Kétségkívül gyors és praktikus dolog, a szakértők azonban figyelmeztetnek: a módszer hosszú távon visszafordíthatatlan egészségkárosodást okozhat. Radiátoron szárítani a ruhákat növeli otthonunk páratartalmát, ami nagy mértékben kedvez a fertőzések és a penész kialakulásának.
Radiátoron szárítani a ruhát, nemhogy nem trendi, de egészségkárosító is
A fentieket David Denning, a Manchesteri Egyetem fertőző betegségek és globális egészségügy professzora is megerősítette, miután kutatókkal vizsgálták a radiátoron szárított ruhák utáni következményeket. Azok, akik az említett ruhaszárítási technikát alkalmazták, penészek spóráit lélegezték be.
„
A penészgombák spórái a levegőbe kerülnek, amit, ha belélegzünk, légúti problémák, rosszabb esetben tüdőgyulladás alakulhat ki. Ez különösen az asztmától és az allergiától szenvedők számára lehet ijesztő”
– avatott be a professzor, majd hozzátette, hogy egyetlen mosás után körülbelül 2 liter víz párolog a levegőbe száradás közben. A folyamat a lakásban lévő por koncentrációját is növeli, ami tovább súlyosbíthatja a légúti problémákat.
De akkor mégis hol szárítsuk meg gyorsan a ruhákat?
A legoptimálisabb, ha kinevezünk egy külön szobát, ahol szárítóra teregetjük a ruhákat. Közel is tolhatjuk a ruhaszárító-állványt a radiátorhoz, a lényeg, hogy a ruhákat soha ne tegyük a fűtőtestre. Miközben ruháink száradnak, használjunk páramentesítő készüléket.
Ideális megoldás a törölközőszárító is, ami kifejezetten a nedves holmik szárítására lett kifejlesztve.
Biztonságosan használhatók, túlmelegedés elleni védelemmel rendelkeznek, és használatuk során semmilyen egészségkárosító tényezőtől nem kell tartani.
A radiátoron szárított ruhák gyorsan száradnak, az egészségünk érdekében mégis érdemes átgondolni ezt a rossz szokást. Arról nem is beszélve, hogy a fűtőtestre helyezett ruhák megakadályozzák a meleg levegő szabad áramlását. Ez minden, csak nem energiahatékony használat. Sokkal inkább pénzpazarlás.