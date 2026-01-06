Hány hosszú hétvége lesz? Örülhetünk idén? Mutatjuk

Hírlevél
A 2026-os év számos hosszú hétvégét tartogat, amelyek remek lehetőséget nyújtanak a kikapcsolódásra, akár belföldön, akár külföldön. A munkaszüneti napok és ezáltal a többnapos pihenők ideálisak lehetnek egy hétvégi európai városlátogatásra vagy akár egy tengerparti kiruccanásra. Mutatjuk, hogyan alakul a 2026-os év ünnepnapok és pihenők szempontjából.
A munkanapok áthelyezése a magyar munkarend visszatérő eleme, jogalapját évente kiadott kormányrendelet adja. Az áthelyezések lehetővé teszik, hogy a munkaszüneti napokhoz kapcsolódó hosszú hétvégék létrejöhessenek, miközben az emiatt kieső munkaidőt egy másik – jellemzően szombati, ledolgozós napon pótoljuk. 

Ünnepnapok és munkaszüneti napok 2026-ban, 2026, naptár, 2026naptár
Fotó: Shutterstock/Smart Calendar

Magyar sajátosság a munkaszüneti napok miatti munkanap-áthelyezés? 

Nem. Közép- és Kelet-Európában több országban is követik ezt a gyakorlatot, Csehországban és Szlovákiában pótmunkanapnak nevezik. Skandináv országokban és nyugati államokban egyáltalán nem jellemző a munkanapok áthelyezése.

Mikor lesznek áthelyezett pihenőnapok és hosszú hétvégék 2026-ban?

Mint arról korábban írunk, a 2026-os év különösen kedvezőnek ígérkezik a munkavállalók számára, hiszen a naptár összesen hét hosszú hétvégét tartalmaz, köztük négy négynapos és három háromnapos pihenőszakasszal. Január 1-je csütörtökre esik, így január 2-a, péntek pihenőnap lesz. Cserébe január 10-én, szombaton dolgozni kell majd.

Áthelyezett pihenőnapok 2026-ban

  • 2026. január 2., péntek pihenőnap
  • 2026. augusztus 21., péntek pihenőnap
  • 2026. december 24, csütörtök pihenőnap

Szombati munkanapok 2026-ban

  • 2026. január 10-e szombat munkanap, helyette 2026. január 2-a pihenőnap.
  • 2026. augusztus 8-a szombat munkanap, de 2026. augusztus 21-e pihenőnap.
  • 2026. december 12-e szombat is munkanap, 2026. december 24-e viszont pihenőnapnak számít. 

Négynapos hosszú hétvégék 2026-ban

Ahogy említettük, a 2026-os év (a kínai asztrológiában a Tűz Ló éve) máris egy négynapos hosszú hétvégével indul: január 1-je csütörtöktől január 4-ig, vasárnapig lehet majd pihenni.

  • április 3-án lesz nagypéntek, 5-én húsvétvasárnap, 6-án húsvét hétfő, így itt is a már megszokott négynapos húsvéti hosszúhétvégére számíthatunk.
  • augusztus 20-a csütörtökre esik, így az államalapítás ünnepe négynapos hosszúhétvégévé alakul.
  • december 25-e péntek, december 26-a pedig szombat lesz, azonban a december 24-ét a munkáltatók szabadnapnak adják, vagyis a karácsonyi hétvége december 24-től 27-ig tart majd.

Háromnapos hosszú hétvégék 2026-ban

  • mivel május 1-je péntekre esik, háromnapos pihenőre számíthatunk. 
  • a pünkösd szintén májusban lesz, így szintén egy háromnapos hétvége alakul ki 25-ével, hétfővel.
  • október 23-a péntekre esik, így ősszel is lesz háromnapos pihenő.

2026-ban március 15-én és november 1-jén nem remélhetünk pihenőt, ugyanis mindkettő vasárnapra esik. 

 

