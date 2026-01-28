Súlyos kockázatokat rejt a szemcsepp használata

A vörös, kiszáradt szem nem szép látvány, tejesen természetes, hogy mielőbb szeretnénk megszabadulni tőle. Csakhogy létezik az ún. visszacsapási hatás, a rebound-effektus, ami akkor lép fel, ha a szemcsepp hatóanyagaihoz szemünk hozzászokik, azaz szemcseppfüggővé válunk. A vörösödést és a szárazságot a szemcsepp megszünteti, ha pedig újra jelentkezik, az érintett újra csepegtet. Ez ideig-óráig javulást hoz, hosszabb távon viszont rontja a szem állapotát. Idővel a szem egyre nehezebben bírja nélküle kialakul a hozzászokás, majd a szemcseppfüggőség. Amint a cseppek hatása elmúlik, a szemerek tágulni kezdenek, ami állandó vörösséghez vezet. Pont azok a tünetek térnek tehát vissza, amelyeket el akartunk kerülni.

Szemcseppfüggőség: a cseppekben olyan tartósítószerek is találhatóak, amely rendszeres használat során irritálhatja a szaru- és a kötőhártyát

Fotó: Shutterstock

Milyen tüneteket okozhat a szemcsepp túlzásba vitt használata?

A szemcseppek túlzott használata idővel felboríthatja a szemfelszín természetes egyensúlyát, főleg akkor,

ha a cseppekben olyan tartósítószerek találhatók, mint például a benzalkónium-klorid, amely rendszeres használat során irritálhatja a szaru- és a kötőhártyát.

Mindez a könnyfilm károsodásához és krónikus gyulladáshoz vezethet. A tartósítószer kimoshatja a szemkönnyet, melynek következtében száraz szem szindróma alakul ki.

Milyen súlyos mellékhatások alakulhatnak ki a szemcseppfüggőségtől?

Orvos által felírt szteroidtartalmú cseppek rendszeres, szakember által nem ellenőrzött használatakor a szemnyomás megemelkedhet, ami idővel zöldhályoghoz, legrosszabb esetben szemlencse-homályossághoz vezethet.

Fontos hangsúlyozni, hogy a fent leírt problémák főként az érszűkítő hatóanyagokat tartalmazó szemcseppekre jellemzőek, míg a műkönnyek és a hidratáló, tartósítószer-mentes szemcseppek nem okoznak függőséget, és hosszú távon is biztonságosan használhatók.

A szem vörössége, a rendszeresen jelentkező égő érzés és viszketés nem mindig szemcseppfüggőségről árulkodik

Fotó: Shutterstock

Hogyan lehet leszokni?

Az alábbi módszerekkel fokozatosan csökkenthető a mindennapi szemcsepphasználat.

Váltsunk tartósítószer-mentes műkönnyre vagy hialuronsavas szemcseppre: ezzel egyúttal a rebound-effektusnak is búcsút inthetünk. A műkönny hidratája és ápolja a szemet, és még a könnyfilmet is helyreállítja.

Fokozatosan hagyjuk el a tartósítószereket tartalmazó szemcseppet: használhatjuk a műkönnyet és megszokott szemcseppünket felváltva, majd fokozatosan csökkentsük a tartósítószert tartalmazó szemcsepp használatát.