Ez az 5 munkahelyi szokás ADHD-t jelezhet

Egyre több szakértő hívja fel a figyelmet arra, hogy bizonyos viselkedésminták akár a figyelemhiányos-hiperaktivitás zavar rejtett jelei is lehetnek felnőttkorban. Az alábbi személyiségjegyek és viselkedési minták megléte esetén ADHD-ra gyanakodhatunk.
Túlzott tökéletességre törekvés az ADHD egyik jele is lehet
Dede O’Shea cambridge-i pszichológus szerint nagy az átfedés az ADHD-val élő egyének és a perfekcionisták között. „Az ADHD érinti az agynak azt a részét, amely a figyelemirányításért felel. Az érintettek nem tudják tartósan arra összpontosítani a figyelmüket, amire kellene: ide-oda csaponganak a feladatok között, mire végre nekikezdenek egynek. A perfekcionizmus hasonló elven „működik”: ha mindent tökéletesen előkészítek, akkor majd végre el tudok kezdeni dolgozni” – magyarázta O’Shea.
A túlzott tökéletességre törekvés, a terep aprólékos előkészítése csapdává válik: a tökéletesség sosem jön el, így értelemszerűen a munka sem halad.
Halogatás az utolsó pillanatig – szintén lehet ADHD-mintázat
Az ADHD-val élő számára nehézséget okoz a feladatok időben történő strukturálása és priorizálása. Amikor nem készülnek el munkájukkal határidőre, az tulajdonképpen a szorongásukból fakad. A sürgetés pedig csak olaj a tűzre, ugyanis az ilyen egyéneknél óriási szorongást okoz.
A halogató típus egy klasszikus felnőttkori ADHD-mintázat”
– ezt már Dr. Deepti Anbarasan, az NYU Grossman School of Medicine pszichiátriaprofesszora mondja.
Állandó késés meetingekről és munkából
Az ADHD-val élő emberek gyakran késnek, de nem akarattal. Nehezen mérik fel, mennyi idő kell valahová eljutni, ezt nevezi a szaknyelv idővakságnak.
Látványos összeomlás vagy túlzott érzelmi reakció stresszhelyzetben
Az agyban a prefrontális kéreg felel a figyelemért és az érzelmi szabályozásért. ADHD-val küzdőknél a prefrontális kéreg kevésbé működik hatékonyan. „Amikor túl sok gondolat és érzelem zúdul rájuk egy stresszes szituációban, kibillennek egyensúlyukból: lefagynak, vagy összeomlanak, esetleg ingerlékennyé válnak” – mondja O’Shea.
Egészséges embert is képes megviselni a sok munka és a multitasking, de ADHD esetében a reakció sokkal intenzívebb.
Sok kreatív ötletből alig valósul meg valami
Minden ADHD-val élő személy más, de általánosságban elmondható, hogy kreatívak, tele vannak lelkesedéssel, előszeretettel brainstormingolnak, de a végrehajtás terén nehézségekbe ütköznek.
Mit tehetünk, ha arra gyanakszunk, hogy ADHD-val élünk
Szakemberek szerint az első lépés a visszajelzések kérése kell legyen. Érdemes megkérdezni főnökünket és kollégáinkat arról, ahogyan a munkánkat végezzük, ezt aztán összevethetjük a saját észrevételeinkkel. Az online ADHD-tesztek is adhatnak fogódzót, de a legbiztosabb, ha szakorvost keresünk fel.
Amennyiben beigazolódik a gyanúnk, a megfelelő diagnózis után megkezdhető a kezelés, amely történhet gyógyszeres formában és/vagy viselkedésterápiás módszerekkel. A szakszerű segítség sokat javíthat munkastílusunkon, munkateljesítményünkön és életminőségünkön.