoni King's College kutatói a Journal of Human Nutrition and Dietetics folyóiratban tették közzé a bizonyítékokon alapuló étrendi irányelveket a krónikus székrekedésben szenvedő felnőttek számára, miszerint a kivi, a rozskenyér és az ásványvíz egyaránt javíthatja a bélrendszer működését.

Fotó: 123RF

Noha szőrös, de attól még a kivi héját is bátran el lehet fogyasztani, mert rengeteg rostot és nagyjából annyi antioxidánst tartalmaz, amennyit gyümölcsének húsa.

A zöld csoda a szívet is karbantartja

A kálium − mivel képes ellensúlyozni a szervezetbe kerülő nátrium hatását − hozzájárul a szív egészségének fenntartásához és csökkentheti a magas vérnyomást.

Veseproblémákkal küzdők, vagy szívgyógyszert rendszeresen szedők csak mértékkel fogyasszák!

Kivi, a szemvédő gyümölcs

A kiviben található antioxidánsok közül az egyik legfontosabb a lutein, mely a szemünk egészségéért felel, jótékonyan hat az éleslátásért felelős makulára és védi a szemet a káros sugárzásoktól. A kutatási eredményről 2022-ben, a Mirror magazinban lehetett olvasni.