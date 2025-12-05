Nagy veszélyben lehet, ha így néz ki az ajka

Hírlevél
A téli időszakban gyakrabban szembesülhetünk azzal, hogy ajkaink szárazak, cserepesek. Ez önmagában még nem jelent nagy problémát, hiszen a repedezett ajak könnyen orvosolható szőlőzsír, olajos ajakápoló vagy épp vazelin alapú krém rendszeres használatával. Amikor ezek nem segítenek, lehetséges, hogy betegség áll a háttérben. Eláruljuk, milyen egészségügyi problémákra lehet gyanakodni, és megosztunk néhány hatékony módszert a száraz ajkak kezelésére.
megelőzésbetegségfelismerésajakápolásszáj

A cserepes száj nem túl szép látvány, már csak ezért sem érdemes félvállról venni. A hideg idő, a helyiségek fűtött, száraz levegője és még számos dolog lehet felelős a száj bőrének kiszáradásáért, a repedezett ajakért. Eláruljuk, mire érdemes gyanakodni, ha a tünetek megfelelő ápolás ellenére sem enyhülnek. 

A repedezett ajak nem szép látvány, de nem csak esztétikailag okoz kellemetlenségeket.
A repedezett ajak nem szép látvány, de nem csak esztétikailag okoz kellemetlenségeket
Fotó: Pixel-Shot / Shutterstock

Repedezett ajak? Mi okozhatja?

A száraz, repedezett ajaknak többféle oka lehet, ilyen például a téli alacsony hőmérséklet, a szervezet elégtelen hidratáltsága, vagy a nem megfelelő (szárító) kozmetikumok használata. Amennyiben matt rúzst használunk, cseréljük le szájfényre. Ha ragaszkodunk a rúzshoz, felvitel előtt használjunk vazelint. 

Győződjünk meg arról, hogy kozmetikai termékeink nem tartalmaznak vegyi anyagokat (alkoholt, szalicilsavat), ezek ugyanis kiszáríthatják a száj vékony bőrét, és repedezett ajkakat eredményezhetnek.

A repedezett ajkakért okolhatók még egyes gyógyszerek is, például az akne elleni gyógyszerek, a vízhajtók és a bőrt kiszárító retinoidok. Hormonális rendellenességek is felelősek lehetnek az ajkak kiszáradásáért: a felesleges progeszteron vagy ösztrogén negatívan befolyásolja az ajkak állapotát. Vírusfertőzés és nátha esetén, ha orrunk eldugul, kénytelenek vagyunk szájon át lélegezni, ami szintén károsíthatja az ajkak bőrét, de még a nyálkahártyát is.

Hogyan gyógyítható a száraz, cserepes, repedezett ajak?

  • Igyunk minden nap megfelelő mennyiségű vizet a megfelelő hidratálás érdekében. Ez kulcsfontosságú a bőr nedvességtartalmának megőrzésében. Az átlagos megfelelő mennyiség minimum 1,5 liter folyadék, ennél pedig jóval több, ha aktívan sportolunk. 
  • A téli bőrvédelem ne csak az arcunkra és a testünkre korlátozódjon. Ápoljuk ajkainkat kókuszolajjal, ricinusolajjal, aloe verával vagy shea vajjal.
  • Gondoskodjunk a megfelelő páratartalomról párásító készülékkel, a radiátor ugyanis csökkenti a helyiségek páratartalmát, ami szintén szájszárazsághoz vezethet.
Young woman before and after treatment of dry lips, closeup
Cserepes és egészséges ajkak közötti különbség
Fotó: Pixel-Shot / Shutterstock
  • Fogyasszunk rendszeresen lédús gyümölcsöt és zöldséget, gyógyteákat, A-, E- és B-vitamint, valamint  omega-3 zsírsavat tartalmazó ételeket.

Az A-vitamin megtalálható például a májban, a tojásban, az édesburgonyában, az avokádóban, a B2-vitamin pedig a tejtermékekben, húsban, halban, magvakban. 

Repedezett ajkak – Mikor kell orvoshoz fordulni?

Ha a száraz ajkak vérezni kezdenek, vagy állapotuk a fentiek ellenére sem javul, érdemes bőrgyógyásszal konzultálni, ugyanis szájfertőzés, kóros vashiány és cukorbetegség is állhat a háttérben. Az ajkak faggyúmirigy rétegének csökkenését, azaz szájszárazságot akkor is tapasztalhatunk, ha túl sok A-vitamin halmozódott fel a szervezetünkben, ha viszont inkább a száj sarkában tapasztalunk szárazságot, akkor gombás fertőzésre is kell gyanakodni. 

Nem szabad félvállról venni a tartós ajakszárazságot – forduljunk szakemberhez, aki egy alapos kivizsgálás után felállítja a diagnózist és megfelelő kezelést javasol.

 

 

