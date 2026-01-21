Ha ez a tünet kíséri a hányingert, kötelező azonnal orvoshoz fordulni

Ha tartós, akkor bizony napokra visszavetheti az aktivitást és legyengít. Az émelygést hányinger, a hányingert pedig hányás követheti. Az alábbiakban eláruljuk, melyek a hányinger okai, és azt is, hogy melyek azok a tünetek, amelyeket, ha hányingerrel társulnak, nagyon komolyan kell venni.

A hányinger kialakulásának leggyakoribb okai az ételmérgezés, a túlevés és az emésztőrendszert érintő egyéb betegségek

Fotó: 123RF

Mi válthatja ki a hányingert?

Az agy egyes területeinek ingerlése, illetve a szervezet egyensúlyáért felelős rendszer zavara. A bélrendszerben található receptorok működésbe lépnek, ha valamilyen toxikus kórokozót észlelnek – ez ugyanúgy érinti a nőket, mint a férfiakat, a gyerekeket és az idősebbeket.

Étel, gyógyszerek, vírusfertőzés, várandósság, lelki és fizikai kimerültség és még számos állapot okozhat hányingert, kísérheti fejfájás, szédülés, kellemetlen vagy fémes szájíz, fokozott verítékezés és gyengeség.

A hányinger leggyakoribb okai

A hányinger kialakulásának leggyakoribb okai az ételmérgezés (például szalmonella), a túlevés és az emésztőrendszert érintő egyéb betegségek – az orvoshoz fordulók csaknem felénél ezek okozzák a kellemetlenséget. Az akut hányinger és hányás a szervezet tisztító, hasznos „módszere”, hogy mielőbb megszabadulhasson a a rosszullétet okozó ételektől, kórokozóktól. A krónikus hányinger és hányás már komolyabb dolog: nem szűnik meg egyhamar és hányáscsillapítók sem használnak. Ez esetlen kötelező orvoshoz fordulni, elengedhetetlen az alapos kivizsgálás hiszen a hányinger utalhat daganatos megbetegedésre, hepatitis A vírusra, gyomorfekélyre, bélbetegségekre és súlyos ételérzékenységre is.

A hányinger és az azt kísérő hányás már csak azért sem játék, mert kiszáradást okozhat, ami miatt felborulhat az elektrolit-háztartás, másrészt életveszélyes állapotok tünete is lehet.

Mikor kötelező orvoshoz fordulni hányingerrel?

Amennyiben egy teljes héten keresztül folyamatos hányingert tapasztalunk, és még hányás, láz, migrén, szapora szívverés is előfordul, haladéktalanul keressük fel háziorvosunkat. Akkor is kötelező szakemberhez fordulni, ha vér jelenik meg a hányásban, vagy ha erős hasi fájdalmak is társulnak az előbbekhez.