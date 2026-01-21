Növelheti a demencia kockázatát, ha ebben a napszakban vagyunk aktívak

A szakértők elmélete szerint a délutáni pörgés megzavarja a szervezet működését és a cirkadián ritmust, olyannyira, hogy megakadályozza az agyban felhalmozódó mérgező fehérjék kiürülését. Arról nem is beszélve, hogy megváltoztathatja a testhőmérsékletet, a hormontermelést, az étvágyat, valamint megnöveli a demencia kialakulásának esélyét.
Melyek a demencia tünetei?
A demenciát természetesen nem csak a napi aktivitás intervalluma befolyásolhatja – a genetikai hajlamtól, agyi elváltozásoktól és az életmódtól is függ. Tünetei közé tartoznak többek között:
- memóriazavar
- koncentrációs képesség romlása
- hangulatingadozások,
- a beszéd nehézkessé válása.
- a látás, hallás, ízlelés, tapintás megváltozása.
Három éven keresztül követték az aktivitási időszak hatásait
A Texasi Egyetem Southwestern orvosi karának kutatói több mint 2000 idősebb felnőtt kognitív és emlékezési képességeit követték nyomon három éven keresztül. A résztvevők átlagéletkora 79 év volt. Fontos hangsúlyozni, hogy a vizsgálat megkezdésekor egyiküknél sem diagnosztizáltak demenciát. Megvizsgálták cirkadián ritmusukat, részletesen kikérdezték őket az életmódjukról, majd két csoportra osztották őket. Az egyik csoportnál kifejezetten nagy volt a különbség a napi legaktívabb és a legkevésbé aktív időszakok között, a másik csoport tagjainál kevésbé volt kiugró a különbség.
Három év elteltével a kutatók megállapították, hogy azok a résztvevők, akiknél az aktivitás csúcspontja 14:15-kor vagy később következett be, 45 százalékkal nagyobb eséllyel alakult ki demencia, mint azoknál, akiknél a „pörgős”, aktívabb intervallum korábban kezdődött a napok folyamán.
A tanulmány szerzője, a Southwestern Medical Center adjunktusa, Dr. Wendy Wang elmondta:
Most már szinte biztosak lehetünk abban, hogy a cirkadián ritmus megzavarása – ilyen a többműszakos munkarend is –változásokat indít be a szervezetben, amelyek következményei lehetnek gyulladásos reakciók, az immunrendszer gyengülése és alvászavar. Ezek azok a tényezők, amelyek együttesen hozzájárulhatnak a demencia kialakulásához, merthogy a megzavart cirkadián ritmus miatt az agyban felhalmozódó ún. amiloid plakkok képtelenek optimális mértékben ürülni."
Az amiloid plakkok az agyban felhalmozódó abnormális fehérjelerakódások, amelyek az agyszövetben, az idegsejtek között torlódnak fel. Károsítják az idegsejteket és megzavarják az agy működését. Világszerte több mint 55 millió ember szenved demenciában. Az előrejelzések szerint ez a szám 2030-ra 78-82 millióra, 2050-re pedig akár 152 millióra is nőhet. Gyógymódja még nincs (habár a zenehallgatás közel 40%-kal csökkentheti a kialakulásának esélyét), de a korai diagnózis segíthet a lefolyás lassításában és a tünetek kezelésében.