Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
egészség

Kiderült, mely vércsoporttal élünk a legtovább

1 órája
Olvasási idő: 9 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az, hogy meddig élünk és milyen egészségi állapotban öregszünk meg, nemcsak az életmódunkon múlik. A vércsoport egyre több kutatás szerint kulcsszerepet játszik az immunrendszer működésében, a betegségekkel szembeni ellenállásban és a várható élettartamban is. Van egy típus, amely különösen ígéretesnek tűnik. Ön vajon ilyen vércsoporttal rendelkezik?
Link másolása
Vágólapra másolva!
egészségimmunrendszervércsoporthosszú élet

Mindannyian szeretnénk hosszú, egészséges és aktív életet élni. Évszázadok óta kutatjuk a titkot: mi határozza meg igazán, hogy ki él tovább, ki marad fittebb idősebb korában, és ki kerül el súlyos betegségeket. Beszélünk génekről, életmódról, táplálkozásról, mozgásról – joggal. Van azonban egy tényező, amelyről ritkán gondoljuk, hogy ekkora szerepe lehet, pedig már a születésünkkor eldől, és egész életünk során végigkísér minket. Ez a tényező szó szerint az ereinkben csörgedezik. Az elmúlt évek kutatásai egyre világosabban mutatják meg, hogy a vércsoportunk nem csupán egy adat az orvosi kartonunkon. Hatással lehet az immunrendszer működésére, arra, hogyan reagálunk fertőzésekre, milyen betegségekre vagyunk hajlamosabbak, és – ami talán a legizgalmasabb – arra is, mennyi ideig élhetünk jó egészségben. 

A vércsoport segít a tájékozódásban.
Mindannyian szeretnénk hosszú, egészséges és aktív életet élni – A vércsoport segít a tájékozódásban.
Fotó: 123RF

A vércsoport szerepe az immunrendszer működésében

A tudósok megfigyelték, hogy a vércsoport befolyásolja az interferon-termelést, amely kulcsszerepet játszik a vírusfertőzések elleni védekezésben. Ez megmagyarázhatja, miért vészelnek át egyesek könnyebben fertőzéseket, míg mások gyakrabban betegednek meg, vagy nehezebben épülnek fel.
A vérben található antitestek és a vörösvértestek sajátosságai minden vércsoportnál eltérnek. Ezek az apró különbségek pedig hosszú távon komoly hatással lehetnek az egészségünkre. A kutatások során világossá vált: nincs tökéletes vércsoport, mindegyik hordoz előnyöket és kockázatokat is. 

Betegségek, amelyek gyakrabban – vagy ritkábban – kopogtatnak

A hosszú távú megfigyelések alapján kirajzolódtak bizonyos mintázatok. Egyes vércsoportoknál alacsonyabb a szív- és érrendszeri betegségek kockázata, másoknál ritkábbak a fertőzések, de gyakoribbak bizonyos gyulladások vagy daganatos elváltozások. A tudomány nem egyszerűsít, hanem összefüggéseket keres – és ezek az összefüggések egyre meggyőzőbbek.
Amit a kutatások eddig kimutattak: 

  • vannak vércsoportok, amelyeknél gyakoribbak a megfázások és az anyagcsere-betegségek
  • másoknál magasabb a szívbetegségek és a vérrögképződés kockázata 
  • egyes csoportok kevésbé hajlamosak fertőző betegségekre, viszont érzékenyebbek daganatos problémákra
  • a terhességgel összefüggő szövődmények esélye is eltérhet vércsoportonként

Ez azonban még csak a kép egyik fele.

Science is all about observation. a male scientist examining the contents of a petri dish
Nincs tökéletes vércsoport, mindegyik hordoz előnyöket és kockázatokat is
Fotó: 123RF

A nagy kérdés: számít-e a vércsoport a hosszú életnél?

Amikor a kutatók nem betegségeket, hanem évtizedeken át gyűjtött adatokat, idős embereket és százéveseket kezdtek vizsgálni, egy új szempont került előtérbe: nemcsak az számít, mitől betegszünk meg, hanem az is, hogyan öregszünk.
Több ezer, majd több millió ember adatainak elemzése során feltűnt, hogy bizonyos vércsoportok aránya magasabb azok között, akik:

  • elkerülték a súlyos szív- és érrendszeri betegségeket
  • mentálisan frissek maradtak idősebb korban 
  • később mutatták az öregedés klasszikus jeleit

A Stanford Egyetem és más neves kutatóintézetek vizsgálatai azt is kimutatták, hogy az AB0-gén – amely a vércsoportot meghatározza – kapcsolatban áll az öregedési folyamatokkal, a gyulladásokkal és a krónikus betegségek kialakulásával. 

Amikor összeáll a kép

Egy ponton a különálló eredmények elkezdtek egy irányba mutatni. Egy bizonyos vércsoportnál ritkábbnak bizonyultak a vérrögképződéssel járó problémák, alacsonyabb volt a stroke és a szívinfarktus kockázata, és kevesebb olyan molekulát találtak a vérben, amelyek gyulladásos folyamatokat indítanak el.
Ez a vércsoport statisztikailag gyakrabban fordult elő a hosszú életet megélt emberek körében.
És itt derül ki a válasz arra a kérdésre, amely végig ott motoszkált bennünk, hogy melyik is ez a vércsoport? 
A jelenlegi kutatások szerint a nullás vércsoportúak élhetnek a legtovább, a legjobb egészségi állapotban!

Cute little girl covering eyes with hands of her smiling senior grandfather while playing and having fun together at home, small happy child spending time with positive active grandpa
A vércsoportunk megmutatja, mire érdemes jobban odafigyelnünk
Fotó: 123RF

De ez még mindig nem minden

Fontos hangsúlyoznunk: a vércsoport nem sorspecsét. Előnyt adhat, de nem garancia. A nullás vércsoportúaknál is előfordulhatnak problémák, például vérzési rendellenességek vagy terhességgel összefüggő magas vérnyomás. Más vércsoportok pedig más területeken élvezhetnek védelmet.
A végső tanulság mégis az, hogy a vércsoportunk egyfajta térkép: megmutatja, mire érdemes jobban odafigyelnünk. Az egészséges életmód, a tudatos táplálkozás, a mozgás és a rendszeres szűrések minden vércsoport esetében kulcsfontosságúak.
A genetikai adottságainkat nem választhatjuk meg, de azt igen, hogyan élünk velük. És talán éppen ebben rejlik a hosszú, egészséges élet valódi titka.
 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!