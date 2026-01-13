Ezzel az öt cipőtrükkel búcsút mondhatunk a csúszkálásnak a jeges utcán

Amennyiben nem megfelelő téli cipőben vágyunk neki a csúszós, lefagyott utaknak, elég egy rossz mozdulat, és máris bekövetkezhet a baleset, ami akár komoly sérülésekkel is járhat. Az első és legfontosabb dolog tehát a megfelelő talpú és tartású téli cipő beszerzése és néhány cipőtrükk alkalmazása lehet – ezeknek köszönhetően nem kell tartanunk az esésektől, időben beérünk a munkahelyünkre is, és még a téli táj szépségét is gond nélkül élvezhetjük.

Cipőtrükk: a sima talpú sportcipők egyáltalán nem biztosítanak elegendő tapadást nedves és jeges felületeken

Fotó: Shutterstock

Öt hatékony cipőtrükk, amely csúszásmentessé teszik a lábbelinket

1. Készítsünk elő néhány csík ragasztószalagot vagy ragtapaszt. Bármilyen furcsa, mindkettő igazi jolly joker, abszolút tapadást biztosítanak bakancsainknak, anyaguk ugyanis elég érdes ahhoz, hogy kissé megtapadjon a jég felületén. Két csíkot ragasszunk a cipőnk talpára úgy, hogy azok keresztezik egymást. Ez a cipőtrükk csak a lapos talpú vagy a csak minimális mintázattal rendelkező cipők, csizmák és bakancsok esetében működik, a magassarkú körömcipők esetén sajnos nem biztosít védelmet a csúszás ellen.

2. Hatékony módszer lehet az is, ha – mint ahogy nagyszüleink tették – zoknit húzunk a cipőnkre, vagy

3. ha a talpat smirglivel óvatosan megcsiszoljuk. A felülete így némileg egyenetlenebbé válik, ami által képes lesz jobban megtapadni a jeges felületeken. Minél durvább smirglit használunk, az eredmény annál jobb lesz.

4. Vágjunk félbe egy nagyobb nyers burgonyát és dörzsöljük át vele cipőnk talpát. A módszer bizarr, de az igazság az, hogy a keményítőben gazdag burgonya vékony réteget képez a talpon, ami száradás után növeli a tapadást.

5. Amennyiben nincs kéznél burgonya, a hajlakk is tökéletesen megteszi: fújjunk lábbelink talpára belőle bőven. A létrejövő ragacsos réteg épp elegendő lesz egy gyors bevásárláshoz vagy egy rövid sétához.

A gumitalpú, nem túl mély, hornyokkal ellátott cipő remek alternatíva lehet csúszós időben

Fotó: Shutterstock

Milyen a legideálisabb téli cipő a lefagyott utakra?

A pingvinként totyogás mindenki számára ismerős lehet. A legtöbbször azért tipegünk és csúszkálunk a lefagyott utcákon, mert cipőnk talpa nem megfelelő anyagból és nem ideális kialakítással készült.

Kerüljük a talpú cipőket, illetve azokat, melyek túlságosan egységes mintázattal rendelkeznek. A szintetikus cipőtalp-megoldások, a sima talpú sportcipők egyáltalán nem biztosítanak elegendő tapadást nedves és jeges felületeken.

A téli cipő, csizma vagy bakancs kiválasztásakor győződjünk meg arról, hogy a lábbeli talpát csúszásmentes anyagból gyártották. A gumitalpú, nem túl mély, hornyokkal ellátott cipő remek alternatíva lehet, hiszen nagyon jó tapadást biztosít. Nem mellesleg a Toronto Egyetem kutatói már kifejlesztették azt a cipőtalpat, ami sehol nem csúszik: sarka hőre lágyuló poliuretán műanyagból készül, keresztirányban azonban üvegszálakkal erősítenek meg.