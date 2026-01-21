Növelheti a demencia kockázatát, ha ebben a napszakban vagyunk aktívak

A szakértők elmélete szerint a délutáni pörgés megzavarja a szervezet működését és a cirkadián ritmust, olyannyira, hogy megakadályozza az agyban felhalmozódó mérgező fehérjék kiürülését. Arról nem is beszélve, hogy megváltoztathatja a testhőmérsékletet, a hormontermelést, az étvágyat, valamint megnöveli a demencia kialakulásának esélyét.

A demencia egyik tünete a memóriazavar

Fotó: Shutterstock

Melyek a demencia tünetei?

A demenciát természetesen nem csak a napi aktivitás intervalluma befolyásolhatja – a genetikai hajlamtól, agyi elváltozásoktól és az életmódtól is függ. Tünetei közé tartoznak többek között:

memóriazavar

koncentrációs képesség romlása

hangulatingadozások,

a beszéd nehézkessé válása.

a látás, hallás, ízlelés, tapintás megváltozása.

Három éven keresztül követték az aktivitási időszak hatásait

A Texasi Egyetem Southwestern orvosi karának kutatói több mint 2000 idősebb felnőtt kognitív és emlékezési képességeit követték nyomon három éven keresztül. A résztvevők átlagéletkora 79 év volt. Fontos hangsúlyozni, hogy a vizsgálat megkezdésekor egyiküknél sem diagnosztizáltak demenciát. Megvizsgálták cirkadián ritmusukat, részletesen kikérdezték őket az életmódjukról, majd két csoportra osztották őket. Az egyik csoportnál kifejezetten nagy volt a különbség a napi legaktívabb és a legkevésbé aktív időszakok között, a másik csoport tagjainál kevésbé volt kiugró a különbség.

Három év elteltével a kutatók megállapították, hogy azok a résztvevők, akiknél az aktivitás csúcspontja 14:15-kor vagy később következett be, 45 százalékkal nagyobb eséllyel alakult ki demencia, mint azoknál, akiknél a „pörgős”, aktívabb intervallum korábban kezdődött a napok folyamán.

A tanulmány szerzője, a Southwestern Medical Center adjunktusa, Dr. Wendy Wang elmondta:

Most már szinte biztosak lehetünk abban, hogy a cirkadián ritmus megzavarása – ilyen a többműszakos munkarend is –változásokat indít be a szervezetben, amelyek következményei lehetnek gyulladásos reakciók, az immunrendszer gyengülése és alvászavar. Ezek azok a tényezők, amelyek együttesen hozzájárulhatnak a demencia kialakulásához, merthogy a megzavart cirkadián ritmus miatt az agyban felhalmozódó ún. amiloid plakkok képtelenek optimális mértékben ürülni."