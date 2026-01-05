3 legrosszabb újévi fogadalom, amivel nem érdemes kísérletezni

Kutatások során kiderült, hogy az Egyesült Államok lakosságának 74 százaléka tesz újévi fogadalmat, ötven százalékuk azonban idő előtt bedobja a törölközőt, amikor rádöbben, az általuk tett újévi fogadalmat egyáltalán nem könnyű abszolválni. A legtöbb újévi fogadalom a fogyás vágyából ered, nem véletlen, hogy a konditermek télen zsúfolásig megtelnek. Mielőtt azonban fejest ugranánk egy életmódváltásba, tudatosítsuk magunkban, hogy bizonyos területeken a puszta akaraterő kevés: a testünk (és agyunk) komplex gépezet – kifejezetten érzékenyen reagálhat a drasztikus változásokra.

Újévi fogadalom – a diétázás az egyik leggyakoribb

Fotó: Shutterstock

1. Újévi fogadalom: száműzöm az étrendemből a szénhidrátot

Számos diéta létezik, de az igazság az, hogy nem minden diéta való mindenkinek, sőt! Míg epilepsziásoknak sokat segíthet a ketogén étrend, az inzulinrezisztenciával küzdőknek életveszélyes lehet. Akár a szénhidrátokat, a zsírokat, akár a fehérjét vonjuk meg magunktól, a szakértők egyetértenek abban, hogy az extrém korlátozás növeli a stresszt, és sokszor semmi eredményre nem vezet.

Az újévi fogadalom csak elvileg könnyű. A legtöbben nem rendelkeznek megfelelő táplálkozási ismeretekkel, nem keresnek fel táplálkozási szakembert, hogy segítsen nekik ebben a folyamatban, és ez teszi különösen veszélyessé ezt az elhatározást.

− állítja Sharon Puello dietetikus.

2. Újévi fogadalom: holnaptól nem dohányzom

Ennek az újévi fogadalomnak a betartása csak nagyon keveseknek sikerül, leginkább olyanoknak, akik nem tipikusan függő típusú személyek. A nikotin erős függőséget okoz, és itt nagyjából meg is dől a „minden agyban dől el” jelmondat. A fizikai elvonási tüneteket (ingerlékenység, koncentrációs nehézség, alvászavar) agyunk egy ponton túl képtelen uralni, tehát egy egyszerű elhatározás nem elég a függőség legyőzéséhez. Szakember segítsége, gyógyszeres vagy nikotinpótló terápia, valamint a projektszerű tervezés szükséges a sikerhez.

Fotó: Shutterstock

3. Újévi fogadalom: holnaptól 60 napon keresztül böjtölni fogok

Az időszakos böjtölés az utóbbi években egyre népszerűbbé vált – nyári táborok és elvonulások épülnek rá. Egyes szakemberek szerint semmi szükség a böjtre, mások szerint azonban kellő óvatossággal és dietetikus segítségével semmi rosszat nem látnak benne. Azt mindenesetre nem árt szem előtt tartani, hogy a szervezetet egyik napról a másikra az éhségérzet határán túlra kényszerítjük, az általában szédüléshez, extrém vércukor-ingadozáshoz vagy akár falásrohamokhoz, idővel elhízáshoz is vezethet. Nem meglepő mindez, hiszen fenntartani egy olyan étrendet, amely miatt nap mint nap éhesnek érezzük magunkat ellentmond az emberi fizikai szükségletnek.



Ahhoz hogy egyszerre minden „rossz” szokásunkat száműzzük, időre, elszántságra, kitartásra, és – bizonyos esetekben – külső segítségre van szükség.

Kerüljük a kudarcot úgy, hogy számunkra reális, személyre szabott célokat tűzünk ki. Haladjunk inkább lassan, apró lépésekben.

Teljesen rendben van, ha időnként „hibázunk”, ez a fejlődés része.

A legtöbben túl gyors eredményt várnak, pedig a szervezetnek minimum 3 hét kell, hogy elfogadja a változásokat.









