Kiderült, mely vércsoporttal élünk a legtovább

Mindannyian szeretnénk hosszú, egészséges és aktív életet élni. Évszázadok óta kutatjuk a titkot: mi határozza meg igazán, hogy ki él tovább, ki marad fittebb idősebb korában, és ki kerül el súlyos betegségeket. Beszélünk génekről, életmódról, táplálkozásról, mozgásról – joggal. Van azonban egy tényező, amelyről ritkán gondoljuk, hogy ekkora szerepe lehet, pedig már a születésünkkor eldől, és egész életünk során végigkísér minket. Ez a tényező szó szerint az ereinkben csörgedezik. Az elmúlt évek kutatásai egyre világosabban mutatják meg, hogy a vércsoportunk nem csupán egy adat az orvosi kartonunkon. Hatással lehet az immunrendszer működésére, arra, hogyan reagálunk fertőzésekre, milyen betegségekre vagyunk hajlamosabbak, és – ami talán a legizgalmasabb – arra is, mennyi ideig élhetünk jó egészségben.

A vércsoport szerepe az immunrendszer működésében

A tudósok megfigyelték, hogy a vércsoport befolyásolja az interferon-termelést, amely kulcsszerepet játszik a vírusfertőzések elleni védekezésben. Ez megmagyarázhatja, miért vészelnek át egyesek könnyebben fertőzéseket, míg mások gyakrabban betegednek meg, vagy nehezebben épülnek fel.

A vérben található antitestek és a vörösvértestek sajátosságai minden vércsoportnál eltérnek. Ezek az apró különbségek pedig hosszú távon komoly hatással lehetnek az egészségünkre. A kutatások során világossá vált: nincs tökéletes vércsoport, mindegyik hordoz előnyöket és kockázatokat is.

Betegségek, amelyek gyakrabban – vagy ritkábban – kopogtatnak

A hosszú távú megfigyelések alapján kirajzolódtak bizonyos mintázatok. Egyes vércsoportoknál alacsonyabb a szív- és érrendszeri betegségek kockázata, másoknál ritkábbak a fertőzések, de gyakoribbak bizonyos gyulladások vagy daganatos elváltozások. A tudomány nem egyszerűsít, hanem összefüggéseket keres – és ezek az összefüggések egyre meggyőzőbbek.

Amit a kutatások eddig kimutattak:

vannak vércsoportok, amelyeknél gyakoribbak a megfázások és az anyagcsere-betegségek

másoknál magasabb a szívbetegségek és a vérrögképződés kockázata

egyes csoportok kevésbé hajlamosak fertőző betegségekre, viszont érzékenyebbek daganatos problémákra

a terhességgel összefüggő szövődmények esélye is eltérhet vércsoportonként

Ez azonban még csak a kép egyik fele.