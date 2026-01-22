Hírlevél
édesség

A farsangi fánk különös története

11 perce
Olvasási idő: 6 perc
A farsangi szezon már beindult, de egyetlen jelmezbál és felvonulás sem teljes a népszerű téli édesség nélkül. A farsangi fánk – legyen az szalagos vagy csöröge – mindenkit boldoggá tesz. De hogyan lett ez a különleges csemege a farsang ikonikus szimbólum?
Különleges, kelt tésztából készült édes sütemény, amitől aligha tudjuk tartóztatni magunkat. A farsangi fánk a legfinomabb porcukorral és lekvárral, de vajon ki készített először fánkot és hogyan lett a farsang jelképe? Számos anekdota terjeng róla, az első, hogy régen mágikus erőt tulajdonítottak neki. Miután a fánk kisült, kiszárították, majd porrá törték, hogy aztán gyógyszerként használhassák – főleg lebetegedett, erőtlen állatok ételébe keverték. 

Népszerű téli étel a farsangi fánk
Fotó: Shutterstock

Megkóstolta a farsangi fánkot, majd leszerződtette a péket

A másik legenda Marie Antoinette-hez kapcsolódik, aki állítólag kiszökött egy jelmezbálról, hogy megnézhesse az utcai forgatagot. Időközben megéhezett, és vett egy fánkot az egyik utcai árustól. Rögtön megértette, miért olyan népszerű a köznép körében – vett is azonnal egy kosárnyit. A kereskedő fánkkészítőt napokkal később az udvarába hívatta és leszerződtette a konyhára. 

Innentől kezdve a fánk a királyi lakomákon heti rendszerességgel tálalták fel a fánkot, nem kis mennyiségben. 

A felbosszantott pékné és a farsangi fánk esete

Egy másik történet szerint az ízletes édességet egy bécsi pékségben kezdték el készíteni és árulni. A pék felesége kicsit lassabban dolgozott az átlagosnál, ezért a vásárlók és közte rendre feszültség alakult ki. Egyszer olyannyira kihozták a péknét a sodrából, hogy egy darab, épp a kezében lévő kenyértésztát az egyik vásárló fejéhez akarta vágni. A tészta nem őt találta el, hanem a forró olajban landolt, és csábító illatot árasztott. Hát, így kezdődött a fánk világhódító útja. 

Magyarországon a fánk a 19. században terjedt el, és vízkereszttől egészen hamvazószerdáig fogyaszthatjuk, a bőség és a szerencse jelképe. A csöröge és a szalagos fánk teljes mértékben hazai édesség, de más nemzetek is rákaptak. 

A person is dipping churros into chocolate sauce. The bowl of churros is on a table. Photo was taken close up.
Spanyolországban a churros örvend nagy népszerűságnek, míg Koreában a csavart fánk
Fotó: Shutterstock

A berlini cukrászdákban Berliner Pfannkuchent lehet kapni, a svájci fánk leginkább a csörögére hasonlít, lapos és ropogós, Rómában pedig Szent József napja alkalmából készítenek fánkot, azaz fritellát, amit általában a leves után fogyasztanak üresen. Spanyolországban a churros örvend nagy népszerűságnek, míg Koreában a csavart fánk. A legízletesebb, ha valamilyen lekvárral, töltelékkel vagy mártással bolondítjuk meg. A legnépszerűbb a gyümölcslekvár, a vaníliasodó, a rumaroma és a csokoládészósz, de a savanyúbb meggyszósz is kiválóan kiemeli a fánk édes ízét. 

Házasságot ösztönzött és segítette a böjtöt a farsangi fánk

A farsang a böjt előtt az utolsó olyan  időszak és egyben lehetőség, amikor még kalóriadús, zsírosabb ételeket lehet fogyasztani. A fánk egyrészt ínycsiklandó, másrészt segít, hogy kibírjuk a húsvéti nagyböjt szigorúbb étrendjét. Másik érdekesség: farsang idején kötötték régen a legtöbb házasságot – a fiatal lányok fánkkal kínálták a kiszemelt legényeket. Ha a fiú megfelezte velük, akkor ehetett tervezni a közös jövőt. 

Használjuk ki a téli hónapokat, készítsünk fánkot akár gluténmentes, akár kalóriacsökkentett változatban!

 

 

