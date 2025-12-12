Ez az 5 munkahelyi szokás ADHD-t jelezhet

Egyre több szakértő hívja fel a figyelmet arra, hogy bizonyos viselkedésminták akár a figyelemhiányos-hiperaktivitás zavar rejtett jelei is lehetnek felnőttkorban. Az alábbi személyiségjegyek és viselkedési minták megléte esetén ADHD-ra gyanakodhatunk.

ADHD – Halogatás az utolsó pillanatig

Fotó: AFP

Túlzott tökéletességre törekvés az ADHD egyik jele is lehet

Dede O’Shea cambridge-i pszichológus szerint nagy az átfedés az ADHD-val élő egyének és a perfekcionisták között. „Az ADHD érinti az agynak azt a részét, amely a figyelemirányításért felel. Az érintettek nem tudják tartósan arra összpontosítani a figyelmüket, amire kellene: ide-oda csaponganak a feladatok között, mire végre nekikezdenek egynek. A perfekcionizmus hasonló elven „működik”: ha mindent tökéletesen előkészítek, akkor majd végre el tudok kezdeni dolgozni” – magyarázta O’Shea.

A túlzott tökéletességre törekvés, a terep aprólékos előkészítése csapdává válik: a tökéletesség sosem jön el, így értelemszerűen a munka sem halad.

Halogatás az utolsó pillanatig – szintén lehet ADHD-mintázat

Az ADHD-val élő számára nehézséget okoz a feladatok időben történő strukturálása és priorizálása. Amikor nem készülnek el munkájukkal határidőre, az tulajdonképpen a szorongásukból fakad. A sürgetés pedig csak olaj a tűzre, ugyanis az ilyen egyéneknél óriási szorongást okoz.

A halogató típus egy klasszikus felnőttkori ADHD-mintázat”

– ezt már Dr. Deepti Anbarasan, az NYU Grossman School of Medicine pszichiátriaprofesszora mondja.

Állandó késés meetingekről és munkából

Az ADHD-val élő emberek gyakran késnek, de nem akarattal. Nehezen mérik fel, mennyi idő kell valahová eljutni, ezt nevezi a szaknyelv idővakságnak.

Látványos összeomlás is előfordulhat stresszhelyzetben

Fotó: AFP

Látványos összeomlás vagy túlzott érzelmi reakció stresszhelyzetben

Az agyban a prefrontális kéreg felel a figyelemért és az érzelmi szabályozásért. ADHD-val küzdőknél a prefrontális kéreg kevésbé működik hatékonyan. „Amikor túl sok gondolat és érzelem zúdul rájuk egy stresszes szituációban, kibillennek egyensúlyukból: lefagynak, vagy összeomlanak, esetleg ingerlékennyé válnak” – mondja O’Shea.

Egészséges embert is képes megviselni a sok munka és a multitasking, de ADHD esetében a reakció sokkal intenzívebb.

Sok kreatív ötletből alig valósul meg valami

Minden ADHD-val élő személy más, de általánosságban elmondható, hogy kreatívak, tele vannak lelkesedéssel, előszeretettel brainstormingolnak, de a végrehajtás terén nehézségekbe ütköznek.