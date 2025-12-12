Hírlevél
Ez az 5 munkahelyi szokás ADHD-t jelezhet

Mindenkinek vannak munkavégzéssel kapcsolatos „rossz beidegződései”, amelyek inkább hátráltatják, mint előbbre vinnék. Lehetséges azonban, hogy ha túl sokat piszmogunk egy projekten, vagy, ha képtelenek vagyunk hosszabb ideig fókuszáltan figyelni egy feladtra, a háttérben ADHD is állhat. Cikkünkben bemutatjuk, milyen munkahelyi szokások és berögződések utalhatnak erre.
Egyre több szakértő hívja fel a figyelmet arra, hogy bizonyos viselkedésminták akár a figyelemhiányos-hiperaktivitás zavar rejtett jelei is lehetnek felnőttkorban. Az alábbi személyiségjegyek és viselkedési minták megléte esetén ADHD-ra gyanakodhatunk.

ADHD – Halogatás az utolsó pillanatig
Túlzott tökéletességre törekvés az ADHD egyik jele is lehet

Dede O’Shea cambridge-i pszichológus szerint nagy az átfedés az ADHD-val élő egyének és a perfekcionisták között. „Az ADHD érinti az agynak azt a részét, amely a figyelemirányításért felel. Az érintettek nem tudják tartósan arra összpontosítani a figyelmüket, amire kellene: ide-oda csaponganak a feladatok között, mire végre nekikezdenek egynek. A perfekcionizmus hasonló elven „működik”: ha mindent tökéletesen előkészítek, akkor majd végre el tudok kezdeni dolgozni” – magyarázta O’Shea. 

A túlzott tökéletességre törekvés, a terep aprólékos előkészítése csapdává válik: a tökéletesség sosem jön el, így értelemszerűen a munka sem halad.

Halogatás az utolsó pillanatig –  szintén lehet ADHD-mintázat

Az ADHD-val élő számára nehézséget okoz a feladatok időben történő strukturálása és priorizálása. Amikor nem készülnek el munkájukkal határidőre, az tulajdonképpen a szorongásukból fakad. A sürgetés pedig csak olaj a tűzre, ugyanis az ilyen egyéneknél óriási szorongást okoz.

A halogató típus egy klasszikus felnőttkori ADHD-mintázat”

 – ezt már Dr. Deepti Anbarasan, az NYU Grossman School of Medicine pszichiátriaprofesszora mondja.

Állandó késés meetingekről és munkából

Az ADHD-val élő emberek gyakran késnek, de nem akarattal. Nehezen mérik fel, mennyi idő kell valahová eljutni, ezt nevezi a szaknyelv idővakságnak.

Látványos összeomlás is előfordulhat stresszhelyzetben
Látványos összeomlás vagy túlzott érzelmi reakció stresszhelyzetben

Az agyban a prefrontális kéreg felel a figyelemért és az érzelmi szabályozásért. ADHD-val küzdőknél a prefrontális kéreg kevésbé működik hatékonyan. „Amikor túl sok gondolat és érzelem zúdul rájuk egy stresszes szituációban, kibillennek egyensúlyukból: lefagynak, vagy összeomlanak, esetleg ingerlékennyé válnak” – mondja O’Shea. 

Egészséges embert is képes megviselni a sok munka és a multitasking, de ADHD esetében a reakció sokkal intenzívebb.

Sok kreatív ötletből alig valósul meg valami

Minden ADHD-val élő személy más, de általánosságban elmondható, hogy kreatívak, tele vannak lelkesedéssel, előszeretettel brainstormingolnak, de a végrehajtás terén nehézségekbe ütköznek.

Mit tehetünk, ha arra gyanakszunk, hogy ADHD-val élünk

Szakemberek szerint az első lépés a visszajelzések kérése kell legyen. Érdemes megkérdezni főnökünket és kollégáinkat arról, ahogyan a munkánkat végezzük, ezt aztán összevethetjük a saját észrevételeinkkel. Az online ADHD-tesztek is adhatnak fogódzót, de a legbiztosabb, ha szakorvost keresünk fel.

Amennyiben beigazolódik a gyanúnk, a megfelelő diagnózis után megkezdhető a kezelés, amely történhet gyógyszeres formában és/vagy viselkedésterápiás módszerekkel. A szakszerű segítség sokat javíthat munkastílusunkon, munkateljesítményünkön és életminőségünkön.

 

 

