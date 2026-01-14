Szakemberek állítják: az ölelés hiánya komoly mentális zavarokat okozhat

Nonverbális kommunikációs forma, és ősidők óta jelen van az emberi közösségekben. Az ölelés értelmezése ugyan kultúránként eltérő, de a fő mondanivaló gyakorlatilag megegyezik, ez pedig nem más, mint a közelség igénye.

Az ölelés pozitív hatással van mentális egészségünkre

Fotó: Shutterstock

Egy őszinte ölelés képes áthidalni a szavak hiányát

Képes erős bizalmi köteléket kialakítani az emberek között, elősegíti az összetartozás érzését és bizonyítottan oldja a szorongást. Kutatások rávilágítottak, hogy azok, akik gyakran ölelik meg egymást, boldogabbnak és kiegyensúlyozottabbaknak érzik magukat a társas kapcsolataikban. Emellett nagyobb érzelmi stabilitással rendelkeznek, mint azok, akiknek nélkülözniük kell a rendszeres érintést, ölelést.

Az érintés vagy a szeretetteljes ölelés az agyra nagyjából úgy hat, mint egy rövid meditáció: elősegíti a szerotonin és dopamin felszabadulását, amelyek javítják a hangulatot, segítenek a depresszió elleni küzdelemben, csökkentik a gyulladásos folyamatokat és az immunrendszert is karbantartják.

Ami pedig a gyerekeket illeti: minél több érintést kap egy gyermek, annál jobban fejlődik az agyuk.

Az ölelés több agyterületet is aktivál

a racionális gondolkodásért felelős prefrontális kéreg kielégítőbben működik

az amygdala, az agy félelemközpontja, kevésbé válaszol stresszhelyzetekre, ha rendszeresen érintkezünk másokkal

Hány ölelés szükséges a boldogsághoz?

Az ölelés emberi pszichére és hangulatra gyakorolt hatása számokban is mérhető, erre Virginia Satir amerikai családterapeuta-pszichológus kutatása a legjobb példa. A szakember szerint napi négy ölelés vagy érintés szükséges ahhoz, hogy „túléljük” a mindennapokat, illetve hogy elegendő boldogsághormon szabaduljon fel a szervezetünkben. A szinten tartáshoz 8 ölelés szükséges, és nagyjából 12 kell ahhoz, hogy elérjük azt az egészséges hormonszintet, amit akkor érzünk, amikor igazán, maradéktalanul boldogok vagyunk.

Az öleléshiány hatására szervezetünkben lecsökken az oxitocin és szerotonin, mely hosszú távon depresszió kialakulásához vezethet

Fotó: Shutterstock

Mi történik, ha nem kapunk ölelést, vagy ha nem részesülünk az optimális ölelésadagban?

Az öleléshiány növeli a stresszt és szorongást, csökkenti a boldogsághormonokat (oxitocin, szerotonin), elszigeteltséget okozhat és negatívan befolyásolja a hangulatot.

Az öleléshiány hatására szervezetünkben lecsökken az oxitocin és szerotonin. Enerváltabbak, ingerlékenyebbek lehetünk, hosszú távon pedig tartós lehangoltság, azaz depresszió alakulhat ki.

Az ölelés hiánya gyengíti a megküzdési képességet, vagyis aki nem ölel, vagy akit nem ölelnek meg gyakran és elégszer, nehezebben vészeli át a problémás időszakokat. Az érintés hiánya, így az öleléshiány is lassan pusztító méreghez hasonlítható, hiszen megfoszt bennünket a biztonság, a kiegyensúlyozottság és az érzelmi támogatás alapvető szükségleteitől. Márpedig ezek elengedhetetlenek a lelki egészséghez.