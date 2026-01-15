Kétségkívül gyors és praktikus dolog, a szakértők azonban figyelmeztetnek: a módszer hosszú távon visszafordíthatatlan egészségkárosodást okozhat. Radiátoron szárítani a ruhákat növeli otthonunk páratartalmát, ami nagy mértékben kedvez a fertőzések és a penész kialakulásának.

Radiátoron szárítani: a magas páratartalom kedvez a penész kialakulásának

Fotó: Shutterstock

Radiátoron szárítani a ruhát, nemhogy nem trendi, de egészségkárosító is

A fentieket David Denning, a Manchesteri Egyetem fertőző betegségek és globális egészségügy professzora is megerősítette, miután kutatókkal vizsgálták a radiátoron szárított ruhák utáni következményeket. Azok, akik az említett ruhaszárítási technikát alkalmazták, penészek spóráit lélegezték be.

„

A penészgombák spórái a levegőbe kerülnek, amit, ha belélegzünk, légúti problémák, rosszabb esetben tüdőgyulladás alakulhat ki. Ez különösen az asztmától és az allergiától szenvedők számára lehet ijesztő”

– avatott be a professzor, majd hozzátette, hogy egyetlen mosás után körülbelül 2 liter víz párolog a levegőbe száradás közben. A folyamat a lakásban lévő por koncentrációját is növeli, ami tovább súlyosbíthatja a légúti problémákat.

A legoptimálisabb, ha kinevezünk egy külön szobát, ahol szárítóra teregetjük a ruhákat

Fotó: Shutterstock

De akkor mégis hol szárítsuk meg gyorsan a ruhákat?

A legoptimálisabb, ha kinevezünk egy külön szobát, ahol szárítóra teregetjük a ruhákat. Közel is tolhatjuk a ruhaszárító-állványt a radiátorhoz, a lényeg, hogy a ruhákat soha ne tegyük a fűtőtestre. Miközben ruháink száradnak, használjunk páramentesítő készüléket.

Ideális megoldás a törölközőszárító is, ami kifejezetten a nedves holmik szárítására lett kifejlesztve.

Biztonságosan használhatók, túlmelegedés elleni védelemmel rendelkeznek, és használatuk során semmilyen egészségkárosító tényezőtől nem kell tartani.