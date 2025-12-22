A sötét és érdes könyökért nem a kosz a felelős – Ez állhat a háttérben

Amennyiben sötétebbnek látjuk, még semmi ok a pánikra. A sötét könyök vagy térd annak is köszönhető, hogy túl sokat könyökölünk az íróasztalnál, esetleg sokat játszunk gyermekünkkel, kúszunk-mászunk utána a padlón vagy a szőnyegen, de okolható a szárazság is, ami a téli időszakban hatványozottan jelentkezhet.

Ezért lehet sötét a könyököd.

Fotó: 123RF

Van, amikor nem a kiszáradás és nem a higiénia okozza a könyök elszíneződését

Bizonyos esetekben egészségügyi problémákra, például hormonális egyensúlyhiányra is utalhatnak a sötét foltok, sőt, léteznek olyan fogamzásgátló tabletták és antidepresszánsok, amelyek mellékhatásként a könyök elszíneződését okozhatják.

A sötét könyök utalhat inzulinrezisztenciára is, mivel a magas inzulinszint serkenti a melanintermelő sejtek növekedését.

Amennyiben másutt is észlelünk barnás foltokat a testen, például hónaljnál vagy könyökhajlatban, mielőbb keressünk fel háziorvost vagy endokrinológus szakorvost, hogy elvégezhesse a szükséges vizsgálatokat. Azért érdemes időben cselekedni, mert az inzulinrezisztencia a cukorbetegség előszobája.

Hogyan szabaduljunk meg a könyök elszíneződésétől?

Amennyiben nem áll a háttérben semmilyen megbetegedés, csupán a kellemetlen esztétikai problémától kell megszabadulni. A legtöbb embert zavarja a dolog, épp úgy, mint az arcon megjelenő pigmentfoltok, ami sajnos sem sminkkel, sem dörzsöléssel nem távolítható el. A jó hír azonban, hogy a könyök elszíneződése sokkal rövidebb idő alatt megszüntethető, mint a pigmentfoltok.

Otthoni módszerekkel megpróbálhatjuk kezelni: kiváló lehet a kókuszolaj és a szarvasfaggyú krém, mert mindkettő E-vitaminban gazdag, zsírtartalmuknak köszönhetően ápolják a kiszáradt bőrt. Naponta 2-3 alkalommal kenjük be a problémás részt és 1-2 hónap múlva látni fogjuk a változást.

Így kezeld a sötétkönyök-jelenséget.

Fotó: Olga Yastremska / 123RF

Sötét könyök és ekcéma

Az ekcéma, más néven dermatitisz krónikus bőrprobléma, ami gyerekeket, felnőtteket egyaránt érinthet. Szárazsággal, viszketéssel és fájdalmas repedésekkel jár, rendszerint a hűvös évszakokban „lángolhat fel”. A bőr ilyenkor könnyebben kiszárad, a ruhák miatt pedig több súrlódásnak van kitéve, mint nyáron vagy tavasszal. Aloe verával, gyulladáscsökkentő és hidratáló krémekkel hatékonyan orvosolható a probléma. Kókuszolajat és szarvasfaggyút ekcéma esetén is bevethetünk, mert magas víz- és olajtartalmuk miatt hidratálják a könyök bőrét. Amennyiben a tünetek mégsem múlnak, és a sötét foltok vagy az ekcéma továbbra is fennáll, kérjük orvos tanácsát. Antihisztaminok, kortikoszteroid krémek vagy más gyulladáscsökkentő készítmények segíthetnek a problémán.