Nagy baj van, ha ezt a jelet tapasztalja a szemén

A kollagén mindig is fontos alkotóeleme volt az emberi szervezetnek: többek között az ízületek egészségéért, a porckopás megelőzéséért és a bőr rugalmasságáért felel. Mivel szemünk fehérjetartalmának mintegy 70-80%-át is kollagén teszi ki, kardinális szerepet játszik látószervünk formájának, rugalmasságának fenntartásában – kollagénhiány esetén látásunk romlik.

Mi árulkodik arról, hogy szemünk kollagénhiányos?

Fotó: Shutterstock/Nina Buday

Mi a kollagén további szerepe a látószervben?

A szaruhártya nagy részét kollagénrostok alkotják, biztosítják annak feszességét és átlátszóságát. A szem fehér része is kollagénből áll, méghozzá közel 90%-ban. Ez a rostos réteg adja a szemgolyó mechanikai védelmét. A szemlencse belsejében lévő kollagénrostok a közeli és a távoli tárgyakra való fókuszálást teszik lehetővé. A szem hajszálereinek, pontosabban azok falának rugalmasságához és erősségéhez is elengedhetetlen a kollagén, csakis így biztosítható a megfelelő vérellátás.

Az évek során szervezetünk folyamatosan veszít kollagéntartalmából, amit leginkább a bőrünk állapotán – ráncok láttán – szoktunk észrevenni. Látványos ez a szemek körül, ahol először jelenhetnek meg a szarkalábak, a sötétebb táskák és a mélyebb ráncok, hiszen a szem környékén a legvékonyabb a bőrünk.

Mi történik, ha szemünkben csökken a kollagén mennyisége?

Ha a kollagén mennyisége csökken a szemben, a szem szövetei gyengülni kezdenek, a szemlencse rugalmatlanabbá válik, ami idővel szürkehályog vagy zöldhályog kialakulásához vezethet.

Mi árulkodik arról, hogy szemünk kollagénhiányos?

Az emberi szervezet nagyjából 25-30 éves kortól egyre kevesebb kollagént termel, ami dióhéjban annyit tesz, hogy a szem kollagénrostjai elvékonyodnak és víztartalmuk csökkenni kezd. A kollagén csökkenését mi magunk is elősegítjük, ha rendszeresen és hosszú távon UV-fény éri a szemünket, de ronthatják a kollagén minőségét és mennyiségét egyes gyógyszerek és hormonális változások (menopauza) is. A kollagéntermelés csökkenésére utaló jelek lehetnek:

szem alatti sötét karikák

megereszkedett bőr és ráncok

szemszárazság

úszkáló foltok megjelenése a látómezőben

fényérzékenység

homályos látás

Megelőzhető-e a szemet érintő kollagénhiány?

A kollagénvesztés nem jár fájdalommal, és ha a húszas éveinktől kezdve odafigyelünk szemünk védelmére, a kollagéncsökkenés minél később következik be. A kollagént mindenképpen be kell juttatni a szervezetünkbe, hogy kifejthesse jótékony hatását. Előrehaladott állapotban a krémek nem, de az étrendkiegészítők, vagy az esztétikai beavatkozások segíthetnek. Addig is: