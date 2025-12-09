Az ókori görögök vallásos szertartásokhoz készítettek mézzel ízesített lepényt, amit kövön sütöttek meg, de népszerű volt a mitológiai mintákkal díszített tészta is. Európában a 12. századtól tett szert népszerűségre a mézeskalács, pontosabban a mézes finomság őse: a kolostorokban szerzetesek fűszerekkel tették ízesebbé a mézes tésztából készült édességet. A recept egyre tökéletesedett, később már vásárokon is kapható lett a mézeskalács, majd létrejöttek a mézeskalács-készítő céhek, amelyek fából készült formákba öntötték a mézes masszát.

A puha mézeskalács omlós ünnepi süti

Fotó: Shutterstock

A mézeskalács megjelenése Magyarországon

Több 11. századból származó, valószínűleg mézeskalács sütésére használt, égetett cserépformát találtak a régészek Aquincum területén. Mátyás király korában Bécsből hozták be a süteményhez szükséges fűszereket az országba, a mézet viszont hazai kereskedőktől vásárolták.

A mézeskalács éke, a fehér máz csak később, a cukor elterjedését követően jelent meg.

Az első magyarországi mézeskalács-készítő céh feltehetőleg az 1600-as években alakult Pozsonyban, de Debrecen is jelentős mézeskalács-központnak számított.

Debrecenben fennmaradt a debreceni mézeskalácsosok céhének szabályzata 1713-ból, mely bizonyítja, hogy Debrecen az egyik legjelentősebb mézeskalács-készítő központ volt hazánkban, ahol magas minőségben alkottak mézes desszerteket.

A mézeskalács a karácsonyi ünnep nélkülözhetetlen édessége

Fotó: Shutterstock

16. századtól a mézeskalács a karácsonyi ünnep nélkülözhetetlen édessége lett

Népszerűségét pedig tovább növelte a Grimm-testvérek Jancsi és Juliska című meséje, amelyben a két gyermek az erdő közepén megtalált mézeskalács-házikóból falatozik. A 19. századra a mézeskalács-készítés összehozta az embereket, és azóta is örömteli családi eseménynek számít a karácsonyi készülődés keretében.

De mit szimbolizál a mézeskalács?

A mézeskalács azon túl, hogy finom és ínycsiklandó, szimbolikus jelentéssel is bír: alapanyaga, a méz a bőséget jelképezi; a házikó forma az otthon melegét, a karácsonyi formák pedig az ünnep szépségét hivatottak erősíteni.