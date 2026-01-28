Súlyos kockázatokat rejt a szemcsepp használata

A vörös, kiszáradt szem nem szép látvány, tejesen természetes, hogy mielőbb szeretnénk megszabadulni tőle. Csakhogy létezik az ún. visszacsapási hatás, a rebound-effektus, ami akkor lép fel, ha a szemcsepp hatóanyagaihoz szemünk hozzászokik, azaz szemcseppfüggővé válunk. A vörösödést és a szárazságot a szemcsepp megszünteti, ha pedig újra jelentkezik, az érintett újra csepegtet. Ez ideig-óráig javulást hoz, hosszabb távon viszont rontja a szem állapotát. Idővel a szem egyre nehezebben bírja nélküle kialakul a hozzászokás, majd a szemcseppfüggőség. Amint a cseppek hatása elmúlik, a szemerek tágulni kezdenek, ami állandó vörösséghez vezet. Pont azok a tünetek térnek tehát vissza, amelyeket el akartunk kerülni.
Milyen tüneteket okozhat a szemcsepp túlzásba vitt használata?
A szemcseppek túlzott használata idővel felboríthatja a szemfelszín természetes egyensúlyát, főleg akkor,
ha a cseppekben olyan tartósítószerek találhatók, mint például a benzalkónium-klorid, amely rendszeres használat során irritálhatja a szaru- és a kötőhártyát.
Mindez a könnyfilm károsodásához és krónikus gyulladáshoz vezethet. A tartósítószer kimoshatja a szemkönnyet, melynek következtében száraz szem szindróma alakul ki.
Milyen súlyos mellékhatások alakulhatnak ki a szemcseppfüggőségtől?
Orvos által felírt szteroidtartalmú cseppek rendszeres, szakember által nem ellenőrzött használatakor a szemnyomás megemelkedhet, ami idővel zöldhályoghoz, legrosszabb esetben szemlencse-homályossághoz vezethet.
Fontos hangsúlyozni, hogy a fent leírt problémák főként az érszűkítő hatóanyagokat tartalmazó szemcseppekre jellemzőek, míg a műkönnyek és a hidratáló, tartósítószer-mentes szemcseppek nem okoznak függőséget, és hosszú távon is biztonságosan használhatók.
Hogyan lehet leszokni?
Az alábbi módszerekkel fokozatosan csökkenthető a mindennapi szemcsepphasználat.
Váltsunk tartósítószer-mentes műkönnyre vagy hialuronsavas szemcseppre: ezzel egyúttal a rebound-effektusnak is búcsút inthetünk. A műkönny hidratája és ápolja a szemet, és még a könnyfilmet is helyreállítja.
Fokozatosan hagyjuk el a tartósítószereket tartalmazó szemcseppet: használhatjuk a műkönnyet és megszokott szemcseppünket felváltva, majd fokozatosan csökkentsük a tartósítószert tartalmazó szemcsepp használatát.
Borogatás: amikor a szem észleli, hogy nem kap eleget a megszokott szemcseppadagból, irritáltabb lehet.
Ajánlott ilyenkor hideg vizes borogatást alkalmazni, mert segít összehúzni a szem ereit és enyhíteni a kellemetlen égő, csípő érzést.
A szem vörössége, a rendszeresen jelentkező égő érzés és viszketés nem feltétlenül szemcseppfüggőségről árulkodik. Lehetséges, hogy a panaszokat kezeletlen allergia, kötőhártya-gyulladás, a látás romlása, a túl sok képernyő előtt töltött idő, vagy krónikus szemszárazság okozza. Forduljunk szakorvoshoz, aki segít feltárni az alapbetegséget.
Előfordulhat, hogy egy ideig gyulladáscsökkentő kúrára lesz szükség, ami szteroidos cseppekkel oldható meg. Ezt kizárólag orvosi felügyelet mellett lehet alkalmazni, a szteroidtartalmú cseppek ugyanis, akárcsak a szteroidos krémek, idővel és nagyobb mennyiségben szintén szemproblémákhoz vezethetnek.