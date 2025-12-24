Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
rendezettség

Ilyen hatással van a vizuális rend testre és lélekre

48 perce
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Nem feltétlenül kell hinni a feng shuiban ahhoz, hogy rádöbbenjünk, a rendetlenség idővel elképesztő belső feszültséget okoz. A vizuális rend egyrészt esztétikai kérdés, másrészt jelentős pszichológiai hatással lehet szervezetünkre és idegrendszerünkre, például képes csökkenteni a stresszt és normalizálni a vérnyomást. Mutatjuk, milyen további előnyei vannak.
Link másolása
Vágólapra másolva!
rendezettségvizuális zajkoncentrációlakókörnyezetmunkakörnyezet

Amikor a környezetünk tele van olyan tárgyakkal, amelyek csak a helyet foglalják hosszú évek óta, vagy olyan bútordarabokkal, amelyek még színben sem passzolnak egymáshoz, egy idő után borzasztó idegesítő tud lenni. Ahogyan a tárgyak gyűlnek, bennünk is gyűlik valami megmagyarázhatatlan diszkomfort érzés – ekkor fogalmazódhat meg bennünk a vizuális rend iránti igény. A rendetlenséget és a zsúfoltságot agyunk állandó készenléti állapotként fogja fel. Ez a folyamatos készenlét fárasztó – idővel nyugtalanságot, ingerlékenységet és lelki kimerültséget okozhat, csökkenti a biztonságérzetünket és a pihenésre való képességünket.

A vizuális rend iránti igény egyre fokozódik.
A vizuális rend iránti igény egyre fokozódik.
Fotó: 123RF

Így hozza ki belőlünk a vizuális rend a maximumot

A rendezetlen otthoni és munkakörnyezet képes elvonni a figyelmet az adott munkafolyamatról, ami megnehezíti vagy ellehetetleníti az elmélyült munkát és/vagy alkotói folyamatot. 

Ha otthonunkat vagy irodánkat hosszú távon rendetlenség uralja, az mentális túlterheltséghez vezethet, diszkomfort érzés alakulhat ki a dolgozókban is, ami aztán stresszt generál. 

Innen már csak egy lépés a kortizolszint megemelkedése, ami rontja az alvás minőségét és gyengítheti az immunrendszert. Ezzel szemben a vizuális rend – ahogy neve is mutatja – a szemünknek is jólesik, emellett kiszámíthatóságot és nyugalmat sugároz, valamint segít a fókuszálásban, és hozzájárul ahhoz, hogy otthon valóban csak a feltöltődéssel foglalkozzunk. Továbbá:

  • csökkenti a szorongást
  • segít csökkenteni azt azt a bizonyos belső zajt, amit egyesek „kattogásként” vagy stresszorexiaként emlegetnek
  • a hálószoba több mint egy helyiség: egy tiszta, letisztult hálószoba, ahol pontosan tudjuk, minek hol van a helye, hozzájárul a pihentető alváshoz 
  • pozitívan befolyásolja a kreativitást 
  • erősíti az immunrendszert, ebből következik, hogy segít megelőzni a betegségeket, a baktériumok és egyéb kórokozók megtelepedését.
Spot,Love Earth Expo Memorial Park,Satsuki and Meis House,Japan
Fotó: 123RF

Hogyan alakítsuk ki a vizuális rendet otthon, lakberendező segítsége nélkül?

Az első és sokak számára az egyik legfájdalmasabb tennivaló a felesleges tárgyak eltávolítása. Válasszuk szét a valóban fontos dolgokat attól, ami csak a helyet foglalja és ami már nem szolgál minket. Tegyünk fel olyan kérdést, ami segíti a szelektálást: mely tárgyak hoznak boldogságot életünkbe, és melyek azok, amelyeket csupán megszokásból tartanánk meg? 

Ha kiráz minket a hideg a minimalizmustól, nem kell magunkra kényszeríteni. Merítsünk ihletet lakberendezési magazinokból, nézzük meg, mely lakberendezési stílust tudnánk leginkább elképzelni a mindennapokban. 

Legyen könnyen hozzáférhető minden eszköz és használati tárgy, így elkerülhető a frusztráció és az időpazarlás. Az átlátható térben az ember boldogabban és produktívabban éli hétköznapjait.

Ne takarításként vagy veszteségként fogjuk fel a vizuális rend kialakítását! Tegyük abban a szellemben, hogy a tisztaság és a rendezett környezet hosszú távon meghozza gyümölcsét, áldásosan hat testünkre és mentális egészségünkre. Természetesen nem kell múzeumi rendet varázsolni, elég, ha elérjük, hogy mi kellemesen érezzük magunkat az "új" környezetben. 

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!