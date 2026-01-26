Valóban veszélytelen? Meglepő okai lehetnek a szemhéjrángásnak

Hírlevél
Legtöbben tapasztaltunk már huzamosabb ideig tartó tikkelést a szemünknél, ami rövidebb-hosszabb idő után elmúlt. De vajon mi okozhat szemhéjrángást? Valóban olyan ártalmatlan, mint amilyennek mondják?
A tikkelésszerű tünet, azaz a szemhéjizmok ismétlődő, akaratlan összehúzódása a felső szemhéjra jellemző. A szemhéjrángás fájdalommentes és ártalmatlan, a legtöbbször magától megszűnik, hiszen nem kóros állapot vagy betegség idézi elő. 

Többféle okra visszavezethető a szemhéjrángás, avagy a tikkelés
Fotó: Getty Images

Mi okozhatja a szemhéjrángást?

  • tartósan fennálló stressz vagy szorongás,
  • túl sok koffein,
  • alkohol vagy dohányzás,
  • túl sok digitális eszköz előtt töltött idő,
  • alváshiány,
  • hányáscsillapítók
  • pszichiátriai gyógyszerek
  • magnéziumhiány szintén okozhat szemhéjrángást, hiszen az ásványi anyag kardinális szerepet tölt be az izmok és az idegek működésében, hiánya növeli a betegségek kockázatát. Egy felnőtt napi szükséglete alapesetben 300-350 milligramm.
  • B-vitaminhiány: szintén szerepet játszik az idegsejtek és izmok működésében.

A szemhéj akkor is remegéssel jelezhet, ha a szemben idegen test található, ha kötőhártya-gyulladástól szenvedünk, ha nem helyesen helyeztük fel a kontaktlencsét, vagy ha a szaruhártyán apró elváltozások keletkeztek. 

Young woman using cotton pads on her eyes as compresses against eyelid inflammation
Hatékony lehet a szem pihentetése alvással, meditációval, de a borogatás is segíthet
Fotó: Shutterstock

Hogyan enyhíthetjük a szemrángás tünetei?

Hatékony lehet a szem pihentetése alvással vagy meditációval, a lehunyt szem finom masszírozása, borogatása. Fordítsunk kiemelt figyelmet a B-vitamin- és magnéziumpótlásra, a megfelelő hidratálásra, a koffeint tartalmazó italok mérséklésére és stresszoldó technikák elsajátítására. Amennyiben a szemhéjrángás lelki eredetű, azaz valamiféle szorongás vay stressz okozza, a betegre nem célszerű folyton rászólni, hogy hagyja abba, ugyanis ez csak felfokozza a feszült állapotot és a rángás más izomcsoportokra is áttevődhet. Figyelemeltereléssel, mozgásterápiával vagy koncentrációs tréningekkel azonban sikeresen enyhíthetők a panaszok.

Mikor kell szemhájrángással orvoshoz fordulni?

Szakorvoshoz akkor indokolt fordulni, ha a szemhéjrángás hosszan vagy rendszeresen jelentkezik, illetve, ha az összehúzódás annyira erős,  hogy közben a szem szinte teljesen lezáródik. Tanácsos kivizsgálást kérni, ha a szemrángás duzzadt, ödémás szemekkel, váladékozással, vagy vörösödéssel jár. 

Okvetlenül fel kell keresni neurológus szakorvost, amennyiben szemhéjremegés bénulásos tünetekkel, látászavarral vagy beszédproblémával egy időben jelentkezik, ez ugyanis akár a stroke előjele is lehet. 

Ilyenkor nem a szemhéj rángatózását, hanem a háttérben álló okokat kell megszüntetni. A szakorvos kivizsgálást követően már pontos diagnózist tud adni, és kezelést is javasol. 

 

 

