5 bevált gyakorlat a munka és magánélet egyensúlyának megteremtéséhez

Amikor egyensúlyról és harmóniáról beszélünk, érdemes tudatosítani magunkban, hogy ezek elérése folyamatos, tudatos odafigyelést igénylő folyamat. A munka és magánélet balanszának kialakítása hónapokba és évekbe is telhet, mi azonban most 5 olyan meglepően hatásos módszert ajánlunk, amelyekkel sokkal gyorsabban érheted el a vágyott eredményt.
Munka és magánélet egyensúlya, avagy hogyan valósítható meg 5 módszerrel a longevity?
Az alábbi módszerek Marcus Sekulla elismert digitális marketing- és PR-tanácsadótól származnak. Tégy velük egy próbát!
5 mély lélegzet
A folyamatos, egymásba érő meetingek nem a beszélgetések miatt szívják el energiánkat, hanem azért, mert nincsen közöttük valódi átmenet, vagyis az idegrendszer folyamatos riasztási/készenléti fázisban marad. Ez kétségkívül fárasztó. A legjobb megoldás, ha a megbeszélések, a prezentációk vagy az egyes munkafázisok között tudatosan iktatsz be szünetet.
Ha egy munka vagy egy tárgyalás 50 percig tart, a fennmaradó pár percet ne adminisztrációra, hanem öt lassú, mély lélegzetvételre használd. Ez normalizálja a pulzust, segít kiüríteni az agyad.
A kávé nem infúzió, váltsd le
Habár egyre több kutatás támasztja alá, hogy a mértékletes kávéfogyasztás kifejezetten előnyös lehet, hiszen antioxidánsokban gazdag, és bizonyos anyagcsere-folyamatokra is pozitívan hat, ugyanakkor fontos, hogy tudatosítsuk magunkban, hogy a kávé nem egy folyamatosan csöpögő infúzió. A túl sok koffein rontja az alvásminőséget, fokozhatja a szorongást ezért érdemes délután kettő után inkább elengedni, akár a koffeinmentes változat javára.
Tedd félre a fikciós regényeket
Tévhit, hogy elsősorban a fikciós könyvek élesítik az elemzőkészséget és a kreativitást. Bár nem bizonyított, hogy a regények olvasása közvetlenül meghosszabbítja az életet, egyre több jel utal arra, hogy hozzájárul az egészségesebb szellemi működéshez, a longevity-hez.
Serkentőleg hat az agyra, ha két könyvet párhuzamosan olvasunk:
reggel egy szakmai vagy ismeretterjesztő művet, este pedig egy regényt. Utóbbi segít lelassulni és felkészülni az alvásra.
A közösségi média behálóz, így húzd meg a határaidat
A közösségi médiát egyes szakemberek a legdrágább ingyenes drognak nevezik. Kétségkívül vannak hátrányai, többek között a kreativitásra nézve, de előnyei is akadnak szép számmal. Tény, hogy rengeteg energiát és figyelmet képes elszívni, ráadásul állandó készenléti állapotban tartja az elmét és a testet. Nem a radikális száműzés a megoldás, hanem tudatos távolságtartás:
az alkalmazások mappákba rendezése, tartalomértesítések kikapcsolása, rezgő üzemmód.
A munka már nem helyszín, hanem állapot
Ott van a telefonban, a fejünkben, a jegyzeteinkben, a privát beszélgetéseinkben és a félbehagyott gondolatainkban is. Létezik egy apró trükk, amellyel ennek könnyedén véget vethetünk: a munkanap vége előtt pár perccel mindent írjunk le, ami még a fejünkben kering (feladatokat, ötleteket, aggodalmakat, új ötleteket). Azzal, hogy listát írunk, tudatosan jelezzük az agynak, hogy vége a stressznek, a nap véget ért, amit akár egy rövid sétával is megerősíthetünk.
Az önkéntesség növeli a pszichés állóképességet
A hasznosság érzése és valahová tartozás nemcsak kellemes, hanem védőfaktor is a magánnyal és a mentális megterheléssel szemben. Barátságok, önkéntesség, különböző generációk közötti kapcsolatok mind növelik a pszichés ellenálló képességet.
Még az olyan apró dolgok is sokat számítanak, mint az önkéntesség, egy rövid beszélgetés a boltban, vagy egy telefonos beszélgetés egy ismerőssel.
A segítségnyújtás mérhetően javítja az egészséget, csökkenti a stresszhormonokat és erősíti a kötődést.