5 bőrfeszesítő étel, amit vétek lenne nem beiktatni a mindennapokba

A bőr folyamatosan hámlik és újul, ehhez a folyamathoz pedig fehérjékre, telítetlen zsírokra, antioxidánsokra és vitaminokra egyaránt szükség van. Olyan bőrfeszesítő ételeket és élelmiszereket mutatunk, amelyek segítenek az egészséges és szép bőrkép megőrzésében, a ráncok kialakulásának elodázásában, és üdébbé teszik megjelenést.

Bőrfeszesítő ételek: gyors és ízletes avokádós-lazacos szendvics

A botox még várhat – Bőrfeszesítő ételek, amelyektől egységes és üde lesz a bőrkép

Az avokádó belülről táplál, hogy kívül szebbé válhassunk.

Nem véletlenül lett felkapott ez a zöld élelmiszer: hatékony bőrfeszesítő, mely, mivel tobzódik az egészséges, többszörösen telítetlen zsírsavakban, hozzájárul a bőr hidratálásához.

Belülről tölt fel értékes anyagokkal, amelyeknek a hajunk és a fejbőrünk is hálás lesz. Kiváló E- és C-vitamin-forrás, így a kollagéntermelés fokozásában is kardinális szerepe van. Míg az E-vitamin óvja a sejteket az idő előtti öregedéstől, addig a C-vitamin serkenti a kollagéntermelődést és késlelteti az öregségi foltok megjelenését testszerte. Heti egyszer érdemes elfogyasztani egy szemet, ha pedig minden nap megajándékozzuk vele szervezetünket, radikális pozitív változások tanúi lehetünk.

A lazac amellett, hogy rendkívül ízletes, a legtökéletesebb omega-3-forrás. Hogy mit tud az omega-3? Ez a zsírsav képes csökkenteni a gyulladásos folyamatokat, javítja a bőr szerkezetét, és mindent elkövet, hogy megőrizze a bőr rugalmasságát. Nem mellesleg fokozza a teljesítményt is.

Ha hetente legalább egyszer fogyasztunk lazacot, már sokat tettünk a tónusosabb bőrképért, és búcsút inthetünk a száraz arcbőrnek, a repedezett ajkaknak.

Bőrfeszesítő ételek

Az áfonya apró, de annál többet tehet egészségünkért. Bőrfeszesítő jolly joker: antioxidánsai révén képes semlegesíteni azokat a szabad gyököket, amelyek a bőr petyhüdtségéért felelősek.

Ha rendszeresen fogyasztunk nassként áfonyát, búcsút inthetünk a megereszkedett bőrnek.

A csonthéjasokról köztudott, hogy gazdagok egészséges zsírokban, jótékony hatással vannak az érrendszerre, illetve, hogy mértékkel fogyasztva támogatják a diétát és segítenek megőrizni a bőr rugalmasságát. Fogyasszunk hetente diót vagy mandulát és az eredmény nem marad el.

Nem kell rögtön orvosesztétikai beavatkozásokban gondokodni. Az egészséges zsírokban, tápanyagokban és vitaminokban gazdag étkezéssel nagyon sokat tehetünk azért, hogy ragyogó, feszes legyen a bőrünk.







