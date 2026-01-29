5 bevált gyakorlat a munka és magánélet egyensúlyának megteremtéséhez

Amikor egyensúlyról és harmóniáról beszélünk, érdemes tudatosítani magunkban, hogy ezek elérése folyamatos, tudatos odafigyelést igénylő folyamat. A munka és magánélet balanszának kialakítása hónapokba és évekbe is telhet, mi azonban most 5 olyan meglepően hatásos módszert ajánlunk, amelyekkel sokkal gyorsabban érheted el a vágyott eredményt.

Fotó: Shutterstock/PeopleImages

Munka és magánélet egyensúlya, avagy hogyan valósítható meg 5 módszerrel a longevity?

Az alábbi módszerek Marcus Sekulla elismert digitális marketing- és PR-tanácsadótól származnak. Tégy velük egy próbát!

5 mély lélegzet

A folyamatos, egymásba érő meetingek nem a beszélgetések miatt szívják el energiánkat, hanem azért, mert nincsen közöttük valódi átmenet, vagyis az idegrendszer folyamatos riasztási/készenléti fázisban marad. Ez kétségkívül fárasztó. A legjobb megoldás, ha a megbeszélések, a prezentációk vagy az egyes munkafázisok között tudatosan iktatsz be szünetet.

Ha egy munka vagy egy tárgyalás 50 percig tart, a fennmaradó pár percet ne adminisztrációra, hanem öt lassú, mély lélegzetvételre használd. Ez normalizálja a pulzust, segít kiüríteni az agyad.

A kávé nem infúzió, váltsd le

Habár egyre több kutatás támasztja alá, hogy a mértékletes kávéfogyasztás kifejezetten előnyös lehet, hiszen antioxidánsokban gazdag, és bizonyos anyagcsere-folyamatokra is pozitívan hat, ugyanakkor fontos, hogy tudatosítsuk magunkban, hogy a kávé nem egy folyamatosan csöpögő infúzió. A túl sok koffein rontja az alvásminőséget, fokozhatja a szorongást ezért érdemes délután kettő után inkább elengedni, akár a koffeinmentes változat javára.

Tedd félre a fikciós regényeket

Tévhit, hogy elsősorban a fikciós könyvek élesítik az elemzőkészséget és a kreativitást. Bár nem bizonyított, hogy a regények olvasása közvetlenül meghosszabbítja az életet, egyre több jel utal arra, hogy hozzájárul az egészségesebb szellemi működéshez, a longevity-hez.

Serkentőleg hat az agyra, ha két könyvet párhuzamosan olvasunk:

reggel egy szakmai vagy ismeretterjesztő művet, este pedig egy regényt. Utóbbi segít lelassulni és felkészülni az alvásra.