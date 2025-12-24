Ilyen hatással van a vizuális rend testre és lélekre

Amikor a környezetünk tele van olyan tárgyakkal, amelyek csak a helyet foglalják hosszú évek óta, vagy olyan bútordarabokkal, amelyek még színben sem passzolnak egymáshoz, egy idő után borzasztó idegesítő tud lenni. Ahogyan a tárgyak gyűlnek, bennünk is gyűlik valami megmagyarázhatatlan diszkomfort érzés – ekkor fogalmazódhat meg bennünk a vizuális rend iránti igény. A rendetlenséget és a zsúfoltságot agyunk állandó készenléti állapotként fogja fel. Ez a folyamatos készenlét fárasztó – idővel nyugtalanságot, ingerlékenységet és lelki kimerültséget okozhat, csökkenti a biztonságérzetünket és a pihenésre való képességünket.

A vizuális rend iránti igény egyre fokozódik.

Így hozza ki belőlünk a vizuális rend a maximumot

A rendezetlen otthoni és munkakörnyezet képes elvonni a figyelmet az adott munkafolyamatról, ami megnehezíti vagy ellehetetleníti az elmélyült munkát és/vagy alkotói folyamatot.

Ha otthonunkat vagy irodánkat hosszú távon rendetlenség uralja, az mentális túlterheltséghez vezethet, diszkomfort érzés alakulhat ki a dolgozókban is, ami aztán stresszt generál.

Innen már csak egy lépés a kortizolszint megemelkedése, ami rontja az alvás minőségét és gyengítheti az immunrendszert. Ezzel szemben a vizuális rend – ahogy neve is mutatja – a szemünknek is jólesik, emellett kiszámíthatóságot és nyugalmat sugároz, valamint segít a fókuszálásban, és hozzájárul ahhoz, hogy otthon valóban csak a feltöltődéssel foglalkozzunk. Továbbá:

csökkenti a szorongást

segít csökkenteni azt azt a bizonyos belső zajt, amit egyesek „kattogásként” vagy stresszorexiaként emlegetnek

a hálószoba több mint egy helyiség: egy tiszta, letisztult hálószoba, ahol pontosan tudjuk, minek hol van a helye, hozzájárul a pihentető alváshoz

pozitívan befolyásolja a kreativitást

erősíti az immunrendszert, ebből következik, hogy segít megelőzni a betegségeket, a baktériumok és egyéb kórokozók megtelepedését.

Hogyan alakítsuk ki a vizuális rendet otthon, lakberendező segítsége nélkül?

Az első és sokak számára az egyik legfájdalmasabb tennivaló a felesleges tárgyak eltávolítása. Válasszuk szét a valóban fontos dolgokat attól, ami csak a helyet foglalja és ami már nem szolgál minket. Tegyünk fel olyan kérdést, ami segíti a szelektálást: mely tárgyak hoznak boldogságot életünkbe, és melyek azok, amelyeket csupán megszokásból tartanánk meg?

Ha kiráz minket a hideg a minimalizmustól, nem kell magunkra kényszeríteni. Merítsünk ihletet lakberendezési magazinokból, nézzük meg, mely lakberendezési stílust tudnánk leginkább elképzelni a mindennapokban.

Legyen könnyen hozzáférhető minden eszköz és használati tárgy, így elkerülhető a frusztráció és az időpazarlás. Az átlátható térben az ember boldogabban és produktívabban éli hétköznapjait.