Több kórokozó található ezen a tárgyon, mint a WC-n, pedig rendszeresen használjuk

Ezen a népszerű konyhai eszközön összegyűlik az ételmaradék, a kések által okozott apró repedésekbe, karcolásokba beszivároghatnak baktériumok, ha pedig nedvesen hagyjuk, tökéletes környezetet teremtünk a penésznek és egyéb kórokozók elszaporodásának.

Kórokozók: fontos, hogy vágódeszkánkat időről időre megfelelően tisztítsuk és fertőtlenítsük

Fotó: Van Hecke/Corbis via Getty Images

Milyen kórokozók bújhatnak meg a vágódeszka apró repedéseiben?

Szalmonella a nyers baromfi, a tojás és a tejtermékek miatt.

Székletbaktériumok a szennyezett élelmiszerekből.

Liszteria nevű baktérium, ami különösen veszélyes lehet a várandós nőkre és a legyengült immunrendszerűekre.

E. coli baktérium, nyers marhahúsból vagy meg nem tisztított zöldségekből. Súlyos húgyúti fertőzéseket, a vérzéses vastagbélgyulladást és akár vesekárosodást is okozhat.

Ezek a kórokozók a különösen veszélyes kategóriába tartoznak, éppen ezért kiemelten fontos, hogy vágódeszkánkat időről időre megfelelően tisztítsuk és fertőtlenítsük.

Így használható biztonságosan a vágódeszka – búcsút inthetünk a kórokozóknak

Ne csupán egy vágódeszkát használjunk, hanem legalább kettőt. A nyers és hőkezelt élelmiszereket mindig csak az egyiken vágjuk, aprítsuk.

Ezen dolgozhatunk hallal, nyers húsokkal, egy másikon pedig a nyers zöldségekkel, gyümölcsökkel és a kenyérfélékkel.

Ezzel az apró változtatással jelentősen csökkenthető a kórokozók elszaporodása, nem alakul ki keresztszennyeződés, vagyis a hőkezelést igénylő élelmiszerek nem fertőzik a zöldségeket, a gyümölcsöket és a pékárut.

Legalább kettő vágódeszkát használjunk: külön a nyers és hőkezelt élelmiszereknek, és külön a zöldségeknek/gyümölcsöknek

Fotó: Getty Images/Anjelika Gretskaia

Vágódeszka-higiénia minden nap a kórokozók elszaporodása ellen

Mielőtt bármibe is belekezdenénk, az első a vágódeszka tisztítása legyen:

Meleg vízzel, mosogatószerrel és szivaccsal dörzsöljük át a teljes felületet, töröljük alaposan át, hogy száraz vágódeszkán dolgozhassunk

Használhatunk a tisztításhoz ecetet és szódabikarbónát is, ezek ugyanis csodát művelnek, nem csak a konyhában: permetezzük a felületre és hagyjuk hatni néhány percig. Hogy az ecet kellemetlen szaga eltűnjön, mossuk át folyó vízzel.

Amennyiben vágódeszkánkat túl sok repedés, karcolás és barázda díszítik, ideje lecserélni azt egy újra.

Soha ne fogyasszuk el az ételt vágódeszkáról! Vannak, aki tányér helyett használják, mondván, így nem kell bepiszkolni a tányérokat, pedig ezzel a hozzáállással egészségüket veszélyeztetjük.

A kórokozók teljes kizárása érdekében az alábbiakra is fordítsunk kellő figyelmet

A vágódeszka mellett a mosogatószivacs és a konyharuha is kórokozók gyűjtőhelye lehet. A szivacs a legtöbbször nedves marad, ételdarabkák is maradhatnak rajta, és ugyanez igaz a konyharuhára is. Tilos hetekig ugyanazt a mosogatószivacsot és ruhát használni, főleg, ha házikedvenceink eledele után is ezeket használjuk! A mosogatószivacsot cseréljük hetente, a konyharuhát pedig 2-3 naponta (ugyanezt tegyük a fürdőszobai törülközőkkel is), utóbbit magas hőfokon mossuk is ki.