Hány hosszú hétvége lesz? Örülhetünk idén? Mutatjuk

A munkanapok áthelyezése a magyar munkarend visszatérő eleme, jogalapját évente kiadott kormányrendelet adja. Az áthelyezések lehetővé teszik, hogy a munkaszüneti napokhoz kapcsolódó hosszú hétvégék létrejöhessenek, miközben az emiatt kieső munkaidőt egy másik – jellemzően szombati, ledolgozós napon pótoljuk.

Fotó: Shutterstock/Smart Calendar

Magyar sajátosság a munkaszüneti napok miatti munkanap-áthelyezés?

Nem. Közép- és Kelet-Európában több országban is követik ezt a gyakorlatot, Csehországban és Szlovákiában pótmunkanapnak nevezik. Skandináv országokban és nyugati államokban egyáltalán nem jellemző a munkanapok áthelyezése.

Mikor lesznek áthelyezett pihenőnapok és hosszú hétvégék 2026-ban?

Mint arról korábban írunk, a 2026-os év különösen kedvezőnek ígérkezik a munkavállalók számára, hiszen a naptár összesen hét hosszú hétvégét tartalmaz, köztük négy négynapos és három háromnapos pihenőszakasszal. Január 1-je csütörtökre esik, így január 2-a, péntek pihenőnap lesz. Cserébe január 10-én, szombaton dolgozni kell majd.

Áthelyezett pihenőnapok 2026-ban

2026. január 2., péntek pihenőnap

2026. augusztus 21., péntek pihenőnap

2026. december 24, csütörtök pihenőnap

Szombati munkanapok 2026-ban

2026. január 10-e szombat munkanap, helyette 2026. január 2-a pihenőnap.

2026. augusztus 8-a szombat munkanap, de 2026. augusztus 21-e pihenőnap.

2026. december 12-e szombat is munkanap, 2026. december 24-e viszont pihenőnapnak számít.

Négynapos hosszú hétvégék 2026-ban

Ahogy említettük, a 2026-os év (a kínai asztrológiában a Tűz Ló éve) máris egy négynapos hosszú hétvégével indul: január 1-je csütörtöktől január 4-ig, vasárnapig lehet majd pihenni.

április 3-án lesz nagypéntek, 5-én húsvétvasárnap, 6-án húsvét hétfő, így itt is a már megszokott négynapos húsvéti hosszúhétvégére számíthatunk.

augusztus 20-a csütörtökre esik, így az államalapítás ünnepe négynapos hosszúhétvégévé alakul.

december 25-e péntek, december 26-a pedig szombat lesz, azonban a december 24-ét a munkáltatók szabadnapnak adják, vagyis a karácsonyi hétvége december 24-től 27-ig tart majd.

Háromnapos hosszú hétvégék 2026-ban

mivel május 1-je péntekre esik, háromnapos pihenőre számíthatunk.

a pünkösd szintén májusban lesz, így szintén egy háromnapos hétvége alakul ki 25-ével, hétfővel.

október 23-a péntekre esik, így ősszel is lesz háromnapos pihenő.

2026-ban március 15-én és november 1-jén nem remélhetünk pihenőt, ugyanis mindkettő vasárnapra esik.