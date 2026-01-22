A farsangi fánk különös története

Különleges, kelt tésztából készült édes sütemény, amitől aligha tudjuk tartóztatni magunkat. A farsangi fánk a legfinomabb porcukorral és lekvárral, de vajon ki készített először fánkot és hogyan lett a farsang jelképe? Számos anekdota terjeng róla, az első, hogy régen mágikus erőt tulajdonítottak neki. Miután a fánk kisült, kiszárították, majd porrá törték, hogy aztán gyógyszerként használhassák – főleg lebetegedett, erőtlen állatok ételébe keverték.

Népszerű téli étel a farsangi fánk

Fotó: Shutterstock

Megkóstolta a farsangi fánkot, majd leszerződtette a péket

A másik legenda Marie Antoinette-hez kapcsolódik, aki állítólag kiszökött egy jelmezbálról, hogy megnézhesse az utcai forgatagot. Időközben megéhezett, és vett egy fánkot az egyik utcai árustól. Rögtön megértette, miért olyan népszerű a köznép körében – vett is azonnal egy kosárnyit. A kereskedő fánkkészítőt napokkal később az udvarába hívatta és leszerződtette a konyhára.

Innentől kezdve a fánk a királyi lakomákon heti rendszerességgel tálalták fel a fánkot, nem kis mennyiségben.

A felbosszantott pékné és a farsangi fánk esete

Egy másik történet szerint az ízletes édességet egy bécsi pékségben kezdték el készíteni és árulni. A pék felesége kicsit lassabban dolgozott az átlagosnál, ezért a vásárlók és közte rendre feszültség alakult ki. Egyszer olyannyira kihozták a péknét a sodrából, hogy egy darab, épp a kezében lévő kenyértésztát az egyik vásárló fejéhez akarta vágni. A tészta nem őt találta el, hanem a forró olajban landolt, és csábító illatot árasztott. Hát, így kezdődött a fánk világhódító útja.

Magyarországon a fánk a 19. században terjedt el, és vízkereszttől egészen hamvazószerdáig fogyaszthatjuk, a bőség és a szerencse jelképe. A csöröge és a szalagos fánk teljes mértékben hazai édesség, de más nemzetek is rákaptak.

Spanyolországban a churros örvend nagy népszerűságnek, míg Koreában a csavart fánk

Fotó: Shutterstock

A berlini cukrászdákban Berliner Pfannkuchent lehet kapni, a svájci fánk leginkább a csörögére hasonlít, lapos és ropogós, Rómában pedig Szent József napja alkalmából készítenek fánkot, azaz fritellát, amit általában a leves után fogyasztanak üresen. Spanyolországban a churros örvend nagy népszerűságnek, míg Koreában a csavart fánk. A legízletesebb, ha valamilyen lekvárral, töltelékkel vagy mártással bolondítjuk meg. A legnépszerűbb a gyümölcslekvár, a vaníliasodó, a rumaroma és a csokoládészósz, de a savanyúbb meggyszósz is kiválóan kiemeli a fánk édes ízét.