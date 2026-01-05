3 legrosszabb újévi fogadalom, amivel nem érdemes kísérletezni

Kutatások során kiderült, hogy az Egyesült Államok lakosságának 74 százaléka tesz újévi fogadalmat, ötven százalékuk azonban idő előtt bedobja a törölközőt, amikor rádöbben, az általuk tett újévi fogadalmat egyáltalán nem könnyű abszolválni. A legtöbb újévi fogadalom a fogyás vágyából ered, nem véletlen, hogy a konditermek télen zsúfolásig megtelnek. Mielőtt azonban fejest ugranánk egy életmódváltásba, tudatosítsuk magunkban, hogy bizonyos területeken a puszta akaraterő kevés: a testünk (és agyunk) komplex gépezet – kifejezetten érzékenyen reagálhat a drasztikus változásokra.
1. Újévi fogadalom: száműzöm az étrendemből a szénhidrátot
Számos diéta létezik, de az igazság az, hogy nem minden diéta való mindenkinek, sőt! Míg epilepsziásoknak sokat segíthet a ketogén étrend, az inzulinrezisztenciával küzdőknek életveszélyes lehet. Akár a szénhidrátokat, a zsírokat, akár a fehérjét vonjuk meg magunktól, a szakértők egyetértenek abban, hogy az extrém korlátozás növeli a stresszt, és sokszor semmi eredményre nem vezet.
Az újévi fogadalom csak elvileg könnyű. A legtöbben nem rendelkeznek megfelelő táplálkozási ismeretekkel, nem keresnek fel táplálkozási szakembert, hogy segítsen nekik ebben a folyamatban, és ez teszi különösen veszélyessé ezt az elhatározást.
− állítja Sharon Puello dietetikus.
2. Újévi fogadalom: holnaptól nem dohányzom
Ennek az újévi fogadalomnak a betartása csak nagyon keveseknek sikerül, leginkább olyanoknak, akik nem tipikusan függő típusú személyek. A nikotin erős függőséget okoz, és itt nagyjából meg is dől a „minden agyban dől el” jelmondat. A fizikai elvonási tüneteket (ingerlékenység, koncentrációs nehézség, alvászavar) agyunk egy ponton túl képtelen uralni, tehát egy egyszerű elhatározás nem elég a függőség legyőzéséhez. Szakember segítsége, gyógyszeres vagy nikotinpótló terápia, valamint a projektszerű tervezés szükséges a sikerhez.
3. Újévi fogadalom: holnaptól 60 napon keresztül böjtölni fogok
Az időszakos böjtölés az utóbbi években egyre népszerűbbé vált – nyári táborok és elvonulások épülnek rá. Egyes szakemberek szerint semmi szükség a böjtre, mások szerint azonban kellő óvatossággal és dietetikus segítségével semmi rosszat nem látnak benne. Azt mindenesetre nem árt szem előtt tartani, hogy a szervezetet egyik napról a másikra az éhségérzet határán túlra kényszerítjük, az általában szédüléshez, extrém vércukor-ingadozáshoz vagy akár falásrohamokhoz, idővel elhízáshoz is vezethet. Nem meglepő mindez, hiszen fenntartani egy olyan étrendet, amely miatt nap mint nap éhesnek érezzük magunkat ellentmond az emberi fizikai szükségletnek.
- Ahhoz hogy egyszerre minden „rossz” szokásunkat száműzzük, időre, elszántságra, kitartásra, és – bizonyos esetekben – külső segítségre van szükség.
- Kerüljük a kudarcot úgy, hogy számunkra reális, személyre szabott célokat tűzünk ki. Haladjunk inkább lassan, apró lépésekben.
- Teljesen rendben van, ha időnként „hibázunk”, ez a fejlődés része.
- A legtöbben túl gyors eredményt várnak, pedig a szervezetnek minimum 3 hét kell, hogy elfogadja a változásokat.