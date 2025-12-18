4 bizarr ízű szaloncukor, amit csak az igazán bevállalósak kóstolnak meg

A bonbonszerű édesség története a 14. századig nyúlik vissza. A szaloncukor a francia Papillot nevű mestercukrász nevéhez fűződik, ő alkotta meg és ő volt az, aki a töltött cukrot papírhüvelybe csomagolta. A 19. század első harmadában német közvetítéssel érkezett meg Magyarországra – a fenyőfa szaloncukorral való díszítése viszont teljes egészében magyar hagyomány, vagyis hungarikum.

Az ínycsiklandó finomság gyártása az 1880-as években a Stühmer Frigyes által alapított csokoládégyárban indult – a polgári és a főúri házak szalonjában egyaránt kínálták a vendégeket, innen ered a szaloncukor elnevezés. Jókai Mór írásaiban még „szalonzukkedlinek” nevezte az eredeti német, salonzuckerl szó után. És most nézzük a legbizarabb ízű szaloncukorokat!

Németországban egy édességgyártó cég már 8 évvel ezelőtt megalkotta az uborkás szaloncukrot. A zöld töltelék valójában uborkazselé, bevonata pedig étcsokiból készül. A szokatlan ízű édesség nem aratott osztatlan sikert.

Japán egyik leghíresebb étele a szusi, melyet már szaloncukor formában is megtalálhatunk a helyi büfék kínálatban. A finoman szólva is bizarr szaloncukor alapja a rizs, amit a szusi készítéséhez hasonló módon nori-lapba tekernek, a feltekert szusikat pedig csokiba mártják. Japánban számos étkezdében kapható, a többség rajong érte, sőt, még a turisták körében is igazi ínyencségnek számít.

Bizony lehet tetézni az uborkás és a szusis szaloncukrot, mégpedig fodros kel ízű csokoládés cukorkával. Ez az amerikaiak egyik legkedveltebb és legbizarrabb vegán édessége. Porból előállított fodroskel-masszából apró bonbonokat formáznak, majd ezeket mártják csokoládéba. A vegánok szerint nagyon finom.

A pizza és a szaloncukor külön-külön isteni, a kettő kombinálva viszont elrettentő – gondolnánk. Márpedig Milánó egyik híres pizzázójában évek óta készítenek kézműves pizzás szaloncukrot, ami valójában pizzatésztában sült paradicsomos sajtos étel. Formára és csomagolásra hasonlít az általunk ismert finomságra, íze azonban sós. A helyiek valamiért odáig vannak érte, nagy mennyiségű rendeléseket adnak le már hetekkel karácsony előtt.