Valóban veszélytelen? Meglepő okai lehetnek a szemhéjrángásnak

A tikkelésszerű tünet, azaz a szemhéjizmok ismétlődő, akaratlan összehúzódása a felső szemhéjra jellemző. A szemhéjrángás fájdalommentes és ártalmatlan, a legtöbbször magától megszűnik, hiszen nem kóros állapot vagy betegség idézi elő.
Mi okozhatja a szemhéjrángást?
- tartósan fennálló stressz vagy szorongás,
- túl sok koffein,
- alkohol vagy dohányzás,
- túl sok digitális eszköz előtt töltött idő,
- alváshiány,
- hányáscsillapítók
- pszichiátriai gyógyszerek
- magnéziumhiány szintén okozhat szemhéjrángást, hiszen az ásványi anyag kardinális szerepet tölt be az izmok és az idegek működésében, hiánya növeli a betegségek kockázatát. Egy felnőtt napi szükséglete alapesetben 300-350 milligramm.
- B-vitaminhiány: szintén szerepet játszik az idegsejtek és izmok működésében.
A szemhéj akkor is remegéssel jelezhet, ha a szemben idegen test található, ha kötőhártya-gyulladástól szenvedünk, ha nem helyesen helyeztük fel a kontaktlencsét, vagy ha a szaruhártyán apró elváltozások keletkeztek.
Hogyan enyhíthetjük a szemrángás tünetei?
Hatékony lehet a szem pihentetése alvással vagy meditációval, a lehunyt szem finom masszírozása, borogatása. Fordítsunk kiemelt figyelmet a B-vitamin- és magnéziumpótlásra, a megfelelő hidratálásra, a koffeint tartalmazó italok mérséklésére és stresszoldó technikák elsajátítására. Amennyiben a szemhéjrángás lelki eredetű, azaz valamiféle szorongás vay stressz okozza, a betegre nem célszerű folyton rászólni, hogy hagyja abba, ugyanis ez csak felfokozza a feszült állapotot és a rángás más izomcsoportokra is áttevődhet. Figyelemeltereléssel, mozgásterápiával vagy koncentrációs tréningekkel azonban sikeresen enyhíthetők a panaszok.
Mikor kell szemhájrángással orvoshoz fordulni?
Szakorvoshoz akkor indokolt fordulni, ha a szemhéjrángás hosszan vagy rendszeresen jelentkezik, illetve, ha az összehúzódás annyira erős, hogy közben a szem szinte teljesen lezáródik. Tanácsos kivizsgálást kérni, ha a szemrángás duzzadt, ödémás szemekkel, váladékozással, vagy vörösödéssel jár.
Okvetlenül fel kell keresni neurológus szakorvost, amennyiben szemhéjremegés bénulásos tünetekkel, látászavarral vagy beszédproblémával egy időben jelentkezik, ez ugyanis akár a stroke előjele is lehet.
Ilyenkor nem a szemhéj rángatózását, hanem a háttérben álló okokat kell megszüntetni. A szakorvos kivizsgálást követően már pontos diagnózist tud adni, és kezelést is javasol.