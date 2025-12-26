Ha téli depresszióval küzdesz, íme 4 ital, ami segíthet

A téli hónapokban sokan tapasztaljuk meg a téli depresszió tüneteit. A szaknyelv ezt szezonális affektív zavarnak nevezi, mi viszont leginkább úgy éljük meg, hogy fáradtabbak, lehangoltabbak vagyunk, nehezebb motivációt találni, és gyakrabban vágyunk szénhidrátban gazdag ételekre vagy a teljes visszahúzódásra. Ennek hátterében gyakran az áll, hogy a kevesebb természetes fény felborítja a biológiai óránkat: csökkenhet a szerotoninszintünk, miközben a melatonin – az alvást segítő hormon – szintje megemelkedik. Nem csoda, ha ilyenkor állandó álmosságot és kedvetlenséget érzünk.

Italok téli depresszió ellen.

Fotó: Bits And Splits / Shutterstock

Téli depresszió ellen természetes módszerekkel küzdhetünk

A jó hír az, hogy vannak egyszerű, hétköznapi módszerek, amelyekkel sokat tehetünk a közérzetünk javításáért. Ilyen a rendszeres mozgás, a tudatos alvásritmus, a megfelelő D-vitamin-bevitel és az is, hogy napközben – akár borús időben is – igyekszünk kimozdulni a szabadba. Emellett nem szabad alábecsülnünk az apró örömök erejét sem: egy kellemes zene, egy jó beszélgetés vagy egy meleg ital is sokat számíthat.

És itt jönnek képbe a teák.

A teafőzésnek évszázadok óta ismert terápiás hatásai vannak. Egy csésze forró ital nemcsak felmelegít, hanem lelassít, megnyugtat, és bizonyos gyógynövények kifejezetten támogatják a hangulatunkat is. Nézzük, melyek azok az italok, amelyekhez bátran nyúlhatunk a téli hónapokban.

Citromfű tea

Fotó: 123RF