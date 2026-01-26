Valóban veszélytelen? Meglepő okai lehetnek a szemhéjrángásnak

A tikkelésszerű tünet, azaz a szemhéjizmok ismétlődő, akaratlan összehúzódása a felső szemhéjra jellemző. A szemhéjrángás fájdalommentes és ártalmatlan, a legtöbbször magától megszűnik, hiszen nem kóros állapot vagy betegség idézi elő.

Többféle okra visszavezethető a szemhéjrángás, avagy a tikkelés

Fotó: Getty Images

Mi okozhatja a szemhéjrángást?

tartósan fennálló stressz vagy szorongás,

túl sok koffein,

alkohol vagy dohányzás,

túl sok digitális eszköz előtt töltött idő,

alváshiány,

hányáscsillapítók

pszichiátriai gyógyszerek

magnéziumhiány szintén okozhat szemhéjrángást, hiszen az ásványi anyag kardinális szerepet tölt be az izmok és az idegek működésében, hiánya növeli a betegségek kockázatát. Egy felnőtt napi szükséglete alapesetben 300-350 milligramm.

B-vitaminhiány: szintén szerepet játszik az idegsejtek és izmok működésében.

A szemhéj akkor is remegéssel jelezhet, ha a szemben idegen test található, ha kötőhártya-gyulladástól szenvedünk, ha nem helyesen helyeztük fel a kontaktlencsét, vagy ha a szaruhártyán apró elváltozások keletkeztek.

Hatékony lehet a szem pihentetése alvással, meditációval, de a borogatás is segíthet

Fotó: Shutterstock

Hogyan enyhíthetjük a szemrángás tünetei?

Hatékony lehet a szem pihentetése alvással vagy meditációval, a lehunyt szem finom masszírozása, borogatása. Fordítsunk kiemelt figyelmet a B-vitamin- és magnéziumpótlásra, a megfelelő hidratálásra, a koffeint tartalmazó italok mérséklésére és stresszoldó technikák elsajátítására. Amennyiben a szemhéjrángás lelki eredetű, azaz valamiféle szorongás vay stressz okozza, a betegre nem célszerű folyton rászólni, hogy hagyja abba, ugyanis ez csak felfokozza a feszült állapotot és a rángás más izomcsoportokra is áttevődhet. Figyelemeltereléssel, mozgásterápiával vagy koncentrációs tréningekkel azonban sikeresen enyhíthetők a panaszok.

Mikor kell szemhájrángással orvoshoz fordulni?

Szakorvoshoz akkor indokolt fordulni, ha a szemhéjrángás hosszan vagy rendszeresen jelentkezik, illetve, ha az összehúzódás annyira erős, hogy közben a szem szinte teljesen lezáródik. Tanácsos kivizsgálást kérni, ha a szemrángás duzzadt, ödémás szemekkel, váladékozással, vagy vörösödéssel jár.

Okvetlenül fel kell keresni neurológus szakorvost, amennyiben szemhéjremegés bénulásos tünetekkel, látászavarral vagy beszédproblémával egy időben jelentkezik, ez ugyanis akár a stroke előjele is lehet.

Ilyenkor nem a szemhéj rángatózását, hanem a háttérben álló okokat kell megszüntetni. A szakorvos kivizsgálást követően már pontos diagnózist tud adni, és kezelést is javasol.